A kriptopénzes rendszerek nem tudnak mit kezdeni az oroszokkal

Fotó: AFP/Europress

A hétköznapi banki szolgáltatásokat is mélyen érintik az orosz gazdaságot sújtó szankciók, például a Visa, a Mastercard és az American Express oroszországi ügyfelei már nem használhatják kártyáikat nemzetközi tranzakciókra. Ebben a helyzetben különös helyzetbe kerülhetnek a formalizált, hivatalos banki és pénzügyi rendszerek mellett működő kriptopénzek és tőzsdék, amire a London School of Economics egyik kutatója, Jon Danielsson hívja fel a figyelmet.

A tulajdonképpen csak algoritmusok alapján működő kriptorendszerek ugyanis jórészt azért jöttek létre, hogy megkerülhetők legyenek a hagyományos pénzügyi intézmények sokak által korruptnak tartott szereplői. Miközben a technológián kívül minden más ellenőrzést nélkülöző kriptopénzek és kriptotőzsdék alapvetően a szabad piac és az egyéni felelősség lényegét hangsúlyozó libertárius eszméket teljesítik be, lehetővé tesznek olyan illegális tranzakciókat is, amelyeket különben kifogásolnának a hatóságok (igaz, időközben mégis beépültek bizonyos visszaéléseket korlátozó elemek e rendszerek működésébe is).

Az oroszok elleni gazdasági korlátozások egyelőre nem érvényesülnek a kriptovilágban. A legnagyobb szereplők közül például a Binance és a Kraken egyértelműen kinyilvánították, hogy az orosz ügyfelek kizárása szembemenne az alapelveikkel. Danielsson érvelése alapján azonban a kriptorendszerek működése inkább bosszantó lehet az orosz kormány számára, mintsem üdvözlendő, hiszen az ott zajló pénzügyeket nem tudják ellenőrizni. Az orosz felhasználói tábor ugyanakkor a kezdetek óta viszonylag széles és lelkes, vélhetően éppen a putyini rendszer autoriter természetének köszönhetően.

A hagyományos bankok és kártyatársaságok szabályai alól a kriptovilágban tömegével kibúvó oroszok miatt azonban előbb-utóbb megkérdőjeleződhet az ilyen rendszereket működtetők elkötelezettsége a szankciók és kizárások ellen. Ha a nyugati hatóságok figyelme rájuk irányul, egyrészt rájuk éghet, hogy a konfliktusban a megszállók pártját fogják, másrészt pedig a hagyományos és a kriptoeszközök közötti átválthatóság is csorbát szenvedhet. Ez pedig végső soron a kriptovaluták forgalmát és értékét is visszaveti, mert a befektetők elfordulhatnak a kriptotőzsdéktől.

Ha a fősodorhoz csatlakozva idővel a kriptovilág szereplői is bojkottálják az oroszokat, akkor viszont épp a legsarkalatosabb libertárius alapvetéseikkel mennek szembe. Ez szintén megtépázhatja a felhasználók bizalmát és a kriptoeszközök értékét. Mindenesetre Dainelsson szerint a kriptotőzsdék és valuták mostanra jobbára beágyazódtak a hagyományos pénzügyi rendszerekbe, aminek eddig kevéssé érzékelhető következményeit az Ukrajnában dúló háború fogja felfedni.

