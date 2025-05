Nem várnak bevételkiesést az energiaital-gyártók a 18 éven aluli korlátozás miatt

Energiaitalt vásárol egy fiatal férfi egy gyáli vegyesboltban. Forrás: MTI / Koszticsák Szilárd

Megtiltja a kormány az energiaitalok értékesítését 18 év alatti vásárlók számára. A szabályozás a boltok mellett a vendéglátó- és a szórakozóhelyekre is vonatkozik. A kormányrendeletet egyelőre nem hirdették ki, és a kihirdetése után 30 nappal lép életbe, várhatóan júniusban. Litvánia, Lettország, Törökország, Lengyelország és Románia után tehát Magyarországon sem vehetnek többé energiaitalt a kiskorúak.

Az új törvény azonban nem érinti a kávét és a koffeintartalmú üdítőket sem, feltéve, ha annak koffeintartalma 15 mg/100 ml-es szint alatt van. Iyen lehet például egy kóla is. A tejalapú italokat továbbra is megvehetik a gyerekek koffeintartalomtól függetlenül, például az energiaitalhoz hasonló dobozban árult kávét is, amelyben egyébként általában több koffein van, mint az energiaitalokban.

Azoknak az üzleteknek, ahol a rendelet hatályba lépése után gyerekek vásárolnak energiaitalt, akár egy évre is megtilthatja a kormány az energiaitalok, alkoholtartalmú italok, dohánytermékek és a szexuális termékek árusítását. Ismételt szabálysértés esetén pedig az üzletet akár harminc napra be is zárhatják.

Nagyobb koffeines ital a gyerekeknek

A 2022-23-as adatok szerint évente 64 millió liter energiaital fogy Magyarországon. Ez csak a 15 mg/100 ml-nél magasabb koffein koncentrációjú italok fogyasztását jelenti, vannak olyan nagyobb márkák, amelyek üdítőitalai ebben nincsenek benne. A Bomba gyártója például a népegészségügyi termékadó (neta) bevezetése miatt döntött úgy, hogy nem vállalja a literenként (akkor) 250 forintos adó fizetését, helyette inkább a koffeintartalmat csökkentette az italaiban.

A Hell egy köztes megoldást választott nemrég, a kis dobozos (0,25 literes) energiaital változatlan maradt, a 0,5 literes kiszerelésű italban viszont épp a határértéknek megfelelő koffein van. A kiskorúak tehát a kicsi (összesen 80 mg koffeint tartalmazó) energiaitalt nem vehetik majd meg, de a nagyobb (összesen 75 mg koffeint tartalmazó) kiszerelést megvásárolhatják.

A Márka Üdítőital-gyártó Kft. a G7-nek azt mondta, az Adrenalin márkájú energiaital forgalmában biztosan lesz csökkenés a rendelet életbe lépése után, de

a teljes portfóliójuk forgalmában nem számítanak jelentős visszaesésre.

A Kobra üdítőitalokat is ők gyártják, ezek a 100 mililiterenkénti 15 mg-os koffeintartalommal át tudják venni a szabályozás okozta kiesést a várakozásaik szerint.

A Red Bullt nem kívánta kommentálni a fejleményeket, pedig a cégnek van gyakorlata a hasonló változások kezelésében. Korábban az 1995-ös élelmiszertörvény értelmében egyáltalán nem lehetett Magyarországon a 15 miligrammnál több koffeint tartalmazó italokat forgalmazni, és emiatt 1997. november 3-án vissza is vonták a Red Bull forgalmazási engedélyét, a termék végül csak 2000 nyarán tért vissza a magyar piacra. Az energiaital-gyártó már akkor fontos szereplő volt Magyarországon, 1997-ben a forgalmát 1,2-1,5 milliárd forintra tették, ami mai értékre átszámítva még most is megállná a helyét a piacon.

A Hell Energy Kft. is elemezte az új szabályozás esetleges piaci hatásait, de üzleti előrejelzéseiket, például a bevételváltozással, vásárlói korösszetétellel vagy az értékesítési csatornák jövőjével kapcsolatos információkat nem szeretnék megosztani – mondta a G7-nek Papp Máté, a vállalat PR-menedzsere.

A Magyar Energiaital Szövetség (MESZ) egyelőre nem kapott olyan reakciót a piaci szereplőktől, hogy az új szabályozás miatt új italokat fognak piacra dobni a tagok, de mégis úgy gondolják, hogy lesznek ilyen termékek.

Az automatákra még nincs megoldás

A MESZ elnöke, Csibi Sándor szerint az italautomatáknál is biztosítani kell az majd az életkor-ellenőrzést és ez a Márka szerint is lehetséges lesz.

„Annak a kontrollálására, hogy csak 18 év felettiek tudjanak automatából energiaitalt vásárolni, technológiai megoldás már létezik, Olaszországban és Németországban is alkalmazzák alkoholos termékeket és cigarettát árusító automatáknál” – mondta a G7-nek Pesti Borbála, a Márka marketing vezetője. Amíg ez Magyarországon nem áll rendelkezésre, addig az Adrenalint olyan italokra cserélik az automatákban, amik megfelelnek az új követelményeknek.

A Szentkirályinak nincsenek saját italautomatái, ők a kereskedelmi partnereik feladatának tekintik az életkor-ellenőrzést. A G7-nek elmondták, az ő portfóliójukon belül a forgalom csekély részéért felelős a Guarana energiaital, ezért érdemben nem befolyásolja a törvény az üzleti teljesítményüket. „Ha az életkor-ellenőrzést nem tudják teljesíteni a partnereink, akkor arra számítunk, hogy a Guarana-termékek kikerülnek majd az automaták kínálatából” – válaszolták kérdésünkre.

A Szentkirályi a törvény céljával egyetért, ezért nem dolgoznak semmilyen alternatív termék fejlesztésén, sőt egyenesen abban bíznak, hogy a versenytársaik is így járnak el.

Kávéból és kólából több koffein jut

A MESZ egy 2025-ben publikált tanulmányra hivatkozva lapunknak azt mondta, a 18 éven aluliak fő koffeinforrása a kávé, amivel a fiatalok közel hatszor annyi koffeint visznek be a szervezetükbe, mint energiaitallal. A második helyen a kóla áll. Ezek korlátozás nélkül hozzáférhetők a gyerekek számára is, ezért abban bíznak, hogy a jövőben más, jelentős koffeintartalmú termékek esetében is hasonló szabályozás születik.

Az energiaitalok egészséges felnőtteknek készülnek, gyerekeknek pedig semmilyen formában nem ajánlott a koffein fogyasztása

– mondja Csibi Sándor.

