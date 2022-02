Európában vagy imádják a készpénzt az emberek, vagy alig várják, hogy végre megszabaduljanak tőle

Fotó: AFP/Europress

A fenntarthatóságban és innovációs téren is éllovas Európai Unió csak a középmezőnyben van, ha a készpénzmentes társadalom és az elektronikus fizetések kerülnek szóba – bár nagyok a különbségek az egyes országok között.

Világszinten az elektronikus fizetési innovációk elterjedtségében egyértelműen Kína áll az első helyen, az USA-t is megelőzve. Pedig az Egyesült Államok a plasztikkártyák szülőföldje: nagyjából 50 éve, New Yorkból indultak világhódító útjukra a készpénzhelyettesítő mágnescsíkos kártyák, és uralták is a világpiac nagy részét – az okostelefonok több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött felfutása azonban új versenyhelyzetet teremtett.

Akit mindenki figyel

Kínában a mobiltelefonos beolvasással működő, QR-kódos fizetés terjedt el rekordgyorsasággal, és vált dominánssá a technológia megszületésétől számított 10 éven belül. A készpénz leváltásának hatékony katalizátorai az itthon is népszerű Alibaba online piactérhez kapcsolt fizetési rendszer, az Alipay, és a több mint egymilliárd aktív felhasználót számláló kínai WeChat üzenetküldő szolgáltatás is saját fizetési megoldást kapott. Érdekesség, hogy az Alipay fizetési szolgáltatása iránti kezdeti bizalmatlanságot egy zálogjellegű szolgáltatással hidalták át: a vevő által online előre fizetett összeget az eladó csak akkor kapta meg, amikor a rendelés megérkezett a vásárlóhoz, és az elégedett volt vele.

Hosszabb távon azonban az együttesen mintegy kétmilliárd felhasználót kiszolgáló, alulról szerveződő fizetési – és újabban mikrohitelezési – platformok komoly versenytársa lehet a kínai állam, amely nem is nézi jó szemmel a duopólium kialakulását.

A kínai jegybank már jó ideje kísérletezik a központi „kibocsátású” digitális pénzzel – a pekingi téli olimpia alatt pedig eljött az idő a nemzetközi debütálásra, a digitális jüant az olimpikonok és a látogatók is tesztelhették. A digitális jüannal (eCNY) ugyanúgy lehet fizetni, mint a WeChat vagy az Alipay esetén, QR-kód szkenneléssel vagy online utalással. Sőt, akár internetkapcsolat nélkül is tudnak a felhasználók pénzt küldeni egymásnak – a Huawei legújabb modelljei pedig már alkalmasak is erre a funkcióra.

Múzeumba a készpénzzel

Kínával ellentétben a fejlett világ jó része nem jár élen a technológiai újítások gyors elterjedésében, ha a fizetési megoldásokról van szó. Az OECD-országokban a fizetési tranzakciók több mint felét, csak Európában közel 80 százalékát még mindig készpénzben bonyolította a lakosság a járvány előtt – igaz, jelentős eltérések vannak az országok között.

A legelőrébb az északi országok állnak, különösen Svédország, ahol a legfiatalabbak lassan tényleg már csak múzeumokban találkozhatnak testközelből a svéd koronával – pedig Svédország az első európai ország volt, amely saját bankjegyeket bocsátott ki 1661-ben, és a világ második ATM-jét is Stockholmban állították fel 1967-ben, egy héttel a világelső londoni után.

A svéd fővárosban már lassan a közvécékben sem lehet érmével fizetni, a reggelizőhelyekről, üzletekről nem is beszélve. A legtöbb bank már nem is kezel – nem ad ki – készpénzt a fiókjaiban, ha valakinek mégis szüksége van rá, pár ATM-ből még kivehet. De nem sokan élhetnek ezzel a lehetőséggel sem, hiszen a fizetések mindössze 6 százalékát bonyolították a svédek készpénzben 2020-ban, 58 százalékát pedig kártyával. Ráadásul a kereskedők vissza is utasíthatják a vásárlók készpénzes fizetési igényét az érvényes jogi szabályozás szerint. Nem csoda, hogy az északi ország 2023-ra a teljes készpénzmentességet tűzte ki célul, amihez fontos lépés, hogy a svéd központi bank – a nagy, fejlett gazdaságok közül elsőként – saját e-koronát (e-Krona) tervez bevezetni. Igaz, a kezdetben kitűzött 2018-as határidőt inkább 2026-ra tolták. A projektért felelős egyik szakértő szerint főképp azért, mert először ki kell találni, mire lesz jó ez az új típusú e-pénz, minden más utána következik.

Nosztalgikus németek

Németország, Európa gazdasági motorja – elsőre talán meglepő módon – hagyományosan készpénzbarát országnak számít. Mind az emberek, mind az üzletek ragaszkodnak a készpénzes fizetéshez, amit az adatvédelmi kérdésekben rendkívül tudatos németek elsősorban annak anonimitása miatt kedvelnek, de az idősebb generációnak az is fontos, hogy a bankjegyek emlékeztetik őket az eurót megelőző német márkára, amit pedig a II. világháború után felpörgő gazdasághoz és jóléthez kapcsolnak.

Egy 2017-es EKB-kutatás szerint a németek átlagban 107 eurót tartanak a pénztárcájukban készpénzben, ami sokkal több, mint az európai átlag – egy átlag francia például mindössze 32 eurót tart magánál.

A magyarok pénztárcáiban átlagosan 12 800 forint volt 2020-ban, ami a 2016-os éves középárfolyamon, 314 forinton átszámítva 41 euró. Ezzel Magyarország a fenti skála jobb szélén, Lettországgal egy szinten helyezkedik el – igaz, a magyar adat négy évvel későbbi. A lakosság túlnyomó része, 73 százaléka azonban ennél kevesebb készpénzt hord magánál, 39 százalék esetében pedig az 5000 forintot sem éri el a jegybank felmérése szerint.*MNB Tanulmányok 143. 2021. december (Lakossági fizetési szokások 2020), 13. oldal

Németországban egyébként 2018-ban megfordult a trend, már többet fizettek kártyával, majd – főleg a koronavírus-járvány miatti lezárások és online rendelések megszaporodása miatt – 2020-ban már a fizetések 56 százaléka érintésmentes volt az üzletekben.

A helyzet itthon is változóban

A magyarok is ragaszkodnak a bankjegyekhez, főleg a 60 év feletti korosztály választja gyakrabban vagy kizárólag a készpénzes fizetést.

Az MNB egy tavaly publikált felmérése szerint, bár 2020 egészét tekintve továbbra is a készpénz a legnagyobb darabszámban (77 százalék) és összesített értékben (59 százalék) igénybe vett fizetőeszköz Magyarországon, a lakosság csaknem fele már az elektronikus, kártyás vagy átutalásos fizetéseket részesíti előnyben a készpénzzel szemben – sőt, harmaduk csak elektronikusan fizetne, ha tehetné.*MNB A koronavírus-járvány hatása a magyarországi pénzforgalomra 2020-ban, 32. oldal A koronavírus-járvány egyértelműen felerősítette az elektronikus fizetési módok – főleg az online kártyás fizetések – igénybevételét, és főként a kis értékű készpénzes tranzakciók visszaszorulását eredményezte – írták. Hozzátették, hogy az első hullámban minden (készpénz, kártya, átutalás) típusú tranzakcióban visszaesés volt, amihez a háztartási kiadások visszafogása mellett a gazdasági aktivitás általános csökkenése is hozzájárult. Mára a lakosság dinamikusan növekvő aránya – aktuálisan 80 százaléka – veszi igénybe valamilyen gyakorisággal az elektronikus fizetési lehetőségeket, emellett azonban továbbra is majdnem mindenki használ készpénzt.

Az alábbi ábrán látszik, hogy a végzettséggel és az átlagos havi jövedelemmel egyenes arányban nő az elektronikus fizetés előnyben részesítése. Az életkornál már kiegyenlítettebb a mezőny, látszik, hogy felnőtt egy „kártyás generáció”: az 50-esek hasonló arányban preferálják az elektronikus fizetést, mint az új megoldásokra általában nyitottabb fiatal felnőttek.

Itthon már több mint egy éve, tavaly január elseje óta kötelező minden online kasszát használó vállalkozásnak a készpénz mellett elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítani. Ennek megfelelően nagyot ugrott, mindössze egy év alatt 190 ezerről 225 ezerre nőtt a POS-terminálok száma Magyarországon.

Bár már elég széles körben elterjedtek az elektronikus – főleg kártyás vagy mobilos, esetleg okosórás NFC-s – fizetési megoldások, sok helyen, főleg a piacokon vagy kisebb kereskedőknél még mindig csak készpénzzel lehet fizetni. Ők az idő előrehaladtával egyre inkább versenyhátrányba kerülnek, hiszen a vásárlók mindinkább elvárják az elektronikus fizetés biztosítását. Sokan akár el is állnak a vásárlástól, ha nem tudnak kártyával fizetni.*Az OTP Bank megbízásából, 2021 novemberében készített felmérés szerint ha egy kereskedő nem fogad el kártyát, abból akár anyagi hátránya is származhat: a válaszadók 53 százalékával fordult már elő, hogy kártyával fizetett volna egy vásárláskor, de nem volt rá lehetősége, így inkább nem is vett semmit. Emellett a felmérésben résztvevők közel fele (45%) arról nyilatkozott, hogy kifejezetten bosszantja, ha valahol nem lehet kártyával fizetni.

Az elektronikus fizetési módok iránt nagy az érdeklődés a most induló vállalkozások részéről, amelyek a számukra legoptimálisabb megoldást keresik a fizetés lebonyolítására.

Az alábbiakban az elektronikus – terminál- vagy mobilalkalmazás-alapú – fizetés bevezetésén gondolkozó kereskedőknek foglaltunk össze pár hasznos információt, kalkulációt.

Fontos tudni, hogy a kereskedő egy tranzakcióra jutó költsége mindig egyedi, függ például a vásárlások átlagos összegétől (átlagos kosárérték), az elfogadó bankjától, a vevő által használt bankkártya típusától és az esetleges további szolgáltatások, fizetési lehetőségek igénybevételétől is.

A 30 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak az OTP Csoport a bankkártyák mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP kártyák elfogadására is alkalmas POS-terminál igénylését javasolja, míg a kisebb, 30 millió forint alatti éves árbevételű vállalkozások számára a SimpleBusiness alkalmazást fejlesztették ki.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a terminálos és az applikációs fizetési megoldások aktuális díjtételeit az OTP Banknál.

Az OTP Csoport tájékoztatása szerint a mobilalkalmazás egyelőre kisebb szeletét adja a fizetési forgalomnak, de 2020. szeptemberi bevezetése után gyorsan felfutott mind az újonnan csatlakozó kereskedők számát, mind a forgalmat nézve. 2021. negyedik negyedévében a kihelyezett POS-terminálok forgalma 23 százalékkal emelkedett, míg a tranzakciók száma csaknem 25 százalékkal bővült a megelőző év végéhez képest.

A SimpleBusiness esetében nincs szükség terminálra, a kereskedőnek csak regisztrálnia kell magát, ha rendelkezik egy okoseszközzel, amelyre letölthető az alkalmazás.

A közel vagy teljesen készpénzmentes társadalomra még itthon is várni kell, de az odafelé vezető úton dől el, hogy ki hányadik helyen fog célba érni.

