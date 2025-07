A bizalomvesztés ördögi körébe került a magyar gazdaság

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Balaton Wines Visitor Center megnyitóján. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kiábrándító lett a júniusi inflációs adat, csakúgy, mint az egy nappal korábban közölt, májusra vonatkozó kiskereskedelmi jelentés is, utóbbi arról is tanúskodott, hogy a fogyasztás nem indult be eléggé ahhoz, hogy a gazdasági növekedést érdemben táplálja.

A két friss adatsor jól rímel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyik májusi jól rímel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyik májusi megfogalmazására , amely szerint „a fogyaszt ás mumusa az infláció lett”.

Számokban: a KSH adatai szerint júniusban havi alapon 0,1 százalékos volt az infláció, éves összehasonlításban azonban 4,6 százalékra gyorsult.

A kiskereskedelmi forgalom volumene májusban havi alapon 1,3 százalékot volumene májusban havi alapon 1,3 százalékot esett , éves alapon pedig a növekedése mindössze 2,1 százalékos volt.

Alulnézet: a fogyasztás ugyan továbbra is a növekedés egyetlen motorja, de nem olyan mértékű, mint amire szükség lenne, mondja Virovácz Péter, az ING Bank szenior elemzője.

A lakoss ág továbbra sem hisz eléggé abban, hogy a következ ő időszakban az orsz ág stabil növekedési pályára áll, mérsékl ődik az infl áció, és ennek köszönhet ően nem t úl kockázatos költeni – ez a korm ánnyal szembeni bizalmi válság jele.

Hiába volt az elmúlt években reálbér-emelkedés és adott esetben vagyonnövekedés, ezek a pénzek nem kerülnek be közvetlenül a gazdaság vérkeringésébe, mert a lakosság jelent ős r észe inkább megtakarít, visszaépíti a nagy inflációs hullámban elvesztett pénzügyi állásait.

Felülnézet: e pesszimista várakozás azért gond, mert ha sokan számítanak rosszabb helyzetre, akkor annak megfelelően cselekednek, és a várakozás önbeteljesítő jóslattá változik. Ez a cégeket is arra készteti, hogy elhalasszák a beruházásokat, hiszen ha nem várható a kereslet növekedése, akkor nincs mit kielégíteni a termelés növelésével.

Beruházások nélkül azonban hosszabb távon nem képzelhet ő el GDP-n övekedés, erre nemrég Nagy Márton is utalt.

Tágabb kontextus: a kormány az utóbbi időben mesterséges piactorzító intézkedésekkel (árréskorlátozás, önkéntes áremelés elhalasztás és önkéntes gyógyszergyártói árcsökkentés) próbálta visszafogni az inflációt, de ezek csak rövid távon hoznak eredményt, hosszabb távon pedig komoly rombolást végeznek.

A változáshoz a fenti ördögi kört kellene megtörni Virovácz Péter szerint, a helyzetet azonban egyre inkább nehezíti, hogy a sorozatos kormányzati piaci beavatkozások azt a képzetet is er ős íthetik, hogy szinte mindenhol baj van, azért kell mindenhol ilyen drasztikus eszközökkel fellépni.

Ezt a hatást a kormányzati kommunikáció azzal igyekszik ellensúlyozni, hogy folyamatosan arról beszél, minden rendben lesz hosszabb távon, a növekedés be fog indulni.

Mi következik? Az év második felétől, illetve a jövő tavaszi választásokhoz közeledve várhatóan beindul a lakossági pénzeső, ennek első elemei lehetnek például a növekvő családi adókedvezmény, a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, a tanárok béremelése vagy a háromgyermekes nők szja-mentessége.

Ezeknek a bejelentett jóléti intézkedéseknek már látszódniuk kellene a fogyasztás növekedésében, de ez nem történt meg. A lakosság az utóbbi időben sokkal óvatosabb lett, csak akkor hiszi el, hogy pénzt kap, amikor az már megérkezett.

Amennyiben a pénzosztás alapvet ően a j ómódúbb rétegeket érinti majd, akkor kevésbé lesz bel őle k öltés, hiszen ők megtehetik, hogy a plusz j övedelmüket félreteszik megtakarításokba – mondja a szak ért ő.

Ha pedig érdemben n őni fog a fogyaszt ás , akkor az lesz a nagy kérdés, hogy a vállalatok hogyan reagálnak: beruházásokba fognak, vagy inkább áremeléssel próbálják magukhoz csatornázni ezeket az összegeket.

Azokon a piacokon, ahol nincs elég éles verseny, az áremelés/infláció gyorsan elviheti a növekedés lehet ős égét.

