Kellett még egy magánrepülő az állami százmilliárdokkal kitömött vállalatcsoportba

„Szürke bőrülések, sötétszürke tónusú szőnyeg, törtfehér tetőkárpit, magasfényű, közepesen pácolt faborítás. Az ülések újrafestése és az új szőnyeg 2024 áprilisában készült el … A teljes géptest Matterhorn fehér színű, kék metál és szürke metál díszcsíkokkal”.

Ezzel a leírással hirdették tavaly azt a légcsavaros, hét utas szállítására alkalmas magánrepülőt, amelyet végül a Tiborcz István üzleti körével is bizniszelő Balázs Attila egy cége vett meg. A vállalakozó cégcsoportjában – amelytől az állam tavalyelőtt vett 150 ezer négyzetméternyi irodát 244 milliárd forintért – nem ez az első magángép, sőt még csak nem is a második.

Használtan másfélmilliárd

Tavaly augusztus végén vette nyilvántartásba az Építési és Közlekedési Minisztérium illetékes főosztálya a HA-JGT lajstromszámú légijárművet. A repülő egy Beechcraft King Air B200GT típusú gép, amelyet 2009-ben gyártottak. Ahogy a bevezetőben is idézett leírásból kiderül, nem túl nagy, és nem is kifejezetten modern, kényelmetlennek azonban semmiképpen nem lehet nevezni.

A Beechcraft King Air B200GT egy kéthajtóműves, turbólégcsavaros repülőgép, amelyet 2008 és 2012 között gyártott a Hawker Beechcraft. A modell a 80-as, 90-es években rendkívül népszerű B200 továbbfejlesztett változata. Mivel hatótávolsága mindössze háromezer kilométer, maximális utazósebessége pedig 565 kilométer per óra, így tipikusan rövid üzleti utakra szokták használni.

Az elérhető műszaki adatok szerint a Magyarországon lajstromba vett gép összesen hét utastéri üléssel rendelkezik, igaz ebből az egyik egy övvel ellátott WC. A maradék hat közül kettő az elülső kabinban található, és itt van egy frissítőkiszolgáló is, míg a hátsó kabinban négy klubelrendezésű ülést helyeztek el. Az utaskabint 2024-ben állítólag teljesen felújították, és szintén tavaly a törzset is korszerűsítették.

Egy ilyen B200GT ára 2008-ban újonnan 5,8 millió dollár, azaz jelenlegi árfolyamon 2,1 milliárd forint volt. Jelenleg használtan azonban ennél olcsóbban is meg lehet venni. Az itthon regisztrált repülőhöz hasonló felszereltségű, és állapotú gépeket nagyjából 3,3–4,2 millió dollárért, azaz 1,2-1,5 milliárd forintért árulják.

Álomszerű növekedés

A HA-JGT lajstromszámú gép nem is elsősorban műszaki jellemzői, hanem tulajdonosa miatt érdekes. Az adatbázis szerint ugyanis a repülő a Viastein SRL nevű, Romániában bejegyzett vállalaté. A Viastein csoport az elmúlt évek NER-es építőipari sztárjának, Balázs Attilának az érdekeltsége. Ráadásul

épp a Viastein Kft. az egyik olyan cég, amelyen keresztül Balázs Attila bizniszei látványosan összeérnek a miniszterelnök veje, Tiborcz István üzleti köreivel.

Balázs Attila az egyik leggazdagabb hazai üzletember, vagyonát tavaly A 100 Leggazdagabb című kiadvány 41 milliárd forintra becsülte, amivel a lista 62. helyén állt. Neve azonban nem különösebben régóta szerepel az ilyen rangsorokban: a top100-ba is csak 2021-ben került be, amikor már jó ideje üzletelt a NER legfelső köreivel.

A vállalkozó – ahogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének több más milliárdosa is – az építőiparban alapozta meg a vagyonát. A Telexnek adott interjújában arra utalt, hogy csoportja önerőből nőtt akkorára, „hogy a NER sem tudja megkerülni”, ez azonban valószínűleg csak részben igaz. Kétségtelen tény, hogy Balázs már jóval 2010 előtt egyaránt érdemi szereplő volt a hazai és a román építőiparban is, magyarországi birodalma azonban a 2010-es évek közepéig kifejezetten apró volt a jelenlegi méretéhez képest.

Cégcsoportja központi vállalata, a Bayer Construct Zrt. például már 2010 környékén is milliárdos forgalmat bonyolított le, és éves szinten néhány tízmilliós nyereséget is összehozott, 2016-tól azonban szárnyalni kezdett.

Ebből az lett, hogy tavaly már 176 milliárd forintos árbevételt ért el, ami nyolc év alatt közel ötvenszeres növekedést jelentett. A csoport nyeresége pedig 2024-ben a 20 milliárd forintot is meghaladta (pdf), ami nem túl gyakori a hazai építőiparban. Ilyet csak olyan NER-es oligarchák hoztak össze eddig, mint Mészáros Lőrinc, Szíjj László vagy Garancsi István.

Állami százmilliárdok

A növekedésben elég erős szerepe volt az állami hátszélnek is. A cégcsoport, amely korábban elsősorban tényleg a magánpiacról élt, az elmúlt években több száz milliárd forint értékben kötött megállapodásokat illetve kapott megrendeléseket az államtól. Ebből a legszélesebb körben ismert egész biztosan a fővárosi Bosnyák tér mögött épülő Zugló-Városközpont állami megvétele volt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2023 tavaszán 244 milliárd forint értékű megállapodást kötött a Balázs-féle csoporthoz tartozó kivitelezővel 150 ezer négyzetméternyi iroda megvásárlásáról. Az ügyről először beszámoló Hadházy Ákos parlamenti képviselő, aki később a szerződést is kiperelte, a Telexnek azt nyilatkozta: úgy írták alá a 244 milliárdos szerződést (pdf), hogy előtte nem volt semmilyen értékbecslés, és az aláíráskor még kész tervek sem voltak.

Ez az egyik olyan állami ügylet, amelyről néhány hete bemutattuk, hogy nagyon erős párhuzamokat mutat a jegybank körül kirobbant botránnyal. Nem ez volt azonban az egyetlen olyan állami vásárlás, amelynek a Bayer-csoport volt a haszonélvezője.

A Bayer Construct köré felépített cégcsoport ma már több tucat vállalatból áll, amelyben a Viasteinnek kifejezetten fontos szerep jut. A Viastein Kft. 2017 óta gyárt térkövet az akkor átadott biharkeresztesi üzemében. Az egységről korábban a Magyar Építők című portál azt írta, hogy „mind méreteit, mind technológiai fejlettségét tekintve egyedülálló Európában”.

A következő években bővítették a telephelyet, és 2022-ben átadtak egy közel 15 milliárd forintból megvalósított betonelem előregyártó üzemet is. A beruházást a kormányzat 3,4 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással segítette – amit összesen 19 milliárd forintnyi MFB-hitellel egészítettek ki. A beruházások illettek a csoport stratégiájába, hiszen ezzel jelentős költségcsökkentést tudtak elérni.

Az üzlettárs, akiről ne kérdezzék

A fejlesztések eredményeként a Viastein Kft. is szép pályát futott be ezekben az években. A cég árbevétele a 2016-os 6,4 millió fointról 2023-ra 19 milliárd forint fölé nőtt, és ebben az évben már milliárdos nyereséget is termelt. Bár a pénzt nem fizették ki osztalékként, ha ki is fizetik, akkor sem kizárólag Balázs Attilát gazdagította volna, hanem jelentős részben Tiborcz István üzleti körét.

A Viasteinnek ugyanis, bár a csoporthoz tartozik, nem a Bayer Construct a tulajdonosa. A társaság felét maga Balázs Attila birtokolja, maradék 50 százalékát azonban egy másik cég, az EUB-RESZ Zrt. Utóbbiról pedig másfél éve mutatta be a Válaszonline, hogy egyértelműen a Tiborcz-körhöz kötődik.

Az EUB-RESZ osztalékának nagy részét – amiből 11 milliárdot fizetett ki 2021 és 2023 között – úgynevezett osztalékelsőbbségi részvényekkel terelték egy magántőkealaphoz. Azaz ugyanazzal a módszerrel, amellyel tízmilliárdok vándoroltak az egyik leggazdagabb magyartól is Tiborcz István felé ugyanebben az időszakban. Még a történet kulcsszereplője is ugyanaz a pécsi vállalkozó, aki a másik sztoriban is összekötötte a szereplőket, és aki történetesen Tiborcz István baráti körének a tagja még a gimnáziumi időkből.

Az EUB-RESZ Zrt. ráadásul – némi cégjogi kavarás után*A korábban is az építőiparban, de a szektor egészen más területén ténykedő – és más nevet is viselő – vállalatot 2015 őszén eladták Balázsék, hogy aztán fél évvel később visszavásárolják. – 2016 augusztusában lett tulajdonos a Viasteinben.

Azaz épp azt megelőzően jelent meg a Tiborcz-szál, hogy a vállalat, illetve valójában az egész Balázs-féle cégcsoport felfutása megindult.

A későbbiekben pedig ennél sokkal közvetlenebb üzleti kapcsolat is kialakult Balázs és Tiborcz érdekeltségei között. A Bayer-csoport Tiborcz tőzsdei vállalatával együtt vásárolta meg a balatonfüredi kikötőt birtokló céget, pár hétig pedig tulajdonostársa volt Tiborczéknak az Appeninn ingatlanos cégben. Utóbbi részesedést ráadásul a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alaptól vette.

Balázs Attila egyébként a már hivatkozott Telex-interjúban cáfolta, hogy kormányközeli kapcsolatainak köszönhetően jutott volna előre, de Tiborcz-közeli üzleteiről nem beszél szívesen. Amikor a Válaszonline még 2020-ban erről kérdezte, azzal vetett véget az interjúnak, hogy akkor lehet szó folytatásról, „ha majd tud szépen kérdezni”.

Van másik

A B200GT típúsú magánrepülőt birtokló Viastein SRL ennek az állami százmilliárdokkal kitömött csoportnak az egyik romániai leágazásának tekinthető. Cégjogilag ugyan már egy ideje nincs köze sem a Bayer Construct Zrt-hez (pdf), sem a hazai Viasteinhez, de a D&B adatbázisa szerint a romániai céget Balázs Attila és családtagjai birtokolják, csak egy másik magyar vállalaton keresztül.

Így viszont a Balázs-féle cégcsoportban már legalább két magángép van.

A Bayer Construct először 2020-ban vásárolt egy repülőt Josh Cartu, hazánkban élő kanadai születésű milliárdostól. Ezt azonban 2021-ban lecserélték egy elődjénél gazdaságosabban üzemeltethető modellre. A hazai légijárműlajstrom-nyilvántartás szerint ez a gép azóta is a vállalat tulajdonában áll.

A Viasteint, a csoport központi cégét, és magát Balázs Attilát is kerestük az új beszerzésre vonatkozó kérdéseinkkel, de nem reagáltak megkeresésünkre. Pedig a vásárlás oka, és részletei mellett arra is kíváncsiak lettünk volna, milyen céllal használták az elmúlt hónapokban a repülőt. A gép ugyanis az elérhető adatok alapján nem feltétlenül azok között a városok között mozgott, amelyeket elsőre sejtenénk.

Bár volt több belföldi útja, és megjárta a Balázsék által felújított gyergyóremetei repteret is, egy szakportál szerint többször megfordult Milánóban és Münchenben is. A csoportnál érdeklődtünk, hogy valóban így volt-e, és van-e bármilyen üzleti ügyük ezekben a városokban, illetve Olasz-, és Németországban, de erre a kérdésünkre sem kaptunk választ.

A gépet egyébként az elérhető információk szerint rendszeresen használják.

Van olyan szakportál, amely szerint az áprilist megelőző hat hónapban 63 útja volt, de a tételes listák szerint is közel ennyi. Ilyen használat mellett a repülő fenntartása sem olcsó mulatság, becslések szerint néhány százezer dollár, azaz több tízmillió forint lehet évente.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet Balázs Attila épíőipar repülő tiborcz istván viastein Olvasson tovább a kategóriában