Tarlós célját is teljesíti Karácsony a milliárdos nyereségű FCSM visszavásárlásával

A fővárosi önkormányzat közel 17 milliárd forintért vásárolhatja vissza a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) kisebbségi részvénycsomagját a Népszava értesülése szerint. A 25 százalék plusz egy szavazatos pakettet még 1997-ben – Demszky Gábor főpolgármestersége idején – adta el Budapest vezetése, majd az elmúlt évtizedben Tarlós István már annak visszaszerzésén igyekezett, de nem járt sikerrel. Megválasztását követően Karácsony Gergely is bejelentette, hogy száz százalékig fővárosi tulajdonban szeretné tudni a vállalatot, ennek megvalósulásáig azonban mostanáig, a privatizációs szerződés lejáratáig várni kellett.

Háttér: a huszonöt évvel ezelőtti megállapodás szerint bizonyos üzemeltetési és szakmai hatáskörök is a kisebbségi tulajdonoshoz kerültek, továbbá a vállalatnál keletkező osztalék 75 százaléka is eleinte az FCSM-be beszálló német-francia konzorciumot, majd 2015-től a francia Veolia-csoportot illette. Így hiába volt a fővárosnak többségi tulajdona az egyébként évek óta rendre milliárdos nyereséget hozó cégben, a 4-4,5 milliárdos osztalékok döntő részben a külföldi befektetőket illették az 1997-es megállapodás szerint. A főváros néhány évvel később már igyekezett nagyobb részesedéshez jutni a profitból, de ezt a külföldi partner nem engedte, így a kétezres években mindkét irányban sok milliárd forintos követelésekkel járó konfliktus bontakozott ki közöttük. Az osztalékfizetés módját övező nézeteltérések a 2010-es évek második felében is folytatódtak.

Miből van erre pénz: a cég eredménytartaléka 2021 végén 19,5 milliárd forint volt – a városvezetés ezen összeg terhére vásárolná ki a kisebbségi részvényest, így elkerülhető más források bevonása. Igaz, ezt a pénzt is elkölthetné másként a város, de Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint a közszolgáltató cégek az önkormányzatoknál vannak a legbiztosabb helyen, továbbá a város hosszabb távú céljait is szolgálhatja a tranzakció.

Energetikai célok 2030-ig: Budapest önkormányzata az évtized végéig szeretné egyensúlyba hozni az általa megtermelt és elfogyasztott energia mennyiségét. Ez elsőként a Fővárosi Vízműveknél és a csatornázási műveknél történhet meg, amelyek az egymás közötti szinergiák kihasználásával igazán nyereségessé is tehetők a városvezetés reményei szerint.

Így zajlik majd a visszavásárlás: az üzletről még az idei évet záró beszámoló elfogadása előtt kell dönteni, ezért került most a Fővárosi Közgyűlés elé az előterjesztés. Pozitív döntés esetén az energiahivatal és a versenyhivatal jóváhagyására is szükség lesz, a kormánynak azonban nem kell hozzájárulnia a tranzakcióhoz. A vételár kifizetése 2024-ben lesz csak esedékes, a 25 évre szóló szerződés továbbá kifejezetten biztosítja a visszavásárlás lehetőségét, aminek költsége sem számít újdonságnak.

Miért nem sikerült eddig visszaszerezni a vállalatot: Tarlós István a 2010-es évek elején egy cégbe vonta volna össze a vízközmű-szolgáltatókat*vízmű, szennyvíztisztító, csatornázási művek, szippantósok, de a korában hasonló konstrukcióban privatizált Fővárosi Vízművek visszavásárlása után az FCSM esetében ugyanerre a lépésre már szűkösnek bizonyult az önkormányzati költségvetés. A kormány segítsége is szóba került, ám az állami tárgyalópartnerek se tudtak megegyezni a külföldi tulajdonossal, akinek részét Tarlós korábban 70-100, üzleti körök 20-40 milliárd forint értékűre becsülték.

