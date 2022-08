Trükkös játék indult a napelemekre felvehető állami támogatás kijátszására

A rezsinövekedés miatti aggodalom miatt a magyarok az elmúlt hetekben egyszerűen lerohanták a napelem-telepítő cégeket. A piac az utóbbi időben már eleve épp csak képes volt kielégíteni az igényeket, amióta azonban a kormány bejelentette a rezsicsökkentés részleges megszüntetését, érthető módon hirtelen tömegek szeretnének napelemet tenni a házuk tetejére – lehetőleg azonnal, vagy legalábbis nagyon rövid idő alatt. A potenciális vevői igény így most sokszorosa a piac szolgáltatási kapacitásának.

Ezzel e jelenséggel párhuzamosan (illetve a kormányzati átgondolatlanságot jól jelezve: ettől függetlenül) fut az Otthonfelújítási támogatás (oft) nevű program is, amelyet a Magyar Államkincstár szervez és felügyel. A támogatás sok mindenre alkalmas, meglehetősen bonyolult szabályrendszerét ezúttal nem részleteznénk. Cikkünk szempontjából csak az lényeges, hogy leegyszerűsítve a gyermekes családok felújíthatják az otthonukat, és ha minden feltételt teljesítenek, akkor a munkák alatt begyűjtött számlák összegének legfeljebb 50 százalékát, illetve legfeljebb 3 millió forintot a kincstár visszautal nekik.

Csak a teljes felújítás végeztével lehet a számlákat beadni, az utolsó számla kiállítása után legfeljebb 60 nappal, de mivel a program december 31-én zárul, még ez előtt mindent el kell rendezni. Az oft-ből a családok sok más mellett napelemek telepítését is finanszírozhatják, akár 50 százalékos támogatottsággal (lehet a napelemre önmagában is támogatást kérni, de lehet a telepítés egy sok más elemet tartalmazó komplett felújítás része is).

Van azonban egy meglehetősen nagy probléma a napelemes piacon: a rendszerek egyik kulcsfontosságú berendezése, az inverter globális hiánycikk jelenleg. A tetőre rakott panelekben keletkező egyenáramot az inverter alakítja át váltóárammá, ez egy olyan berendezés, amely nélkül a rendszer nem működik

Az áramszolgáltatók lényegében nem is a napelem-panelekre, hanem az inverter hálózati csatlakozására adnak engedélyt, hiszen őket csak az érdekli, hogy mekkora az a maximális váltóáram teljesítmény, amelyet egy háztartásból egy adott pillanatban a közműhálózatra be akar az ügyfél táplálni.

Az engedélyt tehát az inverter kapacitására és technikai jellemzőire adják meg, nem a napelem-panelekre.

A napelemes cégek már régebben is alkalmazták azt az áthidaló (természetesen legális) megoldást, hogy egy házban mindent kiépítettek, csak az invertert nem szerelték fel. A megrendelőnek ilyenkor meg kellett várnia, amíg a készülék beérkezik, és azt csak utána vitték ki hozzá. Ezeket a projekteket csak ekkor jelentették készre, például az áramszolgáltató is ekkor értesült arról, hogy egy házban egy napelemes rendszer megkezdi a működését.

Az inverterekből azonban most már a kereslethez képest akkora lett a hiány, hogy a telepítők jelentős része nem tudja biztosra megígérni, hogy még idén beüzemeli a szerkezetet. Márpedig ez azt jelenti, hogy a napelem, és ezzel együtt akár a teljes ház felújítási beruházásának befejezése is 2023-ra csúszhat át. Ám ekkor az ügyfél elveszti az állami támogatás lehetőségét. A szabályok szerint ugyanis csak a felújítás végén, egyben lehet a kincstárhoz benyújtani az összes számlát, rész-kifizetéseket nem lehet kérni a rész-teljesítésekre.

Információink szerint ennek következtében a piac elkezdett a szürke zónába csúszni.

A probléma (szabálytalan) megoldása ugyanis egyre több esetben az, hogy felszerelt inverter nélkül jelentik készre a vállalkozók az épülő rendszereket. A kivitelezésnél akár fel is szerelhetnek egy invertert, de a készre jelentés után leszerelik azt, és elviszik a következő házhoz, majd onnan a harmadikhoz, és így tovább. Amíg tehát az első házhoz rendelt inverter nem érkezik meg, a napelemes rendszer nem működik, de a támogatást meg lehet igényelni rá a készre jelentés és a számlák alapján.

A komoly és felelős telepítő-cégek általában olyan teljesítési igazolásokat állítanak ki, amelyeknek van egy adatlap része is, és azon sok más mellett az inverter sorozatszáma is szerepel. Az államkincstár felé azonban a kivitelezői számlákat kell bemutatni.

Megkérdeztük az oft szabályossága felett őrködő Magyar Államkincstárt, hogy tudnak-e a problémáról, és milyen megoldást keresnek rá, de cikkünk írásáig nem kaptunk választ.

A kincstár tájékoztatójából csak az derül ki, hogy a támogatás folyósítása után 180 napig fenntartják a jogot arra, hogy a felújítás elemeit a helyszínen ellenőrizzék. Ha pedig a szemle során szabálytalanságot találnak, akkor a támogatás kamattal növelt teljes összegét visszafizettetik.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a trükköző ügyfél-kivitelező páros gyakorlatilag most már “csak” a támogatás kamat részét kockáztatja a lebukással, hiszen két út áll előtte: ha kicsúszik a határidőből, akkor egyáltalán nem kap támogatást, ha lebukik, akkor szintén nem, de még a kamatot is ki kell fizetnie.

A másik oldalon viszont elég nagy lehet vándorinvertereknek köszönhető nyereség. A feketézők ugyanis három forgatókönyvben is reménykedhetnek: vagy megérkezik az inverter az ellenőrzés előtt, vagy nem lesz a kincstárnak kapacitása arra, hogy mindenkit ellenőrizzen, vagy ha nem rajtaütésszerű ez az ellenőrzés, akkor egy vándorinvertert mindig be lehet építeni, mire az ellenőrök a házhoz érnek. (Őket be kell engedni az ingatlanra, a napelem-panelek ugyan láthatók kívülről, de az inverter általában nem, mert az jellemzően benn van a házban.)

Ha egy háztartás egy nagyobb, komplett felújítás részeként építi ki a napelemeket, akkor előfordulhat az is, hogy maximálisan ki tudja használni a támogatási lehetőséget, vagyis a terveihez képest akár 3 millió forinttal is megdrágulhat számára a kivitelezés. Ez esik latba, amikor mérlegeli, hogy belemegy-e egy ilyen feketézésbe.

