Bezárási hullám, Putyin transzgenerációs traumái és egy műgyűjtő margaringyáros

A mai részben főleg a munkaerőpiaccal foglalkozunk. Már idén csökkenhet a reálbér, közben folyamatosan érkeznek hírek munkahelyek bezárásáról.

A G7 kosara szerint az élelmiszerek közel 50 százalékkal drágultak, a boltokban már “lefele vásárolnak”, ezek mellett szó lesz még egy fontos jelentésről és egy margaringyárosról.

G7 Reggel

1. Napi G7: Jön a reálbércsökkenés

2. Erre odafigyeltünk: Bezárási hullám

Uszoda, termálfürdő, sportcsarnok, hotel, múzeum és gyár – átmeneti vagy végleges – bezárását is bejelentették az elmúlt két-három napban az energiaválságra hivatkozva.

Schaffhauser Tibor a Green Policy Center klímapolitikai szakmai műhely társalapítója.

Milyen tartalom volt rá nagy hatással a héten? A klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szervezetek közös jelentése a legújabb tudományos eredményekről.

Miért? „A jelentés megmutatja, hogyan is kellene tudományos eredményeket a nyilvánossággal kommunikálni: miközben elérhető a szokásos pdf formátumú jelentés a többi kutató számára, a dedikált honlapon képekkel, grafikonokkal, videókkal és interaktív kvízekkel mutatja be annak főbb eredményeit, közérthető, könnyen befogadható formában. Az anyag ezen túlmenően azért is fontos, mert komoly veszélyek és kihívások előtt állunk a klímaváltozás miatt, amelyekkel érdemes tisztában lennünk, illetve sajnos igazolja a klímaváltozással foglalkozó szakértők és tudósok aggodalmait, miszerint egyelőre nem jó úton járunk a klímasemlegesség eléréséhez.”