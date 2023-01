Brutálisan átrendezi az élelmiszerpiacot az infláció, a saját márkás termékek áraival nehéz versenyezni

Fotó: AFP/Europress

A magas inflációra adott vásárlói válaszok a fejlett világban általában nagyon hasonlóak: az emberek sokkal jobban megnézik, hogy mit és mennyit vesznek. Az egyik általános hatás az úgynevezett saját márkás termékek felé fordulás, ezek olyan változatok, amelyek általában nem a gyártó, hanem a bolt által kitalált márka alatt futnak. A saját márkás termék sok esetben (de nem mindig) ugyanazt tartalmazza, mint ami az eredeti gyártói márkával ellátott csomagolásban van, de mivel a költségek kisebbek, a fogyasztói ár is jellemzően alacsonyabb.

A német Stiftung Warentest többek között az élelmiszereket is folyamatosan teszteli, és most újra elővett 25 korábbi összehasonlító tesztet, az elmúlt három évből. Ezeknél kiválasztotta a legjobb minősítéseket kapott gyártói márkás és saját márkás termékeket, és megnézte, hogy most mennyibe kerülnek.

Ebből a 25 termékből létrehoztak egy (nyilvánvalóan nem reprezentatív) fogyasztói kosarat, és azt találták, hogy ha mind a 25-öt igazi gyártói márkás változatban veszik meg, akkor 115 eurót fizetnek, ha viszont a saját márkás verziókat választják,akkor csak 75,6 eurót. Ebben az összevetésben tehát 34 százalékot lehet spórolni a bevásárlásnál.

Ahogy például az RTL ismertetéséből is kiderül, a teszt szerint Németországban különösen a chipseknél, az ásványvizeknél, az étcsokoládénál, a babaételeknél, az almaszósznál, a gyerekdesszerteknél, a töltött tésztáknál és a balzsamecetnél lehet nagyot fogni a saját márkás termékek választásával, mert ezeknél a minőség hasonló, az ár viszont sokkal alacsonyabb.

Az RTL kiemeli, hogy a boltoknak nem kötelező feltüntetni a saját márkás termékek gyártóját a csomagoláson, így ezt egyes láncok nem is teszik meg. A Lidl és az Aldi azonban például gyakran megjelöli a gyártót, így a vásárlók jobban tudják, hogy adott esetben melyik márka termékeihez érdemes a saját márkás verziót hasonlítani. Érdekesség, hogy Magyarországon például ugyanaz a tej van minden áruházlánc saját márkás tejesdobozában, erről itt írtunk bővebben.

