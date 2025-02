Nehéz helyzetben találhatja magát Európa nyáron a gáztárolók alacsony töltöttsége miatt

Fotó: AFP/Europress

Idén januárban 13,23 Celsius-fokos globális átlaghőmérsékletet mért a Copernicus, az Európai Unió klímaváltozás-figyelő szervezete. Az 1991 és 2020 közötti átlagot 0,79, míg az iparosodás előtti szintet 1,75 Celsius-fokkal meghaladó érték különösen annak tükrében rendkívüli, hogy már lecsengett az elmúlt két év szokatlanul meleg időjárását részben magyarázó El Niño.

Miért fontos ez? A felmelegedéshez hozzájáruló El Niño jelenség helyébe mostanra az azzal ellentétes következményekkel járó La Niña lépett, ám ennek hűtő hatása elmaradni látszik. Ennek oka egyelőre bizonytalan, az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulásával sem magyarázható teljes mértékben.

Környezetvédelmi intézkedések is okozhatják a különös meleget. Az aeroszolrészecskék kibocsátásának csökkentésére irányuló programok miatt ugyanis kevesebb egészségkárosító anyag jut a levegőbe, ám ezek korábban napsugárzás visszaverésével és a felhőképződés elősegítésével hűtő hatást fejtettek ki.

Igen, de: a tél eddig hűvösebb volt Európában, mint az előző kettő, ami meglátszik a gázfogyasztáson is. Az unió területén lévő gáztárolók telítettsége február elején 53 százalék volt, ami 2022 óta a legalacsonyabb adat, és épphogy haladja csak meg az ötven százalékos bizottsági célt. A gázellátás biztonsága nincs veszélyben, de a tárolók feltöltése drága lehet a nyáron.

Számokban: október óta 485 terawattóra energia előállításához szükséges gáz fogyott az európai tárolókból, míg a 2013 és 2024 közötti évek hasonló időszakaiban átlagosan nagyjából 350 terawattóra volt ez az érték a Bloomberg adatai szerint. Az orosz-ukrán háború kitörését követő télen 198 terawattóráig csökkent az energiafelhasználás.

Mi várható? Akár a 30-35 százalékos szintig is apadhat a gáztárolók töltöttsége március végéig, míg az elmúlt két téli szezon végén 55-60 százalékos szintről indult a betárazás. A gáz ára már most is a két éves csúcsa közelében van, és kérdés, hogy nyáron, a tárolók feltöltésének időszakában csökken-e majd, nehéz helyzet elé állítva az európai döntéshozókat.

A háború miatt bevezetett uniós előírás a 90 százalékos töltöttségi szint novemberig történő elérése, és a piac beárazza a nyárra, hogy Európa emiatt rengeteg gáz vásárlására kényszerül. Már felmerült az ellátásbiztonság fokozását hivatott határérték lazítása is, mivel elképzelhető, hogy a szokásostól eltérően a téli szezonban lesz kedvezőbb a gáz ára.

Fájhat a gázfelhasználóknak, ha rossz döntés születik, mert 2025 időjárása összességében hűvösebb lehet 2023-hoz és 2024-hez képest (februárban már aligha dől meg a melegrekord). Igaz, ennek ellenére várhatóan az ideire is a legmelegebb évek között emlékezhetünk majd vissza. A mostani La Niña esemény mindenesetre több szempontból is szokatlan.

