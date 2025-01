Nem biztos, hogy jó ötlet levetett svájci vonatokat rálőcsölni a MÁV-ra

* A tervek szerint a már most is ilyen Tata-Hegyeshalom szakasz mellett rövid időn belül 160 kilométer/óra lesz a pályasebesség a Kelenföld-Székesfehérvár, a Kelenföld-Pusztaszabolcs, a Szolnok-Debrecen és a Szolnok-Lőkösháza (román határ) szakaszon. Szeged és Cegléd között is tervezik ezt, továbbá a Budapest-Kelebia (szerb határ) vasútvonal is végig 160 km/h-s lesz. Ezeken túl a hazai fővonalakon alapvetően – ha nincs éppen pályahiba – 120 km/h lenne a sebesség.