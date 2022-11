A 2008 utáni években pangott legutoljára annyira a magyar ingatlanpiac, mint most októberben

A kép illusztráció. MTVA/Bizományosi: Róka László

A napokban megjelent friss adatok alapján tovább folytatódik a magyar ingatlanpiac lassulása: csökkent az ingatlanpiaci tranzakciók száma és jelentősen visszaesett az újonnan kihelyezett lakáshitelek száma is.

Az ingatlanpiacon az egyik legfontosabb mutató az adásvételek alakulását mutató tranzakciószám. Egy felfutóban lévő piacon az áremelkedést általában legalább stagnáló, de inkább növekvő tranzakciószám szokta követni. A tranzakciószám csökkenése viszont az árak stagnálását vagy mérsékelt csökkenését vetíti előre, bár ez a hatás általában csak jelentős időbeli átfutással jelentkezik, mivel az eladók jellemzően hónapokig ragaszkodnak a még jobban pörgő piacon kijelölt áraikhoz.

A Duna House szerdán közölt tranzakciószámbecslése alapján októberben 8326 ingatlan cserélt gazdát, ami 28 százalékos visszaesést jelent éves alapon. Ahogy az alábbi ábrán látszik, októberben volt idén a leggyengébb az ingatlanpiaci forgalom, de egy hónap kivételével május óta folyamatos a piac lassulása.

Az ábrán csak az elmúlt hat év adatait ábrázoltuk, de az látszik, hogy csak 2020 áprilisában, a legnagyobb covidpánik közepette volt ennél kisebb havi tranzakciószám ezekben az években, és a Duna House közleménye azt is megjegyzi,

az elmúlt 10 évben csak 2012-ben és 2013-ban volt ennél kevesebb tranzakció, ha csak az októbereket hasonlítjuk össze.

Az Ingatlan.com szintén szerdán közölt kereslet-kínálati összesítője szerint októberben országosan a kínálat enyhe növekedését a kereslet mérséklődése követte, ami megmagyarázza, hogy miért lassul a piac. Az Ingatlan.com adatai szerint az országos kínálatban október során a friss kínálat 1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben a teljes kínálat is bővült.

Miközben egy éve október végén még csak 155 ezer ingatlanhirdetés volt elérhető a platform kínálatában, idén október végén már 165 ezer. A nagyobb kínálat viszont jóval kisebb kereslettel találkozott az egy évvel ezelőtt állapothoz képest: az eladó ingatlanok iránti érdeklődések ugyanis 40 százalékkal estek vissza.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a kereslet és a kínálat októberi alakulása nem jelent meglepetést, ugyanis az infláció gyorsulása, a reálbérek emelkedésének jelentős lassulása, a rezsiszabályok változása, ezzel összefüggésben megélhetési kiadások növekedése miatt továbbra is óvatosak a lakásvásárlást tervezők. Ebben a helyzetben az eladóknak alkalmazkodniuk kell a keresleti oldalhoz, ami miatt Balogh szerint a drágulás lassulása várható.

A kereslet csökkenéséhez jelentősen hozzájárul, hogy a jegybanki alapkamatemelések miatt nagyon megdrágultak a hitelek. A Bank360.hu összeállítása alapján a háztartásoknak nyújtott forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója szeptemberben 9,27 százalék volt, ami jelentős drágulás az egy évvel ezelőtti 4,7 százalékos szinthez képest. Ennek megfelelően össze is zuhant a lakáshitelek iránti kereslet a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közölt hitelezési adatai szerint.

Ahogy az alábbi ábrán is látszik, szeptemberben 79,3 milliárd forintnyi új lakáshitelszerződést kötöttek meg, ami a 2021 szeptemberi szinthez képest 38 százalékos visszaesést jelent.

A grafikonon az is látszik, hogy a leginkább lakáscélra felvett új babaváró hitelek állománya is jelentősen visszaesett az egy évvel ezelőtti szinthez képest, de ez az államilag támogatott hiteltípus így is megtámasztja valamennyire a keresletet. Annak, hogy Magyarországon más országokhoz hasonlóan nem indult csökkenésnek az ingatlanok átlagos ára, az az oka, hogy az állam számos támogatáson keresztül ellensúlyozza a jegybanki kamatemelések miatt dráguló hitelezés hatását.

A babaváró hitel melett a csok-os hitelek is jóval kedvezőbbek a piaci hiteleknél, ráadásul az év végéig az ilyen hitelekkel várásolt lakásokra nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. De áttételesen szintén egyes használt lakások árát támasztja ki az állam a jelen állás szerint az év végéig elérhető 3 millió forintos családi otthonfelújítási támogatással.

A Duna House szakemberei szerint ugyanakkor annak ellenére, hogy ezek a támogatások idén még biztosan elérhetőek, a lassulás folytatódni fog: a hitelkamatok drágulása és az energiaválság okozta bizonytalanság kerekedik felül a hatások között,

és gyengébb forgalomra lehet számítani az év utolsó három hónapjában is.

Balogh László szerint novemberben sok olyan kérdés dőlhet el, ami a lakáspiac jövőjét a következő időszakban meghatározhatja, ebben a hónapban döntenek ugyanis több év végén lejáró állami támogatás (5 százalékos lakásáfa-visszatérítés az újépítésű lakásokra és otthonfelújítási támogatás) esetleges meghosszabbításáról.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz állam egyelőre kitámasztja az ingatlanpiacot, de akár árcsökkenés is jöhetA külföldi ingatlanpiacokon már csökkennek az árak, itthon viszont mintha nem változott volna semmi. Valójában már látszik a lassulás, de sok most a bizonytalanság.

Adat Pénz árak babaváró hitel csok hitelezés ingatlanpiac lakás tranzakció Olvasson tovább a kategóriában