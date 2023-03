Bezárják az illegális lítiumbányákat Kínában, a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL jól jöhet ki belőle

Fotó: AFP/Europress

Kampányszerű ellenőrzés keretében lépnek fel a lítiumbányák jogsértései ellen a kínai hatóságok a kitermelés központjának számító Yichun városában, ami világszerte boríthatja az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen nyersanyag piacát, derül ki a Quartz beszámolójából. Az engedélyek nélkül bányászó cégek bezárni kényszerülnek, de a vizsgálatok miatt minden vállalatnál előfordulnak fennakadások a munkavégzésben. Egy kínai befektetési bank számításai szerint amennyiben a zavarok egy hónapig eltartanak, 13 százalékos szűkülés várható a világpiaci lítiumkínálatban.

Az akció nem előzmények nélküli, az elmúlt hetekben a kínai közbeszédben tárgyává vált az úgynevezett „lítium-káosz”: az értékes fém illegális kitermelését már nem csak cégek, hanem magánszemélyek is elkezdték, akik mély árkokat ásva hozzák felszínre a lítiumban gazdag lepiodolitot, pár napi munkával megkeresve az érintett vidékeken jellemző havi átlagfizetést. A környezetvédelmi előírásokat és jogszabályokat sértő gyakorlat a lítium árának 2021-ben kezdődött felfutásával terjedt el Kínában.

A lítium piacát ugyanakkor komoly bizonytalanságok övezik, mivel a szóban forgó alkálifém ára februárban jókora esést követően egy éves mélypontra ért. A zűrzavarról a CATL bejelentése is árulkodik, a debreceni beruházásáról ismert vállalat meglehetősen kedvező áron kínál most akkumulátorokat bizonyos kínai autógyártóknak, ám cserébe elvárja, hogy az elkövetkező három évben az akkucsomagokra vonatkozó megrendeléseik nagyját náluk adják le az új ügyfelek.

A CATL amellett, hogy tovább erősítheti az eleve meghatározó piaci pozícióját a fentebbi lépésével, meg is fékezheti a lítium árának csökkenését is. Ebből – illetve a nyersanyag árának emelkedéséből – profitálhat is a vállalat, ugyanis bár a fő tevékenysége az akkumulátorgyártás, számos lítiumbányában érdekeltséget szerzett már szerte a világon, vagyis az alkálifém kiszámítható beszerzése aligha okozhat problémát.

