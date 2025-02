Rejtély, hogy miért a zöldégeket és gyümölcsöket kapják áfamentesen a nyugdíjasok

Bevásárlókocsik egy budapesti Penny üzlet előtt, a kép csak illusztráció. Fotó: G7.

Mivel a részletszabályok még nem ismertek, az esetleges szükséges fejlesztési igényekről nem tudunk jelen pillanatban nyilatkozni – válaszolta az Országos Kereskedelmi Szövetség a G7 nyugdíjas élelmiszerkártyákkal kapcsolatos kérdésére.

Előzmények: a nyugdíjasok áfamentes zöldség-, gyümölcs- és tejtermék-vásárlásának lehetőségét a miniszterelnök az évértékelőn jelentette be, utána Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt közölte, egy egyszerűen kezelhető kártyás rendszert dolgoztak ki, a részletekről azonban még szinte senki nem tud semmit.

Számokban: az eddigi nyilatkozatok alapján a durván 2 millióra tehető nyugdíjas kör havonta egy bizonyos, ma még nem ismert összeghatárig, 10-15 ezer forintig kaphat vissza áfát, a soron következő nyugdíj utalásakor vagy a készpénzes postázáskor.

Felülnézet: a zöldségek és gyümölcsök áfája 27, a tejé 5, a tejtermékeké pedig jellemzően 18 százalék, ezek alapján – átlagosan 16 százalékos adóteherrel számolva – a havi 15 ezer forint áfa 93 750 forintba kerülő áru vásárlását feltételezi. A 2 millió jogosult így akár évi 360 milliárd forint potenciális adókiesést okozhat a költségvetésnek.

A 2025-ös áfabevétel előirányzata 8277,2 milliárd forint, a kiesés ezek szerint évi 4,35 százalék körül lehet. De a második félévi bevezetés miatt igazán csak jövőre jelenik meg, és ha kisebb a havi limit vagy a nyugdíjas fogyasztói kosár átlagos áfatartalma, akkor arányosan kevesebb lesz.

Mi várható? Az államkincstárnál/nyugdíjfolyósítónál értelemszerűen megvannak a nyugdíjasok személyi adatai, számlaszámai vagy kézbesítési címei, de azt szinte lehetetlen elképzelni, hogy ezek alapján fényképes kártyákat tudnának a hivatalok kibocsátani.

Inkább egy névvel ellátott és sorszámozott (SZÉP-hez hasonló) kártyát lehet elképzelni, amelynek lehúzásakor a sorszámhoz rendeli a pénztárgép a megvásárolt termékek áfatartalmát, majd ezt a két adatot beküldi a NAV-hoz, ahova a gép egyébként is be van kötve. Így a boltoknál nem keletkezik olyan adat, amelyből személyekhez köthető adatbázis fejleszthető.

Tágabb kontextus: a zöldség-gyümölcs ágazat évek óta lobbizott azért, hogy a húsokhoz és a tejhez hasonló kedvezményes áfakulcsot kapjon. A kormánynak azonban ez nem jó megoldás, mert az árak ilyen esetben csak rövid távon csökkennek, a költségvetés bevétele viszont kevesebb lesz, a pénz pedig jellemzően a kereskedőknél marad. Így azonban valóban eljut a célcsoporthoz.

A nyugdíjaskártya egy olyan célzott támogatási forma, amely lényegében egy nagyobb társadalmi csoport segélyezése. Ez alapvetően szociáldemokrata megközelítése a megélhetési problémának (feltételezve, hogy a nyugdíjasok döntő része tényleg ilyen típusú támogatásra szorul).

Alulnézet: a zöldség-gyümölcsöknél nem volt akkora inflációs hullám az elmúlt években, mint más élelmiszereknél, ezt mutatja be az alábbi grafikon, a G7 saját, nem hivatalos adatbázisa alapján. Az egyes termékek a grafikonra kattintva külön-külön is böngészhetők (vagy el is tüntethetők).

A tejtermékeknél jóval nagyobb hullámhegy jelenik meg, kivéve a 2,8-as UHT tejet amelyet árstop és a kötelező akciózás mesterségesen visszafogott.

Érdekes tehát , hogy a tejtermékek mellett a zöldség-gyümölcs is bekerül a nyugdíjasoknak áfamentes körbe, hiszen – az előbbivel ellentétben – itt nem kritizálta a kormány eddig az árképzést, nem volt egységes és jelentős drágulás, az ágazatot sem segítette ilyen módon, és a fogyasztásösztönzés is inkább a húsokra koncentrált.

