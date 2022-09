Fontos részleteket takar el a nyilvánosság elől a brit udvartartás, a közvélemény ennek ellenére kitart mellettük

Az Egyesült Királyság turbulens időket él meg – az utóbbi hat évben négy miniszterelnök váltotta egymást, megtörtént a Brexit, igazoltan több mint kétszázezren haltak meg a koronavírusban, nemrég pedig a nemzet egységét hetven éve megtestesítő királynőt vesztették el.

II. Erzsébet halála és III. Károly megkoronázása a monarchia intézményéről szóló vitákat is felszínre hozta. A közvélemény nagy többségben áll ki a királyi család mellett, az udvartartás drága fenntartása ugyanakkor több kritikát kap, különösen a növekvő infláció és energiaárak idején.

A királyi család költségvetése 2021-ben nagyjából 100 millió fontot (kb. 47 milliárd forintot) tett ki. Ennek a legfőbb forrása a Sovereign Grant volt. Ez a királyi földterületekből – golfpályáktól kezdve a tengeri szélerőműveken át az egyszerű növénytermesztésig – származó bevételek 15 százalékát jelenti, a fennmaradó részt 1760 óta a mindenkori uralkodó átadja a brit kormánynak*Bár 2017-től a Buckingham-palota felújítása miatt ezt 25 százalékra emelték..

Vannak egyéb bevételek hercegségi birtokokból, ezek egy része kerül az örökösi rangsorban hátrébb elhelyezkedő családtagokhoz. Emellett a királynőnek számos befektetéséből, a nyilvántartásba nem vett és le nem adózott örökölt tárgyakból és akár száz millió fontot érő bélyeggyűjteményből is tetemes bevétele volt.

A királyi család pénzügyei ugyanakkor nem teljesen transzparensek, mivel egyes költségelemek nem nyilvánosak. Így csak becslések vannak arra vonatkozóan, melyek szerint a kiadások akár három-négyszeresét is visszahozhatja a turizmus. Ilyen bevételi forrás lehet a királyi család brandértéke és az abból származó kereskedelem.

Ezt a három-négyszeres szorzót a korona által kiadott pénzügyi jelentésekre és a koronabirtokokból a kormányhoz kerülő bevételekre alapozzák. Például az összes királyi ingatlanon dolgozó nagyjából ezer alkalmazott (szakácsok, lakájok, kertészek stb.) költsége dokumentálva van, azonban a rendőri védelem egyáltalán nem.

Ez millió fontos nagyságrendtől kezdve akár a százmilliókig terjedhet, főleg a királyi esküvők és évfordulós ünnepségek alkalmával.

'The taxpayer pays $100 million for you, and what for?' — During a stop in Cardiff, Wales, King Charles III was heckled by a protester who accused him of using taxpayer money for ceremonies while some people in the country are struggling pic.twitter.com/li5W6fQC0e

— NowThis (@nowthisnews) September 17, 2022