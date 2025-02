Itt a bankszámladrágulás szezonja, de több tízezer forintot is meg lehet spórolni

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Ismét elérkezett a lakossági számlavezetési díjak emelésének időszaka a hazai pénzintézeteknél: az érvényben lévő szabályozás szerint 2025-ben is az előző évi infláció mértékéig korrigálhatják a költségtételeket. Az infláció drasztikus csökkenése nyomán ugyanakkor az idén jóval szűkebb a mozgásterük a szolgáltatóknak: a tavaly 17,6 után most legfeljebb 3,7 százalékos emelésre nyílik lehetőségük.

Más kérdés, hogy a piaci verseny miatt a 2023-as, közel 18 százalékos fogyasztóiár-növekedés hatását a szolgáltatóknak csak egy része érvényesítette maradéktalanul. Erre az önmérsékletre viszont idén nem nagyon lehet számítani: biztosra vehető, hogy az inflációs áremelés eszközét kisebb-nagyobb mértékben szinte minden szolgáltató kihasználja majd. E cikk írásának pillanatáig már négy pénzintézet – a CIB, a K&H, az OTP és az Unicredit – jelentette be, hogy változtat egyes kondíciókon, és várhatóan az előttünk álló hetekben még többen követik a példájukat.

A lakossági számlák egyes díjtételei ráadásul nem is olyan régen emelkedtek számottevően. Tavaly augusztustól ugyanis másfélszeresére emelkedett az utalásoknál és a készpénzfelvételeknél a tranzakciós illeték mértéke, de ezt csak idén januártól érvényesíthették a bankok.

Nagyok a különbségek, és sok a felesleges költség

A számlavezetés költségeinek érezhető mértékű emelkedése mellett a különbségek is óriásiak az egyes szolgáltatók ajánlatai között. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) január végi – a lakossági számlák előző évi költségeiről készült banki tájékoztatók kiküldése kapcsán kiadott – közleményében emlékeztetett arra, hogy egy átlagos, dolgozó középkorú, havi 400 ezer forint banki számlára érkező jövedelemmel és 500 ezer forint megtakarítással rendelkező, a készpénzhasználatot előnyben részesítő banki ügyfél

éves számlakiadásai egy számára rossz számla választásával akár hússzor akkorák lehetnek,

mint egy ugyanilyen ügyfélprofilú, de digitálisan bankoló és a legkedvezőbb bankszámlát választó társáé.

Ha viszont valaki nem akar változtatni a számlahasználati szokásain, ennél az ügyfélprofilnál a legolcsóbb és legdrágább, kifejezetten készpénzhasználatos bankszámlaajánlat közt több mint négyszeres, a digitális bankolóknak szóló ajánlatoknál pedig csaknem tizenhatszoros különbség is lehet a jegybanki bankszámlaválasztón jelenleg elérhető számlacsomag-ajánlatok szerint – hívta fel a figyelmet az MNB.

Mindezek nyomán nem tűnik elhamarkodottnak a következtetés, hogy nagyon sok olyan lakossági ügyfél lehet Magyarországon, aki túl sokat fizet a bankszámlájáért. Utóbbinak számos oka lehet: például az, hogy benne ragadt egy régi – sokszor már nem is forgalmazott –, ma már számára kifejezetten drága csomagban, megváltozott az élethelyzete vagy a bankhasználati szokásai, így már nem a neki kedvező konstrukciót használja. De előfordulhat az is, hogy olyan szolgáltatásokért fizet, amelyeket nem is használ, vagy olyanokért, amelyeket kiválthatna olcsóbbakkal is – utóbbira tipikus példa a tranzakciókról értesítő sms.

Több tízezer forint is lehet a tét

A bankot – vagy csak számlacsomagot – váltani készülő ügyfelek jóval könnyebb helyzetben vannak, mint akár néhány évvel ezelőtt. A már említett, az előző éves költségeket részletesen bemutató tájékoztató alapján ma már jóval könnyebb átlátni, hogy mennyit költünk a bankszámlánkra, és ez a költség miből tevődik össze. Ennek alapján pedig egy bankszámla-összehasonlító kalkulátor segítségével percek alatt összehasonlíthatók az egyes szolgáltatók ajánlatai. Abból kiindulva pedig, hogy most egy átlagos lakossági számla éves költsége elérheti az 50 ezer forintot is, tízezres különbségek is lehetnek egy jól és egy rosszul megválasztott számlacsomag árai között.

Ezzel persze maguk a szolgáltatók is tisztában vannak, és egyre kifinomultabb eszközökkel próbálják magukhoz csábítani a lakossági számlavezetőket, nemcsak a számlavezetésből eredő bevételek, hanem az ügyfélbázis növeléséből eredő járulékos előnyök – főként a hitelállomány növelése – miatt is. Ezzel magyarázható, hogy a kedvező induló kondíciók mellett mára a több tízezer forintos számlanyitási akciók eszközét is elkezdték bevetni a bankok.

Szabad szemmel is látható ajándékpénzek

Az erős verseny miatt a 30-50 ezer forintnyi, egyszeri jóváírás mára teljesen megszokott eszközzé vált a bankok körében. Az ajándékpénzhez ugyanakkor maga a számlanyitás többnyire nem elég, ahhoz több feltételt is teljesíteniük kell az új ügyfeleknek: például rendszerint bankkártyát is kell igényelniük, és megszokott feltétel a jövedelemnek a számlára érkeztetése is. Új elemként ugyanakkor megjelent az értékpapírszámla-nyitások, illetve a rendszeres megtakarítások ösztönzése is az akcióknál.

Az utóbbi lehetőséget először az Erste vezette be a piacon: a pénzintézet március végéig futó akciójában az értékpapírszámlát nyitó ügyfelek 40 ezer forintot kaphatnak Arany befektetési alapban, ha havi legalább ötezer forint értékben rendszeres befektetést indítanak, és azt legalább egy évig fenn is tartják. Ezt már meglévő erstés ügyfelek is igénybe vehetik, ha az elmúlt hat hónapban nem volt értékpapírszámlájuk a pénzintézetnél. Az Erste közben működteti a lakossági bankszámlanyitási akcióját is, amelynél 40 ezer forintos, egyszeri jóváírást kaphat online bankszámlanyitás esetén, aki legalább 18 éves, teljesíti a kért feltételeket, illetve a megelőző fél évben nem volt erstés folyószámlája.

A Gránit Banknál szintén 40 ezer forintos jóváírás járhat az új lakossági számla nyitásáért, ha az a mobilappon keresztül történik. Az új ügyfélnek emellett a nyitástól számított 30 napon belül aktiválnia kell az eBank szolgáltatást, illetve hozzá kell járulnia a marketingcélú megkeresésekhez is. A szerződéskötés hónapját követő második naptári hónap végéig két egymást követő hónapban egyenként legalább 150 ezer forint jóváírása is feltétel, illetve két hónap alatt öt kártyás vásárlást is szükséges teljesíteni, egyenként legalább ezer forint értékben. Közben fut az ügyfélajánló program is, amelynél – ha az új ügyfél teljesítette az elvárt feltételeket – az ajánló és az ajánlott is 10 ezer forint jóváírásban részesül.

A K&H-nál szintén legalább havi 150 ezer forint számlára érkezése a 40 ezer forintos egyszeri jóváírás egyik feltétele. Külön díjazzák a rendszeres befektetéseket: itt a lehetőség a lakossági folyószámlát nyitó új ügyfelekre vonatkozik, és a 40 ezer forintos, egyszeri jóváíráshoz legalább havi 30 ezer forintos befektetést kell vállalni.

A MagNet Bank egyedi megoldást alkalmaz a videóbankon keresztül megnyitható, az online bankolást preferáló ügyfeleket célzó, Házhozszámla nevű csomagnál: ennél a konstrukciónál is adott a becsületkasszás számlavezetés lehetősége, vagyis az ügyfél maga választhatja meg, hogy havonta mennyi számlavezetési díjat fizet – az összeg nulla és ezer forint között mozoghat. A csomagban díjmentes a netbankon vagy mobilbankon megadott, havi első két bankon belüli idegen számlára történő átutalás maximum 100 ezer forintig és a havi első kettő más banknál vezetett számlára történő átutalás is – szintén legfeljebb 100 ezer forintig. Emellett díjmentes valamennyi csoportos beszedési megbízás teljesítése.

Az MBH Bank Díjtörlő névre keresztelt csomagjánál 50 ezer forint az egyszeri jóváírás összege az újonnan érkezőknek, ha vállalják, hogy a jövedelmük erre a számlára érkezik, és a számla mellé bankkártyát is igényelnek, illetve pozitív marketingnyilatkozatot tesznek.

A Raiffeisen Banknál 40 ezer forintos egyszeri jóváírás járhat az újonnan érkező lakossági számlavezetőknek, akiknek cserébe egy év hűséget kell vállalniuk, regisztrálniuk szükséges a hűségprogramban, illetve – a választható feltételek valamelyikét teljesítve – le kell nullázniuk a számlájuk havi díját is.

Az UniCredit Bank most futó akciójában 35 ezer forintos, egyszeri jóváírás jár az új lakossági számlavezetőknek, ha online nyitnak számlát, lakossági betéti kártyát és mobilalkalmazási szolgáltatást is igényelnek. Az is feltétel, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő hónaptól kezdve érkeztesse havi rendszeres jövedelmét bankszámlájára: a Mobil Aktív Plusz számlacsomagnál minimum 300 ezer, az Ikon Plusz csomagnál pedig legalább 400 ezer forint jóváírása a feltétel.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkVégül csak megemelték a korhatárt, így újabb esélyt kapott a 11 milliós ingyen hitelJelentősen bővíti a potenciális ügyfélkör nagyságát, hogy 35 év lett a korhatár a babaváró hitelnél, amelyet gáláns akciókkal kínálnak a bankok.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem érdemes várni a drága lakáshitelek kiváltásávalNincs esély arra, hogy a közeljövőben tovább csökkenjenek a lakáshitelek kamatai, így érdemes most kiváltani a régebbi, kedvezőtlenebb feltételű kölcsönöket.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJól hangzik az ezer forintos banki alapszámla, de nem biztos, hogy mindenkinek megériHáromezer forintról ezer forintra csökken a számla havidíja, de vannak feltételek.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz banki szolgáltatások bankok bankszámla infláció mnb Olvasson tovább a kategóriában