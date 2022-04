Eljön az idő, hogy nálunk sem lehet majd lakást venni?

Mindenki szeretné a legjobbat gyermekének, és ez igaz anyagi téren is. A pénzügyileg függetlenné váló „30 éves nyugdíjasok” történetei hallatán felmerülhet bennünk a kérdés: miért ne lehetne a mi gyermekünkből is fiatal felnőttként milliomos? Jó ha tudjuk: előre gondolkodással és kellő pénzügyi tudatossággal megteremthetjük számára a feltételeket ehhez is. Mutatjuk, hogyan!