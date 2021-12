Aki nem fogadja el betétjére a negatív kamatot, repül az egyik német pénzintézettől

Egy bajorországi Sparkasse mobilbankja, a kép illusztráció. Fotó: AFP/Europress

Bár a világ egyre nagyobb részén vége az olcsó hitelek és a negatív kamatok korszakának, Németországba ez a trend még nem érkezett meg. Ez persze nem csoda, hiszen az Európai Központi Bank (EKB) még mindig negatívan tartja irányadó kamatszintjét, és a hivatalos kommunikáció szerint egyelőre nem is akar a -0,5 százalékos szinten változtatni.

Az utóbbi években egyre több német pénzintézet kezdett el negatív kamatot felszámolni a kiemelkedően nagy összegű megtakarításokra, mivel az eurózóna bankjai már 2014 közepe óta csak negatív kamatozással tarthatják forrásaikat az EKB-nál. Emellett az EKB gazdaságélénkítő lépései (pénznyomtatása) miatt annyira alacsonnyá váltak a forrásköltségek, hogy nemigen volt hová kihelyezni a betéteket megfelelő megtérülés mellett.

A Stadtsparkasse Düsseldorf tavaly a 250 ezer euró feletti bankbetéteknél kezdte el a folyamatot, idén viszont már a 130 ezer euró feletti betéteseit értesítette arról, hogy mínusz fél százalékos kamatot számol fel. Az 1730 érintett közül 24 nem fogadta el az erre vonatkozó szerződésmódosítást, a német sajtó cikkei szerint őket most arról értesítette a pénzintézet, hogy felmondja a szerződést. Ha az illetők január végéig sem reagálnak, akkor egy helyi bíróság kezelésébe kerülnek át a betétek.

Azt gondolhatnánk, hogy ezt senki sem várja meg, de ez közel sem biztos. Amikor tavaly a pénzintézet 1825 – negyedmillió eurónál nagyobb összeggel rendelkező – betétesét értesítette, akkor végül 35-nek mondta fel a szerződését, és hat számla felett vette át a bíróság a rendelkezést.

Mindez azért is érdekes, mert a pénzügyi piacokon az év utolsó hónapjaiban már azt kezdték árazni, hogy jövőre kamatot emel az EKB. A német bankoknak és takarékszövetkezeteknek azonban a jelek szerint ezt már nincs türelmük kivárni. A megtakarítóknak egyébként szintén érdemes átgondolniuk, hogy miben tartják pénzüket, hiszen miközben korábban kifejezetten alacsony volt az infláció az eurózónában és azon belül Németországban is, ez idén megváltozott: novemberben a német infláció már 6 százalékra gyorsult. Azaz most már a hozamot nem termelő befektetéseknél nemcsak az elmaradt haszon lehet látványos, hanem az infláció reálértéket csökkentő hatása is.

