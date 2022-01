Túl könnyen csúsznak a szürke zónába Londonban az új típusú pénzügyi cégek

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A Bloomberg hírügynökség arról számolt be, hogy a több mint 200 Egyesült Királyságban bejegyzett új típusú elektronikus pénzügyi szolgáltató cég, más néven fintech társaság között több gyanús elemet is talált. A fintech cégek, ahogy a nevük is utal rá, általában új technológiai alapokra épített pénzügyi szolgáltatók, a két iparág határán mozognak, és szabályozásuk még sehol sem teljes mértékben megoldott.

A brit pénzügyi hatóságok által bejegyzett, és így elvileg már átvilágított társaságok tulajdonosai vagy vezetői között

vannak olyanok, akik korábban felderített, balti államokhoz kötődő pénzmosási ügyekhez köthetők,

vannak olyanok, akiket Oroszországban és Kirgizisztánban vádoltak meg gazdasági bűncselekményekkel,

olyanok, akiket egy Egyesült Államokbeli egészségügyi csalással hoztak összefüggésbe,

illetve olyanok is, akiket bűncselekményekkel vádoltak meg Luxemburgban és Ausztráliában.

Több tucat társaságot Ciprusról, Ukrajnából vagy az Egyesült Arab Emirátusokból irányítanak, és több jól láthatóan nyitott arra, hogy kockázatos ügyfelekkel dolgozzon együtt. Az ilyen pénzküldési, digitálispénztárca-, feltölthető bankkártya szolgáltatásokat nyújtó cégek gyakran a hagyományos bankok által elutasított – például kriptovalutával kereskedő – ügyfelekkel is együtt dolgoznak. 2020-ra az ilyen cégekhez kötődő gyanús pénzmozgások száma megnégyszereződött az előző évhez képest.

A lap többek között a Moorwand nevű e-pénz szolgáltató történetét idézi fel érdekes példaként. A magát klasszikus bankok alternatívájaként definiáló Moorwand ugyanis szorosan együttműködött egy kis dán bankkal, amely több száz gyanús pénzügyi tranzakciót bonyolított le. 2018-ban a dán hatóságok a pénzmosásra vonatkozó törvények megsértése és a terrorszervezetek lehetséges támogatása miatt átvették a dán pénzintézetet, az ügyben a dán rendőrség folytat nyomozást.

A Moorwandot irányító moldovai üzletembert ugyanakkor azóta sem vádolták meg semmivel a brit hatóságok, és a Moorwandnak továbbra is megvan az engedélye az ügyfelek pénzének kezelésére.

A kétes történetek és azok kivizsgálatlansága a lap szerint felveti, hogy a brit gazdasági tevékenységeket és pénzmozgásokat ellenőrző hatóságok túlzottan engedékenyek voltak az elmúlt években, például olyan szereplőknek is engedélyt adtak, amelyeket nem sokkal később az Egyesült Államokban gazdasági bűncselekményekért elmeszeltek. Nagyon nehezíti a helyzetet, hogy a dolog természete miatt a fintech-robbanást eleve nehezen követi le a hatósági szabályozás.

A globális antikorrupciós szervezet, a Transparency International közlése szerint az Egyesült Királyságban bejegyzett fintech társaságok több mint egyharmada minősíthető gyanúsnak a tevékenységük vagy tulajdonosaik miatt.

Egy gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó szakértő a helyzetet vadnyugati szabad rabláshoz hasonlította: a törvényhozók kétségbeesetten próbálnak lépést tartani és megfelelő szabályozást biztosítani.

Ha elmarad az elektronikus pénzügyi szolgáltatók helyzetének rendezése, az oda vezethet, hogy Londonra nem – a jóval stabilabb hátterű és szigorúbb pénzmosásellenes szabályokat követő Revolutnak vagy Checkout.com-nak helyet adó – pezsgő fintech-központként, hanem kétes eredetű pénzmozgások csomópontjaként tekintetnek majd a világgazdaságban – vetik fel pénzügyi szakértők.

