„Bármit is csinálsz, próbáld elkerülni, hogy török lírát kelljen venned. Még a feta sajt is jobb befektetés!”

A 15. században épült isztambuli Nagy Bazár a világ egyik legnagyobb bazárja, de mostanában nem csak a turisták körében népszerű: a török líra árfolyamának további gyengülésének elkerülése céljából elrendelt tőkekorlátozások miatt ugyanis az elmúlt időszakban a devizaváltás is felpezsdült itt, és az sem ritka, hogy a legnagyobb török exportőrök,

vagy akár a jegybank kollégái is feltűnnek a pénzváltóknál.

A török líra gyengülése miatt Törökországban a bankok csak korlátozott mennyiségben képesek devizát váltani, mindez pedig a mennyiségi korlátozás nélkül váltó pénzváltók népszerűségének növekedését okozta. Habár a Bloomberg adatai szerint a bankközi árfolyamokhoz képest 5 százalékos felárral lehet itt most dollárhoz jutni, a bazárban ránézésre jelentősen nőtt az elmúlt időszakban a forgalom (mivel a pénzváltók forgalmát nem tartja számon a hivatalos statisztika, ilyen adatokkal ezt nem lehet alátámasztani).

A Bloomberg cikke szerint a helyiek beszámolói alapján az egyik legnagyobb devizavevőként számon tartott állami energetikai cég, a Botas kollégáit is látták errefele biztonsági őrök társaságában pénzt váltani. De április elején az Ekonomim nevű török gazdasági lap arról írt, hogy a török jegybank munkatársai is naponta járnak a bazárba nagy mennyiségben dollárt vásárolni.

A líra árfolyama évek óta nagyon volatilis, de az elmúlt időszakban azonban még több is a bizonytalanság a megszokottnál, ugyanis a májusi választások kimenetele kétesélyesnek látszik. Amellett hogy Recep Tayyip Erdoğan elnök marad, arra is van esély, hogy a hat ellenzéki párt által támogatott Kemal Kılıçdaroğlu nyeri a választást.

A lírára határidős piacának mozgásai alapján az látszik, hogy a kereskedők hatalmas kilengésekre számítanak az árfolyamban a május 14-ei választások utáni napokban. A bazár kereskedői között olyan is volt, aki arra számít, hogy a líra tovább gyengül a választásokat követően. “Bármit is csinálsz, próbáld elkerülni, hogy török lírát kelljen venned. Még a feta sajt is jobb befektetés” – mondta egy másik bazári kereskedő a lapnak.

