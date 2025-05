Már idén meg kell mondania a kormánynak, hogyan engedi el az orosz energiafüggőséget

Építkezés a Paks II. atomerőmű ötödik és hatodik blokkjánál. Az orosz nukleáris fűtőanyag importját is leállítaná az Európai Bizottság. Forrás: AFP/Europress

Részletes tervet mutatott be az Európai Bizottság az orosz energiahordozók teljes kiszorításáról. A Bizottság legkésőbb év végétől megtiltaná új gázszállítási szerződések megkötését Oroszországgal, a hosszabb távú szerződések – például az évi 4,5 milliárd köbméteres orosz-magyar szerződés – pedig 2027 végével veszítenék érvényüket.

Miért fontos ez? A 2027-es céldátum eddig is ismert volt, ennek ellenére a magyar kormánynak esze ágában sem volt leépíteni az orosz energiaimportot, hazánk még növelte is olaj- és gázvásárlásait Oroszországból. Ez részben Szlovákiára is igaz, így ez a két tagállam függ leginkább az orosz energiahordozóktól.

Számokban: Magyarország a földgáz 78,1 százalékát importálta Oroszországból 2023-ban, amivel a legmagasabb arányt képviseli az EU-ban. Szlovákiában 63,9 százalék volt ez az arány.

A kőolaj 75-80 százaléka szintén Oroszországból érkezik Magyarországra. A Mol szerint a százhalombattai olajfinomítónak 500 millió dollárba kerülne leválnia az orosz olajról.

Az uniós tagállamok összesen 23 milliárd eurót fizettek Oroszországnak olajért, gázért és nukleáris fűtőanyagért tavaly. Ez magasabb összeg, mint az Ukrajnának biztosított támogatás.

2024-ben az uniós gázfogyasztás 19 százaléka származott Oroszországból, 2025-ben pedig 6 millió tonna cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolt az EU, aminek az értéke 2,5 milliárd euró.

Mit mondanak ők? Dan Jörgensen, a Bizottság energiaügyi biztosa elmondta: a tervezethez nem szükséges minden tagállam jóváhagyása, tehát Magyarország nélkül is hatályba tudják léptetni.

A tagállamok vezetői csütörtökön tárgyalnak először a javaslatról, a tagállami tervezeteiket pedig legkésőbb év végéig kell benyújtaniuk a Bizottsághoz. Egy uniós biztos a Politiconak elmondta: akár a június után kötött szerződések felbontásához is megvan a jogi háttere a Bizottságnak.

Orbán Viktor súlyos veszélynek nevezte a Bizottság javaslatát, és azt mondta, ha nem Oroszországból kell beszerezni az energiahordozókat, akkor nem fogják tudni fenntartani a rezsicsökkentést. Azt ő is elismerte, hogy a Bizottság jogilag végig tudja vinni az orosz energiaimport leállítását.

A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely csütörtökön azt mondta, 1,5-2 milliárd euróval (durván 600-800 milliárd forinttal) nőne a magyar gázbeszerzés költsége orosz forrás nélkül, ezért a kormány unión belüli szövetségeseket keres az „energetikai szuverenitás védelmében".

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint évente 600 milliárd forinttal nőhet az energiaimport költsége. Az Európai Bizottság szerint azonban a leválás az orosz energiahordozókról nem jár áremelkedéssel a tagállamok számára.

Robert Fico is elutasította az uniós tervezetet, és arra kérte a Bizottságot, hogy inkább tízszer mérjen és egyszer vágjon. A szlovák kormányfő pénteken Moszkvába látogat, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyal.

Reakció: a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) jelenleg is modellezi az EU teljes leválását az orosz energiahordozókról. Takácsné Tóth Borbála, a REKK alapító tagja előzetesen annyit mondott a G7-nek, hogy a folyamatnak nem lesz nagy hatása az árakra, hiszen már annyira alacsony az orosz gáz aránya az uniós energiamixben.

Előzmények: a korábban Oroszországból származó vezetékes gáz kétharmadát már más forrásból pótolják az uniós tagállamok, a tengeri szén- és olajszállítást pedig teljesen leállították. Urániumból és cseppfolyós gázból azonban továbbra is jelentős mennyiség érkezik Oroszországból.

Az Európai Unió az Egyesült Államoktól is vásárol LNG-t, ennek növelése a Trump-kormánnyal folytatott kereskedelmi tárgyalások fontos kérdésköre.

Mi következik? Az uránium importját körülményesebb lesz a gázhoz hasonló hirtelenséggel leállítani, így itt egyelőre nincs céldátum. Magyarország és Szlovákia mellett Csehország, Bulgária és Finnország is Oroszország által épített reaktorokra támaszkodik.

Gazdasági korlátozásokkal és vámokkal azonban ezeknek a tagállamoknak is jobban megérheti más forrást keresni. Az Európai Bizottság szerint már Magyarország is kötött szerződést alternatív beszállítókkal – tudósította a Portfolio a Bizottság szerdai sajtótájékoztatóját.

