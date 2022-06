Padlóra küldték a szankciók az orosz autópiacot

Vlagyimir Putyin orosz elnök megtekinti a Lada Largus gyártását 2012-ben. Az autó az AVTOVAZ gyárában, a Renault-Nissan szövetség közreműködésével készült. Fotó: AFP/Europress

Májusban összesen 24 268 új autót adtak el Oroszországban – írja a Reuters . Az adat éves összehasonlításban 83,5 százalékos zuhanást mutat, vagyis azt, hogy az autópiacnak ez a szegmense gyakorlatilag leállt.

Miközben a híreket az orosz olaj- és gázvásárlások potenciális leállítása uralja, az autóiparban a háttérben már mutatkoznak az embargó és a nemzetközi elszigetelődés hatásai. Nemcsak az újautó-eladások, hanem gyakorlatilag a teljes orosz autóipar az összeomlás szélére került.

Egyszerre több tényező is közrejátszik ebben: a statisztikai hivatal szerint a megugró infláció miatt az újautó-árak csak az év eleje óta 50 százalékkal emelkedtek, de a háztartások most amúgy sem gondolkodhatnak autóvásárláson, hiszen a fizetések vásárlóereje a mélybe zuhant. Ám ha még van is elég pénze egy vevőnek, az olcsóbb helyi autók is elérhetetetlenek lettek, hiszen a gyártásuk lényegében leállt.

Az ukrán háború kitörése, azaz február 24-e óta életbe léptetett szankciók miatt a gyárak alkatrész beszerzése ellehetetlenült. Jó példa erre az egyik legnagyobb gyártó, az Avtovaz esete, amely a Renault-val közösen működött, ám a háború kitörése után a franciák felmondták az együttműködést. Több ezer alkalmazott van fizetett kényszerszabadságon, vagyis a cég égeti a pénzét, autók viszont nem gördülnek le a szalagokról.

A 2000-es években a világ vezető autógyártói komoly befektetésekkel jelentek meg az orosz autógyártásban, ami a szektort függőségbe helyezte a nyugati világgal szemben. A szankciók ezt a köldökzsinórt vágták most el, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az iparágban állások tízezrei fognak megszűnni, és ennek tovagyűrűző hatásaival is számolni kell.

