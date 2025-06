Terjed a Mészáros-Felcsút kór az európai futballban, magyar áldozata is lehet

Edzőmeccs a DAC 1904 és a Győri ETO között 2024 őszén. Fotó: DAC

„Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely és a Győri ETO FC részvétele folyamatban lévő jogi eljárások tárgyát képezi” – ezzel a megjegyzéssel tette közzé szerda délelőtt a szervező európai szövetség az UEFA Konferencia Liga második selejtezőkörének sorsolásáról szóló információkat.

A helyzet nem egyedi: több focicsapat európai kupaszereplését is veszélybe sodorhatja a tulajdonosaik vagy vezetőik közötti személyi összefonódás. A probléma nem új keletű, de úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk vele.

Miért fontos ez? A labdarúgó-klubcsapatok számára fontos többletbevételt hozhat egy nemzetközi kupaszereplés. Amellett, hogy az UEFA-tól is kapnak pénzt, a szponzoroktól, illetve a jegyeladásból és a közvetítési jogokból származó bevételeiket is növelhetik.

Különösen igaz ez a kisebb bajnokságokban szereplő csapatokra vagy a nagyobb bajnokságok alacsonyabb büdzséjű együtteseire, amelyeknél a teljes költségvetéshez viszonyítva is fontos lehet ez a többletbevétel.

Tágabb kontextus: a több klubot is érintő problémát az okozza, hogy az UEFA szabályai szerint nem indulhat egy adott versenysorozatban két olyan csapat, amelyeknél azonosítható egy közös, döntő befolyással rendelkező személy vagy szervezet.

Ennek magyarázata az, hogy ha a két együttes esetleg találkozik egymással, akkor a közös döntéshozó befolyásolhatja a mérkőzés kimenetelét. Azaz egy ilyen helyzet visszaélésre ad lehetőséget.

Előzmények: korábban is találkozhattunk már hasonló esetekkel. Az egyaránt a Red Bullhoz köthető RB Leipzig és a Red Bull Salzburg hét évvel ezelőtti összecsapása az Európa Ligában például komoly vitákhoz vezetett.

Emellett Mészáros Lőrincnek is okozott már fejfájást a szabályozás. Az ország leggazdagabb embere öt éve azért szállt ki tulajdonosként horvát focicsapatából, hogy az Eszék és a Felcsút is indulhasson Európa Ligában.

Igen, de az idén két ügy is van. Az angol Nottingham Forest egy hazai versenytársa, a Crystal Palace ügyében tett panaszt az UEFA-nál, mivel utóbbinak és a francia Lyonnak azonos a tulajdonosa. Illetve, ahogy a bevezetőből is kiderült, ugyanez a helyzet a győri és a dunaszerdahelyi csapatnál is.

Döntés még egyik ügyben sem született. Az angolok Európa Liga-indulása ugyanúgy bizonytalan, mint a DAC és az ETO szereplése a Konferencia Ligában.

Mit mondanak ők? Az ETO és a DAC esetében a problémát Világi Oszkár személye jelenti. A Mol-csoporthoz tartozó Slovnaft vezérigazgatója a DAC-nál 90 százalékos tulajdonos, bő három éve pedig a győri csapatot is megvette*Utóbbi tulajdonosa egy magyar cégen keresztül egy hollandiai vállalat, a korábbi bejelentés alapján Világi vélhetően ezen keresztül birtokolja a csapatot..

A két együttesnek még hétfőn küldtünk kérdéseket. Kíváncsiak lettünk volna, hogy várható-e tulajdonosváltás valamelyik csapatnál, vagy számolnak-e azzal, hogy egyiküknek vissza kell lépnie, de megkeresésünkre nem reagáltak.

Korábban Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy az összeférhetetlenség feloldása érdekében „megerősítették a két klub strukturális függetlenségét". Az ETO-nál például májusban új ügyvezetést választottak.

, a DAC ügyvezető igazgatója a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy az összeférhetetlenség feloldása érdekében „megerősítették a két klub strukturális függetlenségét”. Az ETO-nál például májusban új ügyvezetést választottak. A két érintett vállalat álláspontja az volt, hogy így „a klubok között nincs átfedés a döntéshozó vagy irányító testületekben”. Az UEFA mai közleménye azonban nem arra utal, hogy a szövetségnél kritika nélkül elfogadták volna ezt az érvelést.

Mi várható? Épp a már említett red bullos eset miatt könnyen lehet, hogy az ETO és a DAC esetében további lépésekre lesz szükség. Akkor az osztrák energiaital-gyártónál is hasonlóan érveltek, az összefonódások azonban nem szűntek meg, ezért is lett botrány, amiből valószínűleg tanult az UEFA.

A Felcsút és az Eszék esete ugyanakkor épp azt mutatta meg, hogy szigorú nyomozást azért nem végez a szövetség, ha az érintett csapatok és tulajdonosuk megtette az elvárt gesztust.

Mészáros Lőrinc például úgy vált meg horvát csapatától, hogy az továbbra is a közelében maradt, és UEFA-n kívül talán senki nem hiszi el a felcsúti milliárdosnak, hogy eladta az együttest. A Eszék-szurkolók például legutóbb tavasszal írtak neki levelet.

például úgy vált meg horvát csapatától, hogy az továbbra is a közelében maradt, és UEFA-n kívül talán senki nem hiszi el a felcsúti milliárdosnak, hogy eladta az együttest. A Eszék-szurkolók például legutóbb tavasszal írtak neki levelet. A szabályok értelmében egyébként hasonló esetekben az a csapat élvez elsőbbséget, amely előrébb végzett saját bajnokságában. Itt azonban mind a két együttes negyedik lett, így csak ez alapján nem lehet dönteni.

Frissítés: cikkünk megjelenése után a DAC 1904 Dunaszerdahely közleményben tájékoztatta a szurkolókat a kialakult helyzetről. Ebben az írták, hogy konferencialiga „részvételünket az UEFA megjegyzéssel látta el, mivel folyamatban van egy jogi eljárás az UEFA többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályai alapján. Klubunk a teljes folyamat során együttműködött az UEFA-val, és továbbra is konstruktívan egyeztet a szervezettel. Jelenleg az UEFA végleges döntésére várunk.”

Ezzel lényegében azonos tartalmú közleményt tett közzé az ETO is.

