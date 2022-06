Újra jön Magyarországra az orosz gáz déli irányból

Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Reccep Tayyip Erdogan török elnök a Török Áramlat gázvezeték átadásán, 2020 januárjában. Fotó: AFP/Europress

Egy hét kihagyás után hétfő óta újra érkezik gáz Magyarországra Szerbia irányából. A közel hétnapos leállásra a Gazprom magyarázata szerint az Oroszországból Európába a Fekete-tenger alatt befutó Török Áramlat karbantartása miatt volt szükség. Az orosz cég előre jelezte, hogy egyhetesre tervezi a munkálatokat, ám a piacon sokan tartottak tőle, hogy más vezetékekhez hasonlóan itt sem indulnak meg a szállítások, ha letelik a jelzett idő.

Ahogy korábban is írtuk, a leállásnak azért volt különösen nagy jelentősége, mert a bejelentést megelőző napokban az Európába irányuló orosz szállítások több más vezetéken is visszaestek. Márpedig a Török Áramlat az orosz gáz egyik legfontosabb szállítási útvonala a kontinensre. A vezeték kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter, amelynek fele a törökökhöz fut be, a másik fele viszont a balkáni és kelet-európai vevőket látja el. Tavaly szeptember óta Magyarországra is ebből az irányból érkezik az orosz gázimport jelentős része, miután a két ország megállapodott, hogy ezzel az útvonallal váltják ki a korábbi ukrán tranzit nagy részét, némi konfliktust okozva ezzel az ukrán és a magyar kormány között.

Ennek megfelelően a karbantartás előtti hetekben a hazai import több mint harmada Szerbia irányából jött be, így az útvonal kiesése jelentősen visszavetette a behozatalt. Ahogy a fenti ábrán látszik, az előző egy hétben a korábban megszokott mennyiség alig több mint fele jött be, miután a másik legfontosabb irányból, Ausztria felől is inkább csökkent az import.

Ha ez tartósan így marad, az idővel komoly gondot okozhatott volna a betárolásban, tehát a téli tartalék képzésében. Úgy tűnik azonban, hogy a karbantartás elhúzódásával kapcsolatos félelmek alaptalanok voltak. A Török Áramlaton hétfő este megindultak a szállítások, így ha még nem is a korábbi mennyiségben, de már tegnap is jött gáz Magyarországra Szerbia felől.

Mostanra pedig teljesen felpörgött a déli import. Az FGSZ Zrt. adatai szerint jelenleg óránként közel 650 ezer köbméter gázt kapunk Szerbia felől, ezzel ismét messze ez a legfontosabb beszerezési irány.

