A díjnyertes cikksorozat, amiért kipakoltatták kollégánk táskáját a strasbourgi Lidlben

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

https://g7.p3k.hu/uploads/2021/12/torontali_sb_final.mp3

Rengeteget lehet tanulni abból, hogy havonta egyszer elmész [a boltokba], és végignézed a termékkínálatot és az árakat. Ebből sok mindent észre lehet venni, és ezeket próbálom minden hónapban becsempészni a cikkekbe. Tehát hogy ne csak az legyen, hogy most ebben a hónapban (…) ennyibe került a bevásárlás, hanem próbálok ebből valamit átadni. Sok érdekes dolog jön ki belőle, például hogy zöldségeknél és a gyümölcsöknél már szinte nincs szezonalitás az árakban, vagy hogy a diszkontok milyen időtávokra szerződnek – mondta Torontáli Zoltán az e heti G7 Podcastban.

A műsort a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

Megosztva Torontáli Zoltán kollégánknak ítélte az októberi Minőségi Újságírás Díjat a Főszerkesztők Fóruma. Ahogy a zsűri írta, rendszeresen készített fogyasztóikosár-elemzéseire alapozva őt érte a legfelkészültebben az infláció felpörgése, és így a legértőbb cikkek a témában neki köszönhetőek. Az e heti G7 Podcastban a cikksorozat hátteréről, motivációjáról, módszertanáról beszélgettünk a szerzővel.

A hazai és nemzetközi sorozat összes cikkét nem linkelnénk ide, de ízelítőül néhány az utóbbi hónapokból:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkLiszt, cukor, olaj, tej, túró, tejföl - berobbant a drágulás a boltokbaItt van az infláció, amire számítottunk, a háztartásoknak a tejár masszív emelkedése fájhat a legjobban. Az otthon készített túrós palacsinta ma jóval drágább, mint egy éve.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMítosz vagy valóság, hogy Ausztriában olcsóbb az Aldi és a Lidl?Sorozatunk újabb részében a nagy bevásárlással most azt a városi legendát teszteljük, miszerint Hegyeshalom után olcsóbb ugyanaz az élelmiszer.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHuszonöt százalékkal drágult a liszt, az olcsó tészta máris eltűnőben van a boltokbólAhogy arra számítani lehetett, a járvány utáni infláció elkezdett megjelenni az élelmiszerboltokban. A szokásos G7 nagy bevásárlás költségét már csak néhány olcsóbb zöldség-gyümölcs tartja szinten.

Miért vág bele egy ilyen sorozatba egy kiskereskedelem iránt érdeklődő újságíró? Kollégánk három tényezőt említett meg.

Az egyik, hogy az élelmiszeriparban az ágazati szövetségek időről időre bejelentik, hogy általában valamilyen külső ok miatt hamarosan árat kell emelniük. “Ilyenkor mindig azon gondolkodtam, hogy ez hogy jelenik meg a boltokban? Tehát mikor ér oda, mennyi lesz ebből valójában? Lesz-e egyáltalán, vagy csak nyolc hónap múlva? És ezért gondoltam, hogy akkor menjünk el, írjuk föl minden hónapban, és nézzük meg, hogy ebből mi teljesül

– mondta.

A másik mozgatórugó az volt, hogy a KSH minden hónapban közli az inflációs jelentését, amin belül van élelmiszerinfláció is. Kollégánk arra is kíváncsi volt, hogy a hivatalos adathoz képest valójában mennyi egy általa összeállított saját fogyasztói kosárban az infláció.

Ha azt játszom el, hogy én vagyok egy magyar család, amely elmegy minden héten bevásárolni, megveszi mindig ugyanazokat a termékeket, akkor az jön ki neki, amit a KSH mond vagy valami más.

A harmadik mozgatórugó pedig a diszkontok üzleti modellje iránti érdeklődés volt. Ez magyarázza azt, hogy eleinte miért az Aldit és a Lidlt kezdte összehasonítani.

Kollégánk mesélt a cikkek készítésének nem mindig magától értetődő körülményeiről is. Például amikor egy órányi telefonnyomkodás és két croissant megvásárlása után kipakoltatták a táskáját egy strasbourgi Lidlben.

Ilyenkor majdnem egy órát eltöltök egy boltban, ide-oda megyek, nézem, hogy melyik az az ár, az a termék, amit keresek. Viszem magammal a telefonomat, rajta egy nagy Excel-táblával, és pötyögöm bele [az árakat]. Tehát bizonyos esetekben ez elég fura és feltűnő viselkedés. Pont Franciaországban volt, hogy amikor mentem kifelé, akkor vettem vacsorát természetesen, de azért a kijáratnál elkérték a táskámat, átkutatták. Biztos ami biztos, hogy végül is mit csinálok én itt egy órán keresztül. Ilyenek vannak.

– mesélte.

Fantasztikus olvasóink vannak. Jelentkeznek, önkéntesen segítenek, és azért ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk Németországban valakivel megbeszélem, hogy x napon egy általa választott megfelelő időpontban menjen el egy üzletbe, és amikor odaér, akkor hívjon fel. Tehát nem ő csinálja meg, hanem én kvázi egy biorobotként irányítom őt innen, mert másképp nem lehet megoldani. Mert vásárlás közben olyan problémák (…) adódhatnak, amire azonnal válaszolni kell. Különben visszaküldhetném őt másnap is a boltba, hogy bocs, ezt nem jól nézted meg, nézd meg újra. Ezt nem szeretném. Így viszont az van, hogy telefonon tartjuk a kapcsolatot és én irányítom, hogy menjél ide, nézd meg a sertéskaraj árát, nézd meg, hogy van-e több sertéskaraj, nézd meg, hogy melyik a legolcsóbb, mondd meg azt az árat. Olyan fantasztikus olvasóink vannak, hogy ezt így előre elmondom nekik, hogy ez lesz, és ők ezt vállalják és megcsinálják.

– mondta.

Kövesd a G7 podcastot bármelyik podcast-appon, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Korábbi adásaink:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk„Volt olyan ügyfelem, aki inkább veszni hagyta a pénzét" - már több mint egy éve tart a globális konténerkáoszG7 Podcast! A boltok polcain azért is drágábbak egyes termékek, mert a konténerek a világban még mindig nem ott vannak, ahol lenniük kéne. Mihály Attila logisztikai szakértő magyarázta el, hogy miért.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA távoktatás miatt került előtérbe a hallgatók lelki egészsége a felsőoktatásbanHosszútávú hatásai is lehetnek annak, hogy a felsőoktatás a járvány miatt távolléti oktatásra kényszerült. A G7 Podcastban ezúttal az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének kutatóival beszélgettünk a témáról.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA legnagyobb elmék azon dolgoznak, hogy többet kattintsunk reklámokra, de ennek nem kell így lennieA techóriásoknál felhalmozódott adatvagyont a társadalom szolgálatába is állíthatjuk. Az e heti G7 Podcastban azt járjuk körül, hogyan teremthetünk közösségileg hasznosabb digitális környezetet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkPszichiáterhez vagy fát ölelni kell küldeni az ökoszorongásos kismamát?A pszichológia tudományát alapjaiban változtatja meg, ha tudatosítjuk, hogy a klímaváltozás hatással van a mentális állapotunkra. Többek erről beszélgettünk az e heti G7 Podcastban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkChikán Attila: Kornai külső szemlélőként írta le a rendszereket, amiket vizsgáltA G7 Podcast e heti adásában a nemrég elhunyt Kornai János, az egyik legnagyobb hatású magyar közgazdász életművéről beszélgettünk.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA kistelepülési adatok elárulják, hogyan lehet közmunkával szavazatokat szerezniA 2014-es parlamenti választásokon legalább 5-6 mandátumot hozott a Fidesznek a közmunka, de hogyan? A tanulmány szerzői ezt magyarázták el az e heti G7 Podcastban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz energiakáosz miatt elkerülhetetlen, hogy egyes élelmiszerek is dráguljanakAz inflációs rekord újra megdőlhet az év végén, mielőtt az árak csökkenni kezdenek. Hosszabb távon viszont egyre több a kiszámíthatatlan tényező. Suppan Gergely a G7 Podcast e heti vendége.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSenki nem számított ilyesmire, de az elmúlt hetekben az energiakrízis szélére sodródtunkHogyan jutottunk ide és mire lehet számítani? A G7 Podcast e heti adásában Szabó Lászlóval, a REKK vezetőjével és Jandó Zoltán kollégánkkal jártuk körbe a kérdést.

Közélet árak diszkont infláció kiskereskedelem Minőségi Újságírásért díj Olvasson tovább a kategóriában