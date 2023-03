Pont került annak a pszichológiai vitának a végére, hogy boldogít-e a pénz

A Proceedings of the National Academy of Sciences márciusi számában megjelent egy tanulmány, mely két korábbi, egymásnak ellentmondó kutatás eredményeit próbálta közös alapra hozni. A tanulmányt többek között a Nobel-díjas pszichológus, Daniel Kahneman jegyzi.

Kahnemanék már 2010-ben is vizsgálták a boldogság és az anyagi jólét közötti összefüggést. Az akkori megállapításuk az volt, hogy a több pénz nem feltétlenül jelent egyet a nagyobb boldogságérzettel, de a kevesebb pénz mindenképpen negatív érzéseket szül. Az ő kutatásuk szerint nagyjából 75 ezer dollárnál (itt éves, bruttó bevétellel számoltak) van egy láthatatlan határ, amit átlépve igazából nem számottevő mértékben nő a boldogság, egészen pontosan a boldogság érzése többé nem feltétlenül pénzben megváltható dolgoktól növekszik.

A most megjelent tanulmány másik szerzője, Matthew Killingsworth szintén vizsgálta ugyanezt a kérdést korábban, csakhogy ő más eredményre jutott. Ő nem talált olyan összeget, ami fölött a boldogságérzet platóra kerül, szerinte az folyamatosan növekszik, ahogy valaki egyre gazdagabb.

Az új tanulmány ezt a két, egymásnak ellentmondó megállapítást próbálta finomhangolni.

Meglátásuk szerint a boldogság platóra kerülhet ugyan, de ez csak az emberek 15-20 százalékát érinti, akik egyébként is boldogtalanabbak a mindennapjaik során. Az ő boldogságérzetük 100 ezer dollárig látványosan nő, onnantól kezdve viszont a pénz már kevésbé tényező, ám az addig is meglévő, negatív érzéseket okozó dolgok (depresszió, egészségügyi problémák, vagy akár csak egy szakítás/válás okozta trauma) megmaradnak.

A skála másik végén azok vannak, akik egyébként is boldogabbak, az ő boldogságérzésük viszont még 100 ezer dollár felett is növekszik.

“Alacsony jövedelem esetén a boldogtalan emberek számára a jövedelem növekedése rövid távon nagyobb boldogságot okoz, mint azoknak, akik alacsony jövedelmük ellenére is boldogok tudnak lenni. Azonban magas jövedelem esetén a további bevételnövekedés az egyébként is boldog emberek számára nagyobb mértékben növeli a boldogságérzetet, mint azoknak, akik egyébként boldogtalanok.

