Egy év törvénysértő működés után törlik az ezermilliárdokat kamuzó céget

Eltiltotta a működéstől a cégbíróság a papíron ezermilliárdos nagyságrendű vagyonnal rendelkező Donor Zrt-t, és egyben elrendelte a vállalat kényszertörlését is.

A lépésre másfél hónappal azt követően került sor, hogy a társaság testvércégénél, a Brasil Zrt-nél már meghozta ugyanezt a döntést a bíróság. Az indok is ugyanaz volt: a társaságnak több mint egy éve nincs bankszámlája.

Előzmények: tavaly nyár végén írtunk arról a két rejtélyes vállalatról, amelyekbe papíron több ezer milliárd forintos vagyont pakolt a tulajdonosuk. A beszámolók szerint ennek a forrásai brazil államkötvények voltak.

Miután az egyik kötvény dokumentumai eljutottak a G7-hez, kikértük róla a brazil hatóságok véleményét. Az ehhez hasonló ügyekben illetékes államkincstár kétség nélkül állította, hogy az iratok hamisak. Mint kiderítettük, a kötvényt egy brazil bűnbanda gyárthatta.

A Donor és a Brasil Zrt-k esete azonban nem egyedi. Egy egész iparág épült ki dél-amerikai állampapírok hamisítására, és Magyarországon is tucatjával próbálnak ilyeneket hasznosítani.

Számokban: a két említett vállalat együttes vagyona 2023 végén közel 13 500 milliárd forint volt. Ahogy akkor is írtuk, ez több pénz, mint amennyivel a száz leggazdagabb magyar összesen rendelkezik.

Utóbbinak azért volt jelentősége, mert a vállalatok egy személy tulajdonában állnak. A vállalkozó így nem csak Magyarországon lett volna a legvagyonosabb, de a globális gazdaglistán is a 35. helyen kellett volna szerepeltetni a nevét.

Felülnézet: a hamis kötvények fényében az egyik legfontosabb kérdés a kezdetektől az volt, hogyan jegyezhettek be egyáltalán ilyen hihetetlen összegű tőkeemeléseket. Ahogy bemutattuk, ehhez több szereplőnek is hibáznia kellett.

Cikkeink megjelenése után a cégek tulajdonosa arról tájékoztatta a G7-et, hogy az adóhatóság vizsgálatot indított a vállalatoknál. Nem sokkal később pedig a cégbíróság törölte a két társaság több ezer milliárdos tőkeemeléseit.

Mit mondanak ők? A tőkeemelés érvénytelenítésével azonban nem ért véget a történet. Először a Brasil, majd most a Donor Zrt-t is eltiltotta a működéstől a bíróság, és elrendelték a vállalatok törlését is.

A bíróság szerint a Donor Zrt. 2024. márciusa óta nem rendelkezik bankszámlával, ami törvénytelen. Bár a társaságot többször is felszólították, hogy pótolja a hiányosságot, a vállalat ennek „a határidő többszöri eltelte ellenére, mind a mai napig nem tett eleget, a törvénysértő állapotot nem szüntette meg”.

A vállalat kényszertörléséről egyébként még április elején döntött a cégbíróság, ám maga az eljárás végül csak a múlt hét közepén indult meg.

A végzésben külön felhívták a figyelmet, hogy ha lenne olyan gazdasági szereplő, amelynek követelése áll fenn a vállalattal szemben, akkor 40 napon belül jelezze ezt, különben elbukja a pénzét.

