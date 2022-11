Nem fogod elhinni, de van, ahol olcsóbb a csokimikulás, mint tavaly

Mikulásnak öltöztetett nosztalgiavillamos Debrecenben 2019. december 6-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Októberben 40 százalékkal voltak drágábbak az élelmiszerek itthon, mint egy éve – ezen belül a kakaó ára 20 százalékot nőtt. Az idén, ahogy szinte az összes élelmiszernél, a csokimikulások esetében is jelentősen nőttek a gyártáshoz felhasznált alapanyagok árai, különösen a kakaóbabé, illetve a cukoré. Előbbire egyébként a világ számos térségében pusztító aszály is erősen hatott. Utánajártunk, mennyibe kerülnek a Mikulás-nap környékén tipikusan keresett édességek most négy áruházláncban.

Évente csaknem 8 millió csokimikulást vásárolunk Magyarországon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint. A tejcsokoládés változatot szeretjük a legjobban, de az étcsokoládé is kezd magának utat törni. Évek óta tartó trend, hogy a fogyasztók a magasabb minőségű termékeket keresik és a cukormentes változatok iránt is nő az igény.

Megnéztük, mennyibe kerülnek most a szélesebb választékot kínáló áruházláncoknál egyes jól ismert márkájú (Milka, Kinder, Boci) csokoládémikulások és más karácsonyi édességek, valamint pár bonbon és szintén potenciálisan a mikuláscsomagba kerülő csokoládészelet.

Összehasonlításunkban 31 termék árát rögzítettük személyesen az Auchan, az Interspar, a Penny és a Tesco egy-egy áruházában 2022. november 18-án. A vizsgált termékekből 19 szezonális karácsonyi, míg 12 egész évben kapható áru volt.

Pillanatkép a piacról

Fontos kiemelni, hogy ebben az összehasonlításban az említett napon felvett árak szerepelnek, amelyek azóta változhattak, és azt is, hogy a termékek online árai eltérhetnek a bolti áraktól.

Lényeges különbség az eddigi bevásárlásainkhoz képest, hogy most nem az egységárakat, hanem a darabárakat hasonlítottuk össze a karácsonyi termékek és a csokiszeletek kiszereléséhez alkalmazkodva. Mivel azonban minden boltban egyazon gyártó teljesen azonos termékeit kerestük*például 45 grammos Milka Mikulást vagy 150 grammos Raffaello desszertet, az áruházak adott karácsonyi termékre vagy csokoládéra, desszertre megállapított árai – a felvétel pillanatában – tökéletesen összehasonlíthatók.

Összességében nagy árversenyt tapasztaltunk ezen a téren is az áruházláncok között. A legolcsóbb (Auchan) és a második legolcsóbb (Interspar) kosara között 804 forint volt a különbség, a nyertestől a harmadik helyezett (Penny) hat százalékkal, 1826 forinttal maradt le. A Tesco árai voltak a legmagasabbak, a vizsgált 31 termék közül 24 esetben – csaknem 20 százalékkal, mintegy 6000 forinttal került többe itt a teljes kosár. Ennek többek között az is az oka, hogy a normál árakat néztük a bevásárláskor, nem pedig a terméken ugyanúgy feltüntetett, adott esetben jelentősen olcsóbb Clubcard árat, mert az már feltételhez, a kártya meglétéhez köti a kedvezmény igénybevételét, azaz nem jár mindenkinek automatikusan.

Nézzük először a Mikulásokat

Bár kiszereléseikben jelentősen különböztek, összeállítottunk egy sorrendet az általunk vizsgált mikulásfigurák között is. A legolcsóbb Mikulás a 29 grammos KitKat Mikulás (279-339 forint) és a 45 grammos Milka (359-519 forint) volt, majd az 55 grammos Kinder Mikulás következett (399-599 forint). Bevásárlásunk során a legdrágább a Kinder Mikulás meglepetéssel (999-1159 forint) volt, utána a mézeskalácsos vagy az oreos Milka Mikulás (869-1069 forint) következett.

Találtunk egy tavalyi árlistát, amelyen két idén is vizsgált mikulásfigura is szerepelt, az 55 grammos Kinder Mikulás és a 45 grammos Milka Mikulás – igaz csak az Auchan és a Tesco árai voltak feltüntetve. Ezek a csokifigurák lényegesen kevésbé drágultak egy év alatt, mint általában az élelmiszerek. Az Auchannál a Milka Mikulás ára még 40 forinttal csökkent is (399-ről 359 forintra), míg a Kinderé 60 forinttal nőtt (419-ről 479 forintra). A Tescónál a Milka Mikulás ára 20 forinttal (499-ről 519-re), a Kinder Mikulásé 40 forinttal nőtt (559-ről 599 forintra).

Ha csak az egész évben kapható csokiszeleteket és bonbonokat nézzük, a legolcsóbb csokoládé összehasonlításunkban a Milka Waffelini volt, 139-149 forint között alakult az ára. A második a Kinder Country (159-175 forint között), amelytől nem sokkal maradt le a Nutella B-Ready (179-189 forint).

Próbaképp összeállítottunk egy olcsóbb mikuláscsomagot, a három legolcsóbb vizsgált csokiszeletből és a legolcsóbb mikulásfigurából, ez már 756-852 forintból kijön. De ha kicsit drágább dolgokat válogatunk össze egy ugyanilyen, négy terméket tartalmazó csomagba, könnyen 2000 forint közelébe ugorhat a számla, és akkor szaloncukrot még nem is raktunk bele.

Lássuk az összes terméket, egyenként

Érdekes, hogy egyes termékek árai – a Tesco kivételével – forintra megegyeznek. Ilyenek a Lindt Excellence dark orange és 70 százalékos kakaótartalmú táblás csokoládék, minden vizsgált áruházban 1099 forintba kerülnek. A Milka Snowball nevű karácsonyi bonbonja is egyáras termék, 1199 forint. Mindössze 100 forint az eltérés a Milka márkájú szaloncukrok esetében, amik rendre 2399 vagy 2499 forintba kerülnek – ugyancsak a Tesco kivételével. Mi a marcipánost, a mogyoróst és az oreost néztük, de tapasztalatunk szerint mindegyik íz ugyanannyiba kerül.

A termékek között a legnagyobb, 50 százalékos eltérést az 55 grammos Kinder Mikulásnál találtuk. 38 százalék volt a különbség a legolcsóbb és a legdrágább Raffaello (150 gramm) desszertnél, míg a vizsgált Lindt táblás csokiknál 30 százalékos eltérést találtuk.

Végül itt vannak a bevásárlókosarak is. Látható, hogy a legolcsóbb és a legdrágább kosár között csaknem 6000 forint a különbség. Nem mindegy tehát ezúttal sem, hogy hol vásároljuk meg a csizmákba kerülő édességeket.

A cikk megjelenését az Auchan Magyarország támogatta.

