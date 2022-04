Rövid életre lehet számítani a legkevésbé szerencsés magyar régiókban, és még a javulás jelentős részét is elvitte a járvány

Tarcal, 2019. szeptember 18. Személyautó tart Tarcalról Tokajba a kora õszi hegyaljai tájban kanyargós közúton. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Habár a magyar régiók többségében valamivel kisebb mértékben esett vissza 2020-ban a járvány hatására a születéskor várható élettartam, mint amennyivel az uniós átlag csökkent (-0,9 év), az Eurostat friss adatai alapján nagyon látványos, hogy itthon a nagyjából a 2010 és 2019 között mért javulás felét “elvitte” a 2020-as járványból következő többlethalálozás statisztikai hatása.

Az alábbi ábrán az látszik, hogy 2010 és 2019 között mennyivel nőtt az egyes régiókban a várható élettartam, és hogy 2019 és 2020 között mennyivel csökkent. A legnagyobb javulást és egyben a legnagyobb visszaesést is Nyugat-Dunántúlon mérték, ahol egyébként Budapest után a legtovább élnek az emberek átlagosan.

Külön érdekes – és egyben szomorú is -, hogy az élettartam növekedésében 2010 és 2019 között legszerényebb javulást felmutató három régió, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl mindegyikében legalább lefeleződött a járvány hatására a járvány előtti években elért javulás. Az alábbi ábrán az is látszik, hogy ezekben a régiókban a legalacsonyabb országos összehasonlításban a várható élettartam (és ide tartozik még Dél-Dunántúl is, ahol viszont kisebb volt a 2020-as visszaesés).

A javulás ellenére az EU közel 250 régiója közül Budapest kivételével valamennyi magyar régió a harminc legalacsonyabb várható élettartamot produkáló között van. Észak-Magyarország az átlagosan várható 73,8 évével az ilyen szempontból legkevésbé szerencsés 10 régió között szerepel, de Észak-Alföld is ott van az ilyen szempontból legrosszabb 20 régió között – ahová főleg bolgár és román területek kerültek.

A születéskor várható legmagasabb élettartam a dél-európai régiókban a legmagasabb. Ide tartozik a franciaországi Korzika szigete (84), amelyet a spanyolországi Baleár-szigetek (83,9) és a görögországi Epirus régió (83,8) követ. Nemrég írtunk róla, hogy Magyarország egy főre eső GDP-ben (vásárlóerő-egységen) megelőzte Portugáliát, ezért az is érdekes, hogy ez vajon ez hogyan hatott más mutatókra, például a várható élettartamra. Az alábbi ábrán ezért egymás mellé tettük a portugál és magyar régiók várható élettartamának alakulását a 2000 és 2020 közötti időszakban.

Jól látszik, hogy itt még elég messze van a felzárkózás: egyedül a Budapesten élők várható élettartama összemérhető a legkisebb átlagos várható élettartammal jellemezhető portugál régiókkal, ráadásul ez még csak nem is újdonság, mert ez már 2000-es évek elején is így volt.

