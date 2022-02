Olcsón is tízmilliárdokba kerülhet az újabb magyar vizes vb, ami mindenkinek kockázatos

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nagyon kevés ideje lesz a szervezőknek felkészülni az idei vizes világbajnokságra, amelyről tegnap derült ki, hogy beugróként Magyarország szervezheti. Öt évvel ezelőtt is kapkodás lett a vége, pedig akkor sokkal kevésbé volt feszített a tempó. A rövid határidő legnagyobb kockázata, hogy jelentősen drágíthatja az eseményt, különösen, hogy barokkos túlzás az az állítás, miszerint minden megvan a vb-hez.

A múltkori beugrásnak is megvolt az ára

Az öt évvel ezelőtti vb-t – a sok esetben teljesen egyértelmű korrupciós esetek mellett – jelentős részben az drágította meg, hogy Magyarország akkor is beugró volt. A 2017-es esemény eredetileg a mexikói Guadalajarában lett volna, de a város 2015-ben visszalépett. A mexikóiak helyett vállalta így a rendezést az a Magyarország, amely amúgy 2021-ben adott volna otthont a világbajnokságnak.

A versenyt tehát tulajdonképpen előrébb hozták, ami azonban Magyarország szempontjából azt jelentette, hogy sokkal kevesebb idő volt felkészülni. Emiatt rohamtempóban kellett elkezdeni az építkezéseket és a szervezést, ami nem is ment zökkenőmentesen. 2017 tavaszán több hír is megjelent arról, hogy alig néhány héttel a kezdés előtt sok helyen elmaradások vannak. Információink szerint akkor

Orbán Viktor be is kérette a csúszások miatt a vb-ért felelős kormánytagot, Seszták Miklós fejlesztési minisztert.

A 2017-es vb sportszakmai szempontból végül jól sikerült, szakmai körökben kifejezetten pozitív volt a megítélése – részben ezért is kaphatta meg a mostani világbajnokságot is Magyarország. A rövid felkészülési időnek azonban így is lettek – a szakmai közeg által kevésbé látható – negatív következményei. A költségek még hónapokkal az esemény zárását követően is emelkedtek, a szervezőcéget pedig évekkel később is pénzzel kellett tömni, hogy ne számolják fel. Eközben jegyekből a hirdetésre szánt pénz töredéke sem jött be, az országba érkező vendégek számát nemhogy növelte volna, de még csökkentette is a vb, amit országimázs-építésre sem sikerült felhasználni.

Mindössze 131 napunk van

Mindennek azért van most jelentősége, mert ezúttal az öt évvel ezelőttinél is sokkal kevesebb idő lesz felkészülni. Az akkori bő két évvel szemben most 131 nap áll rendelkezésre. Bár az idén nem terveznek építkezni, a medence és közlekedési fejlesztések mellett 5 éve is sok más olyan előkészítő feladat volt, amiket most sem lehet majd megúszni.

A 131 nap pedig az ilyen szervezési feladatokra is csak szűkösen lesz elég.

Ennyi idővel a 2017-es vb kezdete előtt már számos olyan tendert kiírtak, amelyek nem az építkezéshez, hanem a szervezéshez kapcsolódtak. Sok más mellett volt közbeszerzés a társadalmi és gazdasági hatástanulmányokra, a biztonsági tervekre, a jegyek előállítására és értékesítésére, a szállodai szolgáltatásokra, a vb kommunikációjára és elkezdték keresni a közlekedési tervet készítő céget is.

Ráadásul az sem teljesen igaz, hogy csak azt fogjuk használni, ami már úgyis adott. A sport és közlekedési létesítmények mellé ugyanis sok kiegészítő épületet és rendezvényhelyszínt kell felhúzni, illetve kialakítani. A 2017-es vb előtt már 2016 decemberében közbeszerzési kiírás volt arra, hogy a Duna Aréna és a Dagály uszoda körüli, speciálisan a vb-re készített épületeket elkészítsék, de időarányosan ilyenkorra már volt tender a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezésére, illetve kivitelezésére is (idén a Lupa tónál lesznek a nyílt vízi versenyszámok, oda és a Margitszigetre is kell majd építeni például mobillelátót).

Tízmilliárdos költségek

Amellett, hogy erősen kérdéses, hogyan fogják ezeket a beszerzéseket lezongorázni a hátralévő szűk négy hónapban, jól látszik, hogy a fejlesztéseknek és feladatoknak elég masszív költségei is lesznek. A 2017-es világbajnokság büdzséje végül 107 milliárd forint felett állt meg. Ennek a nagyobb részét most kétségtelenül ki lehet hagyni, de annak a nagyjából 60-70 közbeszerzésnek, amelyre ezúttal is szükség lehet, számításaink szerint így is 25-30 milliárd forint volt akkor az összértéke. Ezek közül néhányat valószínűleg meg lehet olcsóbban úszni, nem biztos, hogy szükség van például hárommilliárdos kommunikációra, vagy négymilliárdos nyitó- és záróünnepségre, a végső összeg azonban így is minden bizonnyal tízmilliárdos nagyságrendű lesz.

Ráadásul ez a 2017-es költségszint, aminél normál körülmények között most ezeket a feladatokat biztosan többe kerülne ellátni. Ami ezen változtathat, ha esetleg 2017-ben túlárazták őket, így ugyanis nehéz megbecsülni, merre mozdulnak a költségek a korábbihoz képest.

Mindenesetre ezúttal is biztosan lesznek olyan beszerzések, amiket a szűk határidő drágítani fog. A szállodák például kifejezetten jó alkupozícióban lehetnek a szervezőkkel szemben. Ahogy azt korábban már írtuk, időarányosan még a 2017-es – egyébként elrontott – szállodai megrendeléseket is előbb kezdték el szervezni, mint ahogy most erre lehetőség lesz. Az árak azonban így is kiugróak voltak a vb alatt: bár a vb hónapja vendégforgalom szempontjából gyenge volt, a szállodai szobaárak messze az addigi legmagasabb szintre emelkedtek, a kifejezetten drágán lekötött vb-s foglalások miatt.

Ennek a veszélye (nyilván a kapacitásoktól függően) most is fennáll, márpedig itt tényleg masszívan milliárdos tételről beszélünk: öt éve több mint hatmilliárd értékben kötött le szállásokat a vb akkori szervezője.

Lánchíd, rakpart, metrópótló

Nem világos az sem, hogyan lesz megoldva a fővárosi közlekedés. A 2017-es helyzethez képest jelenleg némileg leterheltebb a budapesti közlekedési infrastruktúra. Az idén nem lesz még használható a Lánchíd, a 3-as metró középső szakaszán pótlóbuszok közlekednek majd egészen 2022 augusztusáig, valamint egyirányú autós forgalom lesz a pesti alsó rakparton a főnyomócső fejlesztése miatt.

A Népszava megkérdezte az ügyről Kiss Ambrus főpolgármester helyettest, aki elmondta, hogy a vb-ről semmilyen formában nem egyeztetett a kormány a fővárossal, amely szintén a médiából értesült a fejleményekről.

Márpedig a 2017-es vb idején több kiugróan magasan árazott közlekedésfejlesztést is megvalósított az akkori fővárosi és a balatonfüredi vezetés. Több mint 4 milliárd forintot költöttek arra, hogy fejlesszék a Duna Aréna felé vezető, pesti rakparton haladó biciklis és gyalogos utakat, ezen belül is 330 millió forint ment el egy Rákos-patak felett átívelő hídra. A Balatonfüredi önkormányzat pedig 3,5 milliárd forintot fordított egy új parkolóra.

Az ilyen durván magasan árazott fejlesztéseket ezúttal – ha tényleg van rá szándék – el lehet kerülni, de valamiféle közlekedési stratégiára szükség lesz. Ha ugyanis növelni kell a közösségi közlekedés kapacitásait, azt aligha tudja majd a masszívan veszteséges BKK saját zsebből finanszírozni.

A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint mindezek miatt a késő kezdés a várt pozitív hatások szempontjából is kedvezőtlen.

A vb-ről tartott hétfői sajtótájékoztatón Wladár Sándor, a szervezőbizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a vb nagyon jót tehet a főváros elmúlt két évben leharcolt turizmusának. A késői beugrás miatt azonban ez a hatás könnyen lehet, hogy nem lesz olyan jelentős, mint remélik. Ahogy egy forrásunk nyilatkozott: amellett, hogy ebből a szempontból a 2017-es vb sem pozitív minta, ezúttal nagy kockázat, hogy mostanra sokan leszervezték már a nyaralásukat. Bár pont a járvány miatt az előre lekötött utazásokat valószínűleg rugalmasabban kezelik az emberek, mint akár három-négy évvel ezelőtt, ennek akkor is biztosan érezni lehet majd a hatását.

Mindet egybevetve tehát az látszik, hogy a vizes vb hasznai legalábbis erősen kérdésesek, miközben a költségek közül azért egész biztosan sok felmerül annak ellenére is, hogy a sportlétesítmények nagyrészt tényleg rendelkezésre állnak.

Politikai kockázata is van

A vizes vb valószínűleg politikai szempontból is elég nagy kockázatvállalás, nem véletlen, hogy már a nyitó sajtótájékoztatón hangsúlyozták az esemény, illetve a szervezőbizottság „politikamentességét”. És egyelőre valóban úgy tűnik, hogy a bizottságban most tényleg egyetlen politikai kötődésű ember sincs, holott 2017-ben Seszták Miklós elnök mellett további négy miniszter (Pintér Sándor, Szijjártó Péter, Varga Mihály, Balog Zoltán), illetve Tarlós István főpolgármester is tagja volt a grémiumnak .

A „politikamentesség” ugyanakkor nemcsak az eseménynek, hanem a kormányzatnak is érdeke. A 2017-es vb ugyanis az elmúlt 12 éves Fidesz-kormányzás egyik legnagyobb korrupciós botránya volt. Egy korábbi cikkünkben a világbajnokság főbb botrányait így foglaltuk össze:

Márpedig a Fidesznek a választásokig egészen biztosan nem érdeke, hogy a mostani esemény kapcsán túl gyakran felemlegessék ezeket a történeteket, így addig biztosan a kormánypárt is igyekszik távol tartani magát az esemény szervezésétől.

