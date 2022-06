Ideiglenes inflációs díj, üzemanyag-felár: új tételekkel találkoznak az amerikai fogyasztók az éttermi számlákon

Fotó:Unsplash

„Nem készpénzes fizetés miatti kiigazítás”, „üzemanyag-felár” vagy „konyhai áremelkedés” – ezeket és hozzájuk hasonló tételeket tüntet fel egyre több étterem a számlákon szerte a világon a megugró infláció és a toborzási nehézségek következtében. Idén áprilisban 36 százalékkal nőtt az extra díjakat felszámító amerikai éttermek száma az egy évvel korábbi szinthez képest a The Wall Street Journal (WSJ) cikkében idézett statisztikák szerint.

A megoldás részint hasonlít a zsugorflációra (angolul shrinkflation), amikor az áremelés helyett inkább csökkentik a termékek méretét, kiszerelését, esetleg a minőségét, mivel az éttermek is többnyire az étlapi árak látványos változtatását próbálják elkerülni. A taktika működni látszik, egy az amerikai lapnak nyilatkozó nő is mélységesen meglepődött, amikor először látta az egyik étteremláncban kapott számláján a két dolláros „ideiglenes inflációs díjat”.

Egyre többször jár pótdíjjal a kártyás fizetés is, miután a kártyaszolgáltatók is jócskán megemelték a tranzakciós költségeket. Ez a vendéglátáson kívül más ágazatokban is kezd jellemzővé válni: generálkivitelezők, ügyvédek is szép számmal találhatók például a kártyahasználati díjakat a fogyasztókra áthárító fizetési megoldást biztosító CardX ügyfelei között.

A vendéglátósok nemcsak az emelkedő beszerzési költségeket, hanem a dolgozók megtartásához és toborzásához kapcsolódó – szintén megnövekedett – kiadásaikat is az új tételekből kell, hogy fedezzék. Egy Minneapolisban működő étteremlánc „wellness díjat” ad hozzá a számlához, arra utalván, hogy az így befolyt összeget a dolgozók egészségbiztosítására fordítja. Egy másik, bostoni étterem a különböző munkakörökben dolgozók közötti fizetéskülönbségek mérséklésére vezetett be egy új tételt a számlákon, ami leginkább a konyhai dolgozók jellemzően alacsonyabb béreinek kiegészítéséhez nyújt forrást.

A különdíjakat többnyire jobban fogadják a fogyasztók, mintha az általuk kedvelt ételek és italok árait emelnék az éttermek a WSJ által megszólaltatott szakértő szerint. A vállalkozóknak pedig nincs sok választásuk, hiszen már tavaly is közel 18 százalékkal nőttek a beszerzési áraik, míg a vendégek átlagosan csak 5 százalékkal hagytak több pénzt náluk. Ugyanakkor időnként felháborodást váltanak ki a vendégekből a fogyasztáson felüli tételek, amelyeket bizonyos éttermekben kérés esetén levesznek a számláról.

