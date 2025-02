Még évekre vagyunk az igazi AI-forradalomtól

(A szerző a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)

Várakozásaim szerint az mesterséges intelligencia (AI) csak minimális hatással lesz a cégek nyereségességére 2025-ben, a potenciáljának teljes kibontakozásáig még évek fognak eltelni. Ugyanakkor a nagy technológiai nevek továbbra is gőzerővel menetelve készítik elő a terepet a „szép új világ” számára.

Vajon 2025 lesz-e az az év, amikor az AI meghódítja a világot?

Elemzőink arra intenek, hogy ebbe ne éljük bele magunkat túlságosan. Legalábbis egyelőre.

Idén is elkészült az elemzői felmérésünk, amely több mint száz olyan munkatársunk véleményét foglalja össze, akik részletesen és mélyrehatóan foglalkoznak a világ minden tájáról származó ágazatokkal és vállalatokkal. Az eredmények azt mutatják, hogy a 12 hónappal ezelőttihez képest némileg csökkent az aránya azoknak, akik arra számítanak, hogy az előttünk álló évben az AI pozitív hatással lesz az általuk megfigyelt vállalatok nyereségességére. Túlnyomó többségük (72 százalékuk) úgy véli, hogy semmi ilyen hatás nem lesz megfigyelhető idén.

Az AI chatbotok már HR-es pozíciókat váltanak ki

A mesterséges intelligencia jelenleg inkább csak divatos hívószó, mint profitnövelő tényező, de ennek ellenére arra számítunk, hogy az AI mérsékelten pozitív hatással lesz a megfigyelt vállalatok nyereségességére az idén. Ez nagyrészt a call centerek és a technológia segítségével végzett egyéb ügyfélszolgálati tevékenységek automatizálásának lesz köszönhető.

Amikor elemzőink példákat hoznak fel arra, hogy hogyan használják az általuk figyelemmel kísért vállalatok jelenleg az AI-t, akkor a legtöbben a háttérirodai és ügyfélszolgálati tevékenységeket említik.

Egy részvénypiaci elemzőnk arról számolt be, hogy az összes cége azt tervezi, hogy a HR-es dolgozókat AI chatbotokra cseréli. Elmondása szerint ez azonban nem bolygatja meg nagyon az erőviszonyokat, mert a megszerzett előnyt a konkurencia is megszerzi majd.

Bár legtöbb elemzőnk arról számolt be, hogy az általuk vizsgált vállalatoknak legalább egy része már most is élvez az AI-ból származó némi termelékenységi előnyt, a leggyakoribb válasz mégis az volt, hogy ez csupán a cégek kis részére jellemző.

Az automatizálást már széles körben használják az összeszerelő üzemekben, de a mesterséges intelligenciát még nem nagyon alkalmazzák ázsiai autóiparral foglalkozó kötvényelemzőnk szerint. Az AI felgyorsíthatja a termékfejlesztést, de a jelek szerint egyelőre itt sem nagyon használják.

Öt éven belül már komolyabb hatás várható

Az, hogy az automatizálás áll a figyelem középpontjában, arra utal, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésének hatására egyes technológiai vállalatok a robotika felé fordultak, a vállalatok körében az automatizálás az AI fő felhasználási területe.

Észak-amerikai élelmiszer- és vegyesboltokkal foglalkozó részvényelemzőnk szerint a cégek főként az akciók és az árképzés optimalizálására használják a mesterséges intelligenciát. Érdemes megjegyezni azonban, hogy mindeddig nem sok bizonyíték utal a hatékonyság lényeges változására.

Az ASEAN-országok*Brunei, Fülöp-szigetek, Indonézia, Kambodzsa, Laosz, Malajzia, Mianmar, Szingapúr, Thaiföld, Vietnám. vállalatai a régió alacsony munkaerőköltségei miatt kevéssé vetik be a mesterséges intelligenciát. A cégek közül néhányban a bányák termelékenységének és az elektromos hálózat használatának javítására használják az AI-t, de a folyamat még gyerekcipőben jár.

Leginkább arra számítunk, hogy a látókörünkbe tartozó vállalkozások idén többet fognak költeni a mesterséges intelligenciára, de a technológia használata nem fog jelentős mértékben növekedni. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy a szoftvergyártók a kevéssé népszerű AI-funkciókat csomagajánlat formájában egyszerűen hozzácsapják a meglévő termékekhez, hogy az extra funkciókra hivatkozva megemelhessék az árakat. Az AI talán eddigi legsikeresebb felhasználási területe, hogy pénzt pumpál a technológiai cégek kasszájába.

Arra a kérdésre, hogy 2025-ben miért nőnek a felhasználásnál nagyobb arányban a ráfordítások, a másik magyarázat, hogy a cégek kutatásra és fejlesztésre költenek. Nem meglepő módon az IT, pénzügyek és a kommunikációs szolgáltatások területén működő vállalatok azok, amelyek a jelenlegi állás szerint a legnagyobb összegeket költik a mesterséges intelligenciára.

A Fidelitynél is működik egy olyan csapat, amely számos AI-megoldáson dolgozik a kutatási és elemzési eredmények összeállításának gyorsasága és minőségének javítása érdekében. A technológia segítségével egyszerűbb modelleket állítanak össze, a vállalatokról már a fundamentális elemzést megelőzően előzetes értékeléseket generálnak, és segítenek a vállalati eredmények elemzésében is. A cél egyrészt az, hogy a saját munkánkat kiegészítsük a külső nyilvánosságból származó ötletekkel, másrészt pedig az, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a vállalatokkal, ügyfeleikkel és versenytársaikkal töltött időből.

A következő 12 hónapra vonatkozó semlegesebb várakozásokhoz képest sokkal több elemző számít arra, hogy az AI öt éven belül pozitív hatással lesz a vállalatok nyereségességére.

Ami a technológia felhasználási módjait illeti, a következő öt évben a legnagyobb potenciál az egészségügyi és a pénzügyi szektorban mutatkozik, például az orvosi képalkotásban, a gyógyszerfejlesztési és értékesítési folyamatok racionalizálásában, a hitelnyújtásban, a hitelminősítésben, a szoftverfejlesztésben és a mindenütt jelenlévő back office és call center területeken. Addig azonban

az AI elterjedésével kapcsolatban nagy áttörésekre és látványos felhasználási sikertörténetekre váró befektetőknek várniuk kell.

A kérdés az, hogy lesz-e türelmük hozzá?

Technológiai hátszél

Az elmúlt 12 hónapban a technológiai részvények emelkedésének egyik fő mozgatórugója az AI hype volt, és ha az ágazatnak ez a következő nagy dobása nem váltja be a hangzatos ígéreteit, az nem tenne jót a további nyereségnek. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a technológia témában még van tartalék.

A technológiai iparág erős évet zárt, és jelenleg nem látok olyan katalizátort, amely előidézhetné az értékeltségek érdemi csökkenését. Azonban az nagyon fontos lesz, hogy megmaradjon a jelenlegi eredménydinamika és teljesüljenek a konszenzusos várakozások. Az ágazat egésze drága, de még mindig vannak olyan vállalatok, amelyek elég erős strukturális növekedési potenciállal rendelkeznek ahhoz, hogy túlszárnyalhassák a szerényebb piaci növekedést, és a hozam-kockázat arányuk még mindig méltányosnak mondható.

Az értékeltségek közötti eltérések miatt a befektetőknek különösen akkor kell válogatósnak lenniük, amikor a pénzüket az AI tekintetében hosszú távon a legígéretesebbnek mutatkozó ágazatokba fektetik be.

Összességében az elemzőink több mint egynegyede (28 százaléka) szerint jelenleg nagy különbségek vannak a vállalatok értékeltségei között. Az egészségügyben és a technológiai szektorban a legmagasabb azoknak az elemzőknek az aránya, akik szerint az értékeltségek divergenciája jelentős.

Nagyon nagy az eltérés a jó és a gyengébb minőségű nevek között. Az alacsony tőkésítettségű vállalatok helyzete még mindig nem könnyű, mivel a legtöbb végfelhasználói piac gyenge, vagy még mindig a Covid utáni kiigazításokkal van elfoglalva. Idén számos tényező fogja befolyásolni a cégek nyereségességét, de várhatóan ezek között az AI még nem kap domináns szerepet.

