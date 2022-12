Egy kis hibán is könnyen elúszhat a 3 milliós támogatás

Fotó: Damien MEYER / AFP

Az utolsó nagy hajrá indulhat a 3 millió forintos otthonfelújítási támogatásért, jelenlegi tudásunk szerint ugyanis az állami dotáció jövőre már nem lesz elérhető. Ha valaki most kezdene bele otthona szépítésébe, vagy épp energetikai korszerűsítésbe, akkor az egyszerűbb munkáknál is nagyon kell már figyelnie, hogy ne csússzon ki a határidőkből. A támogatásigénylés dokumentációja ugyanis nem egyszerű, ráadásul a munkákat év végéig le is kell zárni, ami most különösen nagy kihívás lehet. Ha valaki nem végez mindennel december 31-ig, az nagyon sok pénzt bukhat.

Szorít a határidő

A kormányzat 2021 elején vezette be a leggyakrabban csak 3+3 millió forintos támogatásként emlegetett otthonfelújítási programot. A rendszer lényege, hogy a meghatározott felújítási munkálatoknál a számlával igazolt költségek felét maximum 3 millió forintig utólag vissza lehet igényelni az államtól (ha kíváncsi vagy az elszámolható munkákra kattints a csillagra*Elszámolható munkák (a lista nem tejes körű):

• Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje.

• Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel.

• Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

• Az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat.

• A külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása.

• Tető cseréje, felújítása, szigetelése.

• Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése.

• Klímaberendezés beépítése, cseréje.

• Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje.

• Lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréje, felújítása, festése, tapétázása.

• Galériaépítés.

• Belső lépcső kialakítása és cseréje.

• Szaniterek beépítése vagy cseréje.

• Villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása és cseréje.

• Belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítése, cseréje vagy felújítása.

• Lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje.

• A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása.

• Kerítés építése.

• Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása.

• Terasz, loggia, erkély, előtető építése.

• Térburkolat készítése, cseréje.

• Télikert kialakítása.

• Akadálymentesítési munkák.

• Alapozási szerkezet megerősítése.

• Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

• Használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.). Annyi szigorítás van azonban, hogy a támogatáson belül a munkadíj és az anyagköltség megoszlása 50-50 százalék lehet. Azaz, ha a kettő közül valamelyik nem éri el az 1,5 millió forintot, akkor az igénylő nem kaphatja meg a teljes összeget, abban az esetben sem, ha jóval hatmillió forint felett költött.

A támogatásnak természetesen számos jogosultsági feltétele van, összeszedtünk néhányat ezek közül (részletekért kattints a csillagra*Támogatási feltételek (a lista nem teljes körű):

• Igénylők gyermeket neveljenek háztartásukban.

• Legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel (kivéve költözés).

• Tulajdoni hányaduk a felújítandó ingatlanban érje el legalább az 50 százalékot.

• Legalább az egyik igénylő rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.

• Az igénylők nem rendelkezhetnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.

• A felújítást végző nem lehet közeli hozzátartozó.

• A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni.

• Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését.), illetve az igénylőknek elég sok dokumentumot be kell nyújtania a programot felügyelő Államkincstárhoz. Ezek eddig is okoztak nehézségeket, a december 31-i határidő közeledtével azonban egyre nagyobb kockázat lesz, hogy valaki nem ér a munkák és az elszámolás végére.

Az állami pénzt ugyanis csak akkor lehet megkapni, ha a felújítás december 31-ig befejeződik, és ezt számlákkal, úgy, hogy az utolsó számla kiállításának dátuma nem lehet 60 napnál lerégebbi az igénylő igazolja is az Államkincstár felé. Ha valaki késik a számlák leadásával, vagy leadja ugyan őket, de valamilyen hibát vét, amit már nincs idő javítani, akkor elesik a támogatástól.

Nem jön a mester?

A határidő tartása már az elmúlt hónapokban is fontos kérdés volt, azoknak azonban, akik most kezdenek bele a felújításba, vagy még nem értek a munkák végére, különösen érdemes figyelnie. Az elmúlt években Magyarországon egyértelműen túlkeresletes volt az építőipar, aminek az árak emelkedése mellett az állandó szakemberhiány volt a leglátványosabb jele. A gazdaság lassulásával a közelmúltban elég látványosan visszaesett ugyan az építőipar teljesítménye, és főleg rendelésállománya, így a munkaerőhiány is enyhült, teljesen azonban nem oldódott meg ez a probléma. Bár egyre gyakrabban találkozni olyan esetekkel, amikor már nem a megrendelők keresik a kivitelezőket, hanem utóbbiak ajánlkoznak, sok területen még mindig nehéz szakembert találni.

A határidő közeledtével pedig különösen nagy kockázat lehet, hogy a felújítás egy késlekedő mester vagy megcsúszó szállítás miatt elakad, nem lehet továbblépni, és így az igénylő kifut az időből. Az OTP szakemberei is erre hívták fel a figyelmet. Mint fogalmaztak:

„A nagy munkálatoknál főleg, ahol egymásra épülnek az egyes munkafolyamatok egy kis csúszás (például nem jön meg időben az egyik alapanyag) is eredményezheti azt, hogy a projekt végén kifutnak a rendelkezésre álló időből az ügyfelek. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az időzítésre is figyelni, hiszen például egy fűtésrendszer korszerűsítése, vagy egy egész ház szigetelése, beszínezése jelentősen több időt vesz igénybe, mint mondjuk csak egy szoba kifestése. A fenti kockázatok és bizonytalanságok mérséklése érdekében az OTP is csak december 9-ig fogad be Otthonfelújítási hitellel kapcsolatban kérelmeket.”

A hitel is elúszhat

Egy ilyen esetben ráadásul nem csak az állami pénzt bukhatja el az érintett ügyfél, hanem az esetleg igénybe vett támogatott hitelt is. A támogatás jellege miatt a felújítás megvalósításához jelentős saját forrásra van szükség, hiszen a munkálatok költségének teljes összegét elő kell finanszírozni. Erre kínál megoldást a támogatás mellé nyújtott Otthonfelújítási Hitel, amit 6-10 éves futamidővel, 500 ezer és 6 millió forint közötti összegre végig fix 3 százalékos kamattal lehet igényelni.

A hitelnek azonban feltétele, hogy az adott ügyfél megkapja az Otthonfelújítási támogatást. Így ha valaki kicsúszik a határidőből, akkor nem csak az állami pénzt, hanem a kedvezményes hitelkonstrukciót is bukja. Ahogy az OTP szakemberei felhívták a figyelmet, ebben az esetben az otthonfelújítási kölcsön kedvezményes kamata piacivá válik.

Márpedig utóbbi most sokkal magasabb, 14-24 százalék is lehet.

A tapasztalatok alapján érdemes nagyon figyelni az előzetes költségbecslésre is. Gyakran előfordul, hogy az alapanyagárak és a szakemberek munkadíjainak folyamatos emelkedése miatt módosítania kell a hiteligényléskor benyújtott költségvetést. Az építőipari infláció – ahogy erről a G7 korábban írt – vélhetően az elmúlt hónapokban tetőzött, ám ez nem jelenti, azt, hogy ne emelkednének továbbra is meredeken az árak.

A határidő közeledtével különösen fontossá válik, hogy a költségbecslés pontatlansága miatt ne akadjon meg a munka, mert ez ugyanúgy a támogatás és a kedvezményes hitel elvesztéséhez vezethet, mint az alapanyag késése, vagy a kivitelező csúszása.

Otthonfelújítási hitel THM: 3,2%

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat.

További részletekről tájékozódjon az OTP Bank bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

