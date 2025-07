Az árrésstop miatt nincs elég olcsó tej a boltban

Miért fogy el túl hamar az olcsóbb, sajátmárkás*Ezek a kiskereskedelmi üzletláncok márkái, jellemzően ezek a legolcsóbbak egy adott termékkategórián belül. Ezzel szemben állnak az élelmiszeripari vállalatok márkás, szinte mindig drágább termékei. tej és tejtermék a boltokból? Könnyen lehet, hogy azért, mert az adott bolt az árrésstop szabályai miatt nem tarthat belőle megfelelően nagy készletet még akkor sem, ha előre tudja, hogy az adott napon a szokásosnál nagyobb kereslet várható. Más napokon viszont muszáj túlrendelnie magát akkor is, ha tudja, hogy a tejet nem lesz képes eladni, meg fog romlani, és ki kell önteni.

A kormány március 17-től kezdve (átmenetileg, de jelenleg már augusztus végéig meghosszabbítva) ismét szabályozói eszközökkel torzítja el az élelmiszerpiaci versenyt, és ennek olyan mellékhatásai is vannak, amelyek gyakorlatilag mindenkinek károsak a termelőktől kezdve a boltokon át a vásárlókig. Többek között ez olvasható ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hétfőn közzétett ágazati vizsgálatának (pdf) egyes megállapításaiból.

Az árrésstop ugyanis nemcsak azt írja elő, hogy a kijelölt termékek árrése nem lehet magasabb, mint 2025 januárjában, de legfeljebb 10 százalék, hanem van még két fontos eleme is:

A sajátmárkás termékek aránya a választékon belül maximalizált, üzletekre lebontva a 2025. január-februári átlagos szinten. Emellett egy minimumkövetelmény is van, a terméket a 2024-es átlagos napi mennyiségben állandóan tartani kell.

A kormány tehát nemcsak az árképzésbe nyúlt bele, de a szabad készletezési politikát is erősen korlátozta, csakhogy ez a két tényező egymásra is hatással van. Ahogy a GVH is kimutatta, az árrésstop hatására csökkent a különbség a sajátmárkás és az egyéb márkás tejek között, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyan még mindig a sajátmárkás az olcsóbb, de a márkás már nem annyival drágább, mint korábban. A különbözetet a boltnak kell lenyelnie, ennyivel csökken a haszna.

Az árak egymáshoz viszonyított helyzetének megváltoztatása azonban értelemszerűen a keresletet is befolyásolja. A fogyasztók számára olcsóbbá váló márkás termékek iránt nőhet a kereslet, de a GVH szerint „megfontolandó annak a szabálynak az eltörlése”, hogy a kereskedő nem értékesíthet arányaiban többet a sajátmárkás termékből, mint az árrésstop előtt. Vannak ugyanis olyan napok, amikor egyes üzletekben mégis az olcsóbb sajátmárkás iránt nő meg nagyon a kereslet, de épp az ezt kereső szegényebb rétegek nem jutnak hozzá, mert a készletezés maximuma üzletre lebontva kötött.

Hiába nagy a kereslet, és hiába lenne eladható sajátmárkás tej a raktárban, azt nem lehet értékesíteni.

A mesterséges árváltoztatások miatt ugyanakkor egy termék iránt csökkenhet is a kereslet, csakhogy lehet, hogy a merev szabályok miatt ezeket továbbra is a tavalyi átlagos mennyiségben kell tartani – tehát azon a szinten, amikor még népszerűbbek voltak. A gyorsan romló tejtermékeknél ez tipikusan azt jelenti, hogy

előre láthatóan feleslegesen kell berendelni és kiszállítani, majd ki kell dobni ezeket.

Mivel a szabályok megszegése akár ötmillió forint bírsággal is járhat, a sajátmárkás termékekre vonatkozók megsértése pedig ezen belül 500 ezer és kétmillió forint között büntethető, a készletezési arányokkal nem érdemes túlzottan variálni.

A GVH egyébként megállapítja, hogy az árréskorlátozás elérte a célját, mert a termékek fogyasztói ára csökkent, és a hivatal is hozzáteszi, hogy „a termékek értékesítése pedig veszteségessé vált a kiskereskedők számára”.

A friss országos kiskereskedelmi adatok fényében az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy véli, hogy az árrésstop forgalomélénktő hatása az áprilisi minimális felfutás után mára kimúlt, mert „az árrésstopos termékek fogyasztása árrugalmatlan*Vagyis a megvásárolt/elfogyasztott mennyiséget legfeljebb csak kis mértékben befolyásolja, hogy mennyibe kerül az adott termék., ezen kívül nem tárolhatók sokáig, így a nagybevásárlásokat szükségszerűen a kereslet visszafogása követi”.

Májusban a (nemcsak élelmiszeripari, hanem összesített) kiskereskedelmi forgalom volumene mindössze 2,1 százalékkal nőtt éves szinten, áprilishoz képest pedig 1,3 százalékkal csökkent.

A GVH jelentése sok más mellett ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a tejtermékeknél mennyire komolyan kell venni ma már mindent, ami a sajátmárkás gyártást és értékesítést érinti. Az alábbi grafikonon az látszik, hogy a nagy tejipari feldolgozó vállalatok által volumenben (vagyis nem értékben, hanem mennyiségben) eladott termékek hány százaléka volt sajátmárkás.

A túró és a tejszín háromnegyede sajátmárkás, de a piaci forgalom jelentős részét adó friss ESL tejeknél is 68 százalékra emelkedett az arány, és az UHT tejeknél is közelít ahhoz, hogy minden második liter tej sajátmárkás legyen.

A hivatal egyébként elsősorban azért készített ágazati gyorsfelmérését, hogy kiderítse, miért volt 2024 októbere után uniós rekorder a magyar tejtermékdrágulás. Nem meglepő módon az eredmények szerint elsősorban a takarmány-áremelkedés hatása vonult végig a szektor ellátási láncán. Ez olyan külső tényező, amellyel nem csak a magyar ipar küzdött meg, ám ezt nálunk még egy sor belső tényező, köztük néhány igen rossz ütemben érkező állami intézkedés is súlyosbította.

2023 júliusában vezették be a kiterjesztett gyártói felel őss ég díját (EPR), amely nagyobb, esetenként tízszeres teher, mint a korábbi környezetvédelmi termékdíj volt, és hogy ennek adott esetben mekkora volt a jelent ős ége, arra a GVH is hoz egy példát: „Az egyik hazai feldolgoz ó vállalkozás úgy nyilatkozott, hogy az EPR díj meghaladta a vállalat el őző évi teljes üzemi eredményét”.

Ugyanebben az id őszakban emelkedtek jelentősen a v íz- és csatornadíjak, és bár ez árbevétel-arányosan nem jelentett igazán nagy tehernövekedést az ágazatnak, mégiscsak hozzátett az elszálló költségekhez.

2025 januárjára a villamos energia ára 46 százalékkal, a földgáz ára pedig több mint háromszorosára n őtt a 2022. janu ári szinthez képest. Az egyik feldolgozó becslése szerint az energiaköltségek növekedése mintegy 5 százalékos önköltség-emelkedést eredményezett.

Az EPR díj bevezetése és a forint gyengülése miatt ekkoriban szálltak el a csomagolóanyag-árak, a munkaer őhi ány miatt pedig emelni kellett a béreket.

Fontos megállapítása a GVH-nak, hogy az – elsősorban a nagyobb takarmány- és energiaköltségek miatt megemelkedő – nyerstej ára

2025-re újra elérte azt a csúcsot, ahol a 2022-es nagy inflációs felfutásban volt, és azon a szinten megrekedt.

Ez azt jelenti, hogy a tejipari feldolgozó üzemek messze legfontosabb alapanyaga, a nyerstej végső soron az inflációs csúcs szintjén állandósult. A GVH ugyanakkor azt találta, hogy 2024-ben az emelkedő költségek jórészt együtt mozogtak az átadási árakkal, ami arra utal, hogy az ellátási láncnak ez a középső része még többé-kevésbé át tudta hárítani a magasabb költségeket.

A kormány így végső soron elsősorban nem a feldolgozókkal, hanem a kiskereskedelmi árrésstopon keresztül az évi egymilliárd forint feletti forgalmú boltokkal próbálja most lenyeletni a piaci folyamatok hatását. Csakhogy a jelentésből az is kiderül, hogy a magyar tulajdonú franchise hálózatok (CBA, Coop, Real és hasonló láncok) és a kisboltok is tele vannak panasszal.

Érdemes megnézni, hogyan foglalja mindezt össze a GVH:

„…több adatszolgáltató kiskereskedő is kiemelte, hogy a szabályozás közvetetten a nagyobb, jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező élelmiszeripari vállalatok, valamint a külföldi hátterű diszkontláncok piaci előretöréséhez járulhat hozzá, miközben a hazai kis- és középvállalkozásokat versenyhátrányba hozza, illetve a fogyasztói árak emelkedését korábban érdemben csökkentő kereskedői alkuerőt is rontja,

ami pedig a fogyasztói árak emelkedését eredményezheti hosszú távon.”

