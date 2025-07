Több száz magyar dolgozó maradhat ki az Otthon Start programból

Illusztráció, fotó: MTVA / Bizományosi: Balaton József

Két év magyar társadalombiztosítási jogviszony – többek között ezt várja el a kormány azoktól, akik jelentkeznek az Otthon Start hitelprogramra. Az állami támogatású, 3 százalékos kamattal felvehető hitellel a kormány az első lakásukat vásárlókat szeretné támogatni szeptembertől.

Az már kiderült, hogy életkori megkötés nem lesz, és a gyerekvállalás sem elvárás, de a feltételek jelentős részét még nem tisztázta a kormány. Például az sem világos, hogy aki nemzetközi szervezet alkalmazottjaként dolgozik Magyarországon, itt is él, de a járulékot egy nemzetközi egészségbiztosítási rendszerbe fizeti, az igényelheti-e a hitelt.

„A kormány részéről megszokott, hogy minimális részletességgel jelentenek be valamit. Hozzánk is sok telefonhívás, levél érkezett az Otthon Starttal kapcsolatban. A következő hat hétben tisztázódnak a részletszabályok, sőt, az is lehet, hogy a csokhoz hasonlóan a megjelenés után is enyhítenek vagy szigorítanak a feltételeken” – mondta a G7-nek Gergely Péter, a Biztosdöntés.hu szakértője. A nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek Magyarországon élő tagjainak azt javasolja, várjanak, mert ez a feltétel is változhat.

Várnia kell a G7 egyik olvasójának is, aki korábban több mint tíz évig volt a magyar társadalombiztosítási rendszerben, de másfél éve egy ENSZ-szervezet alkalmazottjaként dolgozik Budapesten. A járulékot ezen a munkahelyen már egy másik egészségbiztosítási rendszerbe fizeti, ezt pedig szerinte nem veszi figyelembe a magyar állami tb-jogviszonyra vonatkozó elvárás.

„Tudomásom szerint az ENSZ-nek Magyarországon hozzávetőlegesen 1500-2000 alkalmazottja van, akik jelentős részben éppen abba a fiatal, aktív demográfiai csoportba tartoznak, amelyet ez a program elsődlegesen támogatni kíván” – tette hozzá olvasónk. A kormány (több évvel ezelőtti) összesítése szerint az ENSZ négy szervezetének van szolgáltató központja, irodája Budapesten, az alkalmazottak száma már akkor ezer körül volt.

Kérdeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot arról, hogy a nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek Magyarországon dolgozó tagjai hogyan vehetik igénybe az Otthon Start támogatást, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Bővíthető a CSOK Plusz?

Egyelőre az sem világos, hogy a pontosan 50 százalékos ingatlantulajdonnal rendelkezők felvehetik-e a hitelt. Az eddigi szabályok szerint elvileg nem – csak akinek ennél kisebb tulajdonrésze volt lakóingatlanban valaha is -, de a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón arról beszélt, hogy az 50 százalékos ingatlantulajdonosoknak is elérhető lesz az Otthon Start.

Gergely Péter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy azt sem lehet tudni, lesz-e a vásárlóknak bentlakási kötelezettsége, illetve a CSOK Plusszal kombinálva mekkora értékű lakást lehet vásárolni a hitel segítségével. Az Otthon Start hitellel legfeljebb 100 millió forint értékű ingatlant lehet vásárolni (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterárral), a CSOK Plusznál viszont 80 millió forint ez az értékhatár.

Az biztos, hogy a két hitel összevonható, de az egyelőre nem tisztázott, hogy az értékhatár változik-e az összevonás során. Az Otthon Start programban 10 százalék önrésszel legfeljebb 50 millió forint hitelt lehet felvenni 25 éves futamidőre. A hitelek összevonásánál pedig természetesen a banki hitelbírálatra is tekintettel kell lenni, vagyis hogy mekkora törlesztőrészletet tart elfogadhatónak a jövedelemhez képest az adott pénzintézet.

