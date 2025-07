270 milliárdot osztogat el idén a kormány, és ez még csak a bemelegítés

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter expozéja a 2026-os költségvetés vitájában 2025. május 21-én. Fotó: MTI/Soós Lajos

2,6 millió nyugdíjas kap majd élelmiszer-utalványt október közepéig, és az intézkedés összesen körülbelül 83 milliárd forintba fog kerülni – derül ki az intézkedés részleteit összefoglaló jogszabálytervezetből, amelyről a Hvg.hu számolt be.

Miért fontos ez? Júniusban a GKI fogyasztói bizalmi index kétpontos csökkenéssel 19 havi mélypontjára csúszott vissza, így a 2023-as növekedés után 2024 óta lényegében enyhe csökkenést mutat, ha hosszabb időtávon nézzük a trendet.

A kormány különféle intézkedésekkel igyekszik javítani a választók gazdasági helyzetértékelését, és már egyre többet tudunk arról is, hogy ezek nagyjából mekkora tételek lesznek az idei és a jövő évi költségvetésben.

Alulnézet: a 83 milliárdos nyugdíjas utalványokon kívül,

július 1-én 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény, ami a jegybank számítása szerint szintén 83 milliárd forintos plusztétel lesz az idei költségvetésnek.

Szintén július 1-től a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) mentessé vált a személyi jövedelemadó (szja) alól, itt a kormány 10 milliárdos kieséssel számol a 2025-ös költségvetésben.

Szeptembertől jön az államilag támogatott 3 százalékos lakáshitel első lakást vásárlóknak, ez a kormány szerint maximum évi 150 milliárd forintba kerül majd . (Idén és jövőre még évi 50 milliárdnál kevesebbel számol a kormány.)

Október 1-től a háromgyerekes nők mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. (Ez 200 milliárd forintba fog kerülni a költségvetésnek 2026-ban a minisztérium becslése alapján , idén ennek a negyedébe. )

, idén ennek a negyedébe. Januártól a 40 év alatti, kétgyermekes szülők is szja-mentességet kapnak (120 milliárd forint), és újra 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény az eredeti bázishoz képest ( 290 milliárd forint ). A jövő év elején érkezik a hathavi fegyverpénz ( 450 milliárdos kerettel).

Számokban: idén tehát mintegy 270 milliárd forintot szán osztogatásra a kormány még akkor is, ha nem számolunk a köztisztviselők és a tanárok szelektív béremelésével (hiszen utóbbiak fizetése a ciklus korábbi éveiben is emelkedett).

Ez azonban csak bemelegítés 2026 előtt, amikor a fentiek alapján 1100 milliárd forinttal javíthatja a gazdasági hangulatot a kormány, és persze nem lehet kizárni további intézkedéseket sem.

Felülnézet: egyre több elemzés szerint a kormány az idei és a jövő évi költségvetési hiánycélját sem fogja tudni tartani. A közelmúltban a Raiffeisen, az OTP és az ING Bank is olyan előrejelzést tett közzé, amely szerint a kormány idén és/vagy jövőre is túllépi a 3,7 százalékos deficitcélját, írta a Portfolio. 2025-re vonatkozóan már az NGM is 4,1 százalékos módosított céllal számol.

A Magyar Nemzet Bank június végi Inflációs jelentése 2025-ben 4,1 és 4,4 százalék közti, 2026-ban 3,7 és 4 százalék közti valós költségvetési hiánnyal számol.

