A Miniszterelnök úr, vége van lenyomta a Békemenet-csomagot

Békemenet-csomag, Special Feri Edition női póló, „Miniszterelnök úr, vége van” feliratú pulóver, nagy-magyarországos maszk, kormányváltáska, ingyen sörös hűtőmágnes. Elég széles termékkört fedtek le az elmúlt években a hazai pártok webshopjai. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy a Tisza az első, amelynek tényleg jelentős bevételt sikerül összehoznia ebből a forrásból. Úgy legalábbis egész biztosan, hogy a pénz a pártkasszába folyik be, és nem zavaros hátterű cégekhez.

Tízmilliók pártlogós termékekből

Január elején védjegybejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a Tisza Párt egy cicomás T-betűt ábrázoló mintára. Az ábrát mások mellett mágneses jelvények, különböző írószerek, kitűzők, pólók, sapkák és zászlók esetében szeretné a párt levédetni Ha sikerül, a jövőben csak ők használhatnák a jelképet az ilyen termékeken.

Bár a bejelentés még nem futott át a hivatalon, a T-logós termékeket már hónapok óta árulják a párt webshopjában: táskát, pulóvert, pólót de még retro fémbögrét is lehet kapni ilyen mintával. Nem véletlenül helyeznek nagy hangsúlyt a termékpaletta bővítésére: a különböző logós, úgynevezett merchandise termékek értékesítése ugyanis fontos bevételi forrás a Tiszánál. Erre múlt héten a Partizánnak adott interjújában Magyar Péter is utalt.

Olyannyira, hogy a Tisza fél év alatt nagyobb bevételre tett szert ebből a forrásból, mint a többi hazai párt 2024 egészében. A párt harmadik negyedéves beszámolója szerint április 10. és szeptember 30. között valamivel több mint 42 millió forint folyt be a webshop értékesítéséből (pdf). A második és a harmadik negyedévben nagyjából azonos volt a forgalom, és bár a teljes 2024-es beszámolót még nem tették közzé*Erről azt írták kérdésünkre, hogy a közeljövőben várható., nem lenne meglepő, ha az év utolsó három hónapjában növelni tudták volna a forgalmat. A karácsony előtti időszak ugyanis hagyományosan erős a kiskereskedelemben – ami alól vélhetően a pártok webshopjai sem jelentenek kivételt – ráadásul erre az időszakra új termékeket is bevezetett a Tisza. Utóbbinak azért is van jelentősége, mert a pártnál a G7-nek azt mondták: sok a visszatérő vásárlójuk, akik sokszor új kollekciók után érdeklődve keresik őket.

Ezzel pedig a tavaly berobbanó párt egy olyan csatornán tudott érdemi bevételt behúzni, amellyel a konkurensek korábban szinte kivétel nélkül sikertelenül próbálkoztak. Ez még akkor is igaz, ha a fent említett 42 millió forint az egyéb forrásokhoz, különösen a támogatásokhoz képest nem kiugróan magas összeg: a teljes bevételnek szinte pontosan a 8 százalékát jelenti. Főleg, hogy a pártnál úgy számolnak: jövőre tovább bővülhet a forgalom. Kérdésünkre azt írák: „bíznak benne, hogy 2025-ben tovább nőhet a termékportfólió és az értékesítési volumen is”.

Bezárt, nem működik, alig hoz

Pedig webshopot a fontosabb pártok többsége működtet, vagy működtetett korábban. Egy hónapja valamennyi pártot megkerestük erre a tevékenységre vonatkozó kérdéseinkkel, és válaszaikból – már ha kaptunk ilyeneket – az derült ki, hogy vagy minimális bevételt hoz csak az online boltjuk, vagy egyenesen szenvednek annak működtetésével.

A Fidesz volt az egyetlen párt, amely nem reagált a merchandise termékekkel kapcsolatos megkeresésünkre. A kormánypártnak korábban volt webshopja, amit a hivatalos honlapról lehetett elérni, ez azonban évekkel ezelőtt megszűnt. Hogy pontosan miért, azt nem tudni, de a jelek arra utalnak, hogy túl jól nem mehetett a bolt. A cégnek, amely az általános vásárlói tájékoztató szerint a webshopot üzemeltette az üzlet működése idején, soha nem volt néhány millió forintnál nagyobb bevétele kereskedelmi tevékenységből. A termékek iránti gyenge keresletre utal az is, hogy * a weboldal tárolt változatai alapján 2014 és 2018 között több termék árát is csökkentették: volt olyan kulcstartó, amely 50 százalékkal lett olcsóbb, de a fidesz-plakátos söröskorsót és pólót is jelentősen leértékelték. Később, a 2022-es választások előtt egy másik csatornán ismét elkezdtek Fideszhez, illetve Orbán Viktorhoz köthető merchandise termékeket értékesíteni, ám ez sem volt hatalmas siker: az ezt ellenőrző céghez is csak néhány millió forint folyt be.

A Demokratikus Koalíció webshopjának – ahogy ezt a pártnál kérdésünkre elárulták – 2024-ben 11,2 millió forintos bevétele volt. A DK-nál az idén is hasonló forgalommal számolnak merchandise termékek eladásából, mint amennyi tavaly befolyt. A legkelendőbb termék a „Gyurcsány a konyhában" című szakácskönyv, a DK-s kitűző és a Dobrev Klárás bögre volt, ezekből százas nagyságrenden adtak el.

A Mi Hazánk már nem sokkal a mozgalom alapítása után elindított egy webshopot, de ez már hónapok óta nem működik. A párt honlapján a webbolt menüpont alatt az az üzenet ugrik fel, hogy az „karbantartás miatt átmenetileg nem elérhető". Más url alatt látszólag üzemel egy online üzlet, ám hiába próbáltunk rendelni róla, a fizetésnél a „súlyos hiba történt a webhelyünkön" üzenet jelent meg. Januárban a párt azt írta kérdésünkre, hogy a technikai fejlesztés után heteken belül újra elérhető lesz a megújult webbolt, ám úgy tűnik ez az újraindulás egyelőre nem valósult meg tökéletesen. Más kérdés, hogy amíg működött a felület, komoly bevétel addig sem származott belőle. A fenntartó cég éves szinten mindössze néhány százezer forintos forgalmat mutatott ki.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt volt talán a legsikeresebb a merchandising területén a Tisza megjelenése előtt, ám a párt webshopjának bevétele tavaly így is csak 15 millió forint körül alakult. Terdik Roland kommunikációs vezető a G7-nek azt írta: a legutóbbi olyan évben, amikor a párt üzemeltette az üzletet * Az elmúlt években egy alapítvány vette át ezt a feladatot, de erről később még lesz szó. , akkor a költségvetés 6,5 százalékát adta ez a tevékenység. Ennél a közösségi gyűjtéseik, az „oligarcha" rendszeres adományozói programjuk, illetve az egyszeri adományok részesedése is nagyobb volt. A legnépszerűbb termékük az „All I want for christmas is a new prime minister" feliratú pulóver, amiből ezres nagyságrendben értékesítettek az évek során, de a kommunikációs vezető beszámolója szerint a „szájeres pólóból is körülbelül 500 fogyott az ereszes akció után".

A Momentum is közel négy évig üzemeltetett webshopot, ám azt 2023-ban bezárták. Varsányi Áron a párt szóvivője a G7-nek azt írta: azért döntöttek így, mert a fenntartási költségek és bevételek nem voltak arányosak. Magyarul nem volt elég megrendelés ahhoz, hogy a boltot nyereségesen lehessen üzemeltetni. A párt beszámolója is erre utal: az egyéb bevétel soron – ahol vélhetően ezt a tevékenységet is kimutatják – évről-évre mindössze néhány millió forintos összeg szerepelt. A szóvivő hozzátette: Momentummal kapcsolatos merchandise termékeket egyéni kérésre most is eljuttatnak az arra vágyóknak, illetve folyamatosan mérlegelik a bolt újraindításának lehetőségét is.

Az öt megkérdezett pártból tehát háromnak volt ugyan webshopja, de az jelenleg különböző okok miatt nem üzemel. A DK és az MKKP ugyan fenntart online boltot, és van is ebből valamennyi bevétele, de közel sem annyi, amennyit a frissen alapított Tisza össze tudott hozni.

Hova megy a pénz?

Az egyes pártok webshopjai között abban is különbség van, hogy pontosan ki áll az online bolt mögött, azaz kit gazdagít annak bevétele. Jelenleg az MKKP és a Tisza esetében maga a párt tartja fenn az üzletet, és korábban ez volt a helyzet a Momentummal is. A Kutyapártnál az elmúlt években ugyanakkor volt egy kitérő: 2023-ban a webshop-infrastruktúrát átengedték az általuk létrehozott Közösségi Cselekvés Alapítványnak azért, hogy utóbbi ezzel is növelni tudja bevételeit. Az alapítványt még 2018-ban indították az indoklás szerint azért, hogy

„a pártról és párt alapítványról leválhasson a politikamentesen szociális és zöld ügyekkel foglalkozó terület, így pedig önállóan, a párttól függetlenül működhessen”.

Ez a szervezeti változás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Terdik Roland a G7-nek azt írta: a cél a webshop önálló brandé formálása, a forgalom növelése, valamint a webshop tevékenység átszervezése volt. Ez azonban nem sikerült maradéktalanul, a bevétel például csak minimális mértékben nőtt, így idén februárban az MKKP visszavette az online bolt fenntartását az alapítványtól.

A Fidesznél, a DK-nál és a Mi Hazánknál ugyanakkor nem maga a párt áll, vagy állt a webshop mögött, hanem egy vagy több vállalkozás.

A legtisztábbnak a Demokratikus Koalíciónál tűnik a helyzet. Náluk a párt 100 százalékos tulajdonában álló DÉKÁ Rendezvény Kft. tartja fenn az online boltot. A vállalatnak emellett – ahogy a nevéből is következtetni lehet – rendezvényszervezésből, illetve kiadvány-értékesítésből és könyvkiadásból is volt bevétele az elmúlt években*Utóbbi kettőről kérdésünkre azt írták a pártnál, hogy a beszámolójukban “kiadvány soron az Európai Magyarok újság szerepel. A könyvkiadás soron egy Kft. által 2023-ban kiadott könyv szerepel. A kiadvány és a könyvkiadás abban különbözik, hogy a kiadvány ISSN azonosítóval rendelkezik, mely az időszaki kiadványok nemzetközi azonosítója, míg a könyv ISBN azonosítószámot kap, amely a könyvek és egyéb monografikus jellegű művek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód”.. Magának a pártnak azonban ezekből a tevékenységekből nem származik jövedelme. Ehhez ugyanis az kellene, hogy a cég nyereségesen működjön, és a profitját ki is fizesse a DK-nak osztalékként. Ilyen azonban az elmúlt években nem történt.

A Fidesznél már korántsem volt mindig ennyire transzparens a tulajdonosi háttér. A párt honlapjáról elérhető webshopot a 2010-es évek közepén a Polgárok Háza Nonprofit Kft. üzemeltette (pdf). A cég többségi tulajdonosa a Makovecz Imre által alapított, és állami tízmilliókkal megtámogatott Szövetség a Nemzetért Alapítvány, de van egy minimális részesedése a vállalatban Kubatov Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának is. Arról, hogy miért ez volt a felállás, nem sokat tudni, és a párt az erre vonatkozó kérdéseinkre sem válaszolt.

Az első online bolt megszűnése után pedig még távolabb került a Fidesztől a párttal kapcsolatos merchandise termékek értékesítése.

A 2022-es választások előtt OV’22 márkanév alatt kezdtek el különböző termékeket értékesíteni. Itt lehetett kapni a bevezetőben emlegetett békemenet-csomagot is. Az online boltot egy WBHP 22 Marketing Kft. nevű társaság jegyezte (pdf). Az azóta végelszámolással megszűnt vállalat tulajdonosai egyértelműen kötődtek a párthoz. Egyikük a Fidelitas Innovációs és Informatikai Kabinetjének korábbi vezetője volt, míg másikuk 2019-es önkormányzati választásokon indult Fidesz-színekben. Kíváncsiak lettünk volna, hogy a cég és a párt között milyen kapcsolat volt, kapott-e a vállalat engedélyt arra, hogy egyértelműen a Fideszhez köthető termékeket áruljon, de ezekre a kérdéseinkre sem kaptunk választ.

Ha lehet még zavarosabb volt a Mi Hazánk webáruházának háttere. Az üzletet eredetileg egy azóta kényszertörléssel megszűnt cég, a Népies.hu Kft. üzemeltette. Kisberk Szabolcs a párt kommunikációs igazgatója erről a G7 kérdésére az írta, hogy

a Mi Hazánk alapítása után egyik tagunk, Szmik Lajos – aki független önkormányzati képviselő volt – önként jelentkezett a webbolt üzemeltetésére. A Népies.hu Kft. Szmik Lajos vállalkozása volt, ahhoz a Mi Hazánknak nem volt semmi köze, de Szmik Lajos nem sokkal később, 2020-ban tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt.

Szmik Lajos halála után a vállalat elég furcsa utat járt be. Jellemzően brit hátterű, de – a párthoz nem köthető – magyar magánszemélyek által birtokolt cégek váltották egymást tulajdonosai között, egészen addig, amíg 2024-ben a bíróság ki nem törölte a társaságot a cégjegyzékből. Kisberk Szabolcs azt írta, hogy a tragikus eseményt követően a Mi Hazánk egy másik tagja vette át a bolt üzemeltetését, aki szintén saját vállalkozása keretében működtette az üzletet. Hozzátette azonban, hogy „az említett kft-ről semmi egyebet nem tudnak”, azaz a jelek szerint valaki úgy árulta a párt logóival ellátott termékeket, hogy erre a Mi Hazánknál nem láttak rá.

Ahogy korábban említettük, a pártnak ugyan elvileg most is létezik egy webboltja, ám funkcióját nem látja el, nekünk legalábbis cikkünk írásáig nem sikerült rendelnünk. Az újraindítását tervezik, ám – kommunikációs vezető tájékoztatása szerint – az üzletet ezt követően sem a párt fogja működtetni, hanem továbbra is egy cég.

