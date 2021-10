Egyre többet költ a kormány autó-motor sportra, Szijjártó sógorának is jutott belőle

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A 2021-es költségvetés egy új kiadási tételt tartalmaz: az autó-motor sportra a kormány 36 milliárd forintot kíván elkölteni. Eddig az ilyen célra kifizetett összegeket külön jogcímen utalták ki, így nem volt annyira feltűnő, hogy ilyen jelentős összeget költenek egy olyan ágazatra, amiben nem igazán van keresnivalója az államnak, legalábbis a fejlett országokban ez egy olyan szórakoztató tevékenység, amit a piac finanszíroz.

A 36 milliárd forint nagyságrendjét szemlélteti, hogy a gyermekek otthongondozási díjára 28,4 milliárdot költ a magyar állam, míg ápolási díjra alig 21,1 milliárdot.

Az autó-motor sport elnevezésben a sport félrevezető lehet: a kormányzat sem olyan versenyként tekint erre, mint más, a fiatalokat mozgásra sarkalló versenysportokra, hanem a gazdaságfejlesztés fejezet egyik alfejezeteként szerepeltetik. Ahogy azonban a Forma-1 versenyek kapcsán bemutattuk, bár jól hangzó érvelés, hogy ennek jelentős gazdasági haszna lenne, ez nem igazán látható, és a kiadások mostani igen jelentős megugrásának hátterében sincs (megismerhető) költség-haszon elemzés.

Ahogy az alábbi grafikonon látható, alaposan megnőtt az autó-motor sport költségvetési támogatása. Korábban ez csak a Hungaroring Zrt. állami támogatását takarta. Igaz, ők sem csak a Forma-1-es futamokra kaptak pénzt, hanem olyan, kevesebb érdeklődőt vonzó, de igen drága versenyre, mint a Red Bull Air Race, a WTCR túraautó-bajnokság és a kamion-Eb (ETRC).

A pénzeső pedig 2022-ben is folytatódik a költségvetési törvény tervezete szerint: jövőre 15,9 milliárd forintot vihet el a HUMDA Zrt. Ennek java részét a hajdúnánási MotoGP-pályára szánják.

A gyorsan növekvő állami támogatásokért több érdekcsoport is versenybe szállt:

A HUMDA Weingartner Balázs vezetésével, Palkovics László innovációs miniszter felügyelete alatt Az Őry Tamás és Szijjártó Sarolta fémjelezte Truck Race Promotion Kft. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez kapcsolódva A Szabó Tünde sportállamtitkár támogatását élevező nyíregyházi pályához köthető vállalkozók és az autó-motor sport szövetséget vezető Oláh Gyárfás A pozícióit védő Hungaroring Zrt. Gyulay Zsolt vezetésével

Az egyes érdekcsoportok több koncepciót dolgoztak ki a magyarországi autóversenyekre, pályaépítésekre, és hogy kinek melyik versenyre kellene az állami apanázst megkapnia. A helyezkedésben fontos szerepet tölt még be az Oláh Gyárfás vezette Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ). A nemzetközi versenyek szervezéséhez ugyanis a Nemzetközi Automobil Szövetségben (FIA) tag MNASZ segítségére van szükség.

A korábbi helyezkedések és torzsalkodások után igazán nagy egység alakult ki, a szeptember 15-i sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a rali-Eb futamok promóteri feladatait átveszi a HUMDA. A bejelentésen ott volt mindenki, aki korábban szerepet vállalt a nyíregyházi raliban, vagy más ambíciói voltak a hazai autóversenyekben: Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Oláh Gyárfás MNASZ-elnök, Őry Tamás Truck Race Promotion-ügyvezető, Weingartner Balázs HUMDA elnök-vezérigazgató. A beszélgetést pedig Szujó Zoltán vezette, aki 2019-ben viharos körülmények között távozott az MTVA-tól 18 év Forma-1 szakkommentátorkodás után – őt Palkovics László kérte fel a magyar autó-motor sport fejlesztési stratégia kidolgozására 2020-ban.

A kormánynak tehát sikerült összhangot teremtenie az autó-motor sport körül a sosem látott pénzesővel. Ráadásul nem csak arról van szó, hogy egy-egy új pálya megépítését vállalja az állam magára: hosszú évekre előre törvénybe foglalták számos nemzetközi verseny magyarországi megrendezését és ezek költségeit.

Gyűjtésünkből látható, hogy

évente 18 milliárd forint állami kiadást véstek kőbe a hosszú évekre leszerződött autó-motor sportversenyek rendezési jogaival.

Ez még növekszik is majd évről évre, hiszen a Forma-1 versenyek kapcsán jelentős éves emelkedést is bevállaltak a már így is a nemzetközi átlagnál magasabb díjakra. Ráadásul új versenyekben is gondolkodnak: a még fel sem épült hajdúnánási motoros pályára a Superbike sorozatot is be tervezik vezetni a 2022-es költségvetés indoklása szerint – feltehetően ezt is évente milliárdokért.

Fejlett, demokratikus országokban ritka, hogy államok fizetnek autó-motor sportversenyek rendezési jogáért, ez máshol üzleti vállalkozások dolga, hiszen végső soron szórakoztatásról van szó. Adófizetői pénzek legfeljebb regionális vagy helyi támogatásként, a költségek kisebb részének biztosítására merülnek fel. A Hungaroring Zrt.-nél viszont a bevételek közel 70 százaléka állami támogatás.

Míg adófizetői szemmel nem tűnik hatékonynak, az állami támogatásokra ácsingózó érdekkörök számára ideális ez a helyzet. A továbbiakban ezeket a szereplőket mutatjuk be részletesen.

HUMDA: plakátban erős, átláthatóságban gyenge

Angol betűszóval*Hungarian Motorsport Development Agency rövidítik a Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.-t HUMDA-nak, ami akár azt is mutathatná, hogy külföldi partnerek felé nyitó szervezetről van szó. Pedig az eddigi tevékenysége alapján sokkal inkább a hazai motorsport-rajongók megnyerése a cél. A lakosság felé a népszerűséget Talmácsi Gábor motor- és Michelisz Norbert autóversenyző tudja biztosítani, akik az utánpótlás-nevelési programokban vesznek részt. Az elképzelés az, hogy olyan tehetséges fiatalok kapjanak támogatást a versenyzéshez előre meghatározott, objektív kritériumok alapján, akiknek a családja ezt nem tudná fizetni.

Kérdés, hogy mi szükség van ennek állami támogatására, hiszen nem véletlenül nem működik ilyen rendszer a világon máshol. Egy hazai bajnokságban is több millió forint egy-egy évad költsége, jelentősebb nemzetközi bajnokságokban – ahova talán 10 év befektetés után juthat el egy versenyző – minden egyes év százmilliókban mérhető. És míg focistáknál lehet azzal számolni, hogy a nevelő egyesület pénzhez jut a játékos eladásával, az autó-motor sportban nincs ilyen lehetőség – ha a HUMDA százmillióival valaki jól teljesít, abból az adófizetők egy fillért sem kapnak vissza.

Sebestyén Péter motorversenyzőt a HUMDA szponzorálja, így elindulhat a Supersport világbajnokságban. Információink szerint félmillió eurós nagyságrendű összegről lehet szó, de ez a HUMDA megkötött szerződései között nem szerepel, kérdésünkre pedig nem árulták el az összegét. De nem csak ez mutatja, hogy komoly transzparenciaproblémák vannak a legújabb állami motorsport-vállalatnál: honlapjukon a közérdekű adatok között csak az igazgatóság ügyrendje, az idei közbeszerzési terv, az 5 millió forint feletti szerződések listája és a vezetők elérhetősége szerepel (ha két központi email-címet annak tekintünk). Az információs törvény szerint itt kéne lennie a vezető tisztségviselők fizetésének is, de ezt még közérdekű adatkérésre sem adták ki, nem is reagáltak rá.

Ez azért is érdekes lenne, mert a cégnél a jelek szerint nem spórolnak a béreken: a 27 főnyi átlagos statisztikai létszámra 356 millió forintnyi bér és személyi jellegű kifizetés jutott tavaly, ami fejenként és havonta átlagosan bruttó 1,1 millió forint.

A HUMDA a kormány 2020. júliusi határozatával jött létre a Valor Hungarie Zrt. átkeresztelésével, erre 103 millió forintot csoportosítottak át. Nem sokkal később, 2020. december 16-án a járványügyi tartalékból 2020-ra adtak a cégnek 20,6 milliárdot – ezt feltehetően áthozták teljes egészében 2021-re, mert a cég egyéb bevél sorain csak 404 millió forint jelent meg 2020-ban.

A HUMDA idén szeptemberig legalább 850 millió forint értékben kötött szerződéseket, és a pénz háromnegyedét két partner vitte el: az állami kommunikációs beszerzéseken tízmilliárdos megrendelésekkel taroló New Land Media és Lounge Desing kettőse, illetve jogi munkákra a NER által százmilliós szerződésekkel kitömött Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda.

A kommunikációs kiadásoknak látszik is a hatásuk: a frissen indult szervezet rögtön óriásplakát, influencer és online videós közlekedésbiztonsági kampányba kezdett, amiben az sem zavarta, hogy ezen a téren van már néhány állami és civil kezdeményezés. De a közlekedésbiztonság egy olyan jól hangzó, pozitív üzenet, ami megfelelő hivatkozási alap lehet, ha valaki a túlzott költekezést és/vagy a szervezet létjogosultságát kérdőjelezné meg.

A harmadik legnagyobb kiadás is kiváló választás a fenti szempontok szerint: 65 milliót adnak versenymérnökök képzésére. A támogatást a Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképző Iskola (MAMI) kapta. A fenntartó MAMI Magyar Motorkerékpár Alapítvány 2020-ban a beszámolója szerint 118 millió forint támogatást kapott, amiből 64 millió forint volt az adomány – ez érkezhetett a HUMDA-tól. 2019-ben az alapítvány 78 millió forint támogatáshoz jutott hozzá, ebből 40 millió volt az adomány. A központi költségvetéstől kapott támogatás – félhetően a közoktatási tevékenységre – 2020-ban 45 millió volt, egy évvel korábban 15 millió.

Az alapítvány a bevételekből a Mami Szakgimnáziumnak adott tovább 47 milliót, 81 milliót a Mami Nonprofit Kft.-nek, 8 milliót más szervezeteknek. Végső soron tehát 2020-ban az iskolához kapcsolódó civil szervezetek és alapítványok 136 millió forinttal gazdálkodhattak. Az Oktatási Hivatal adatbázisa szerint a 2020/2021-es tanévre meghirdetett 30 helyre 21-en jelentkeztek összesen, de végül csak 9 tanulót vettek fel – többen más, előbbre sorolt iskolát választottak. Így a hároméves képzésekre csak néhány tucat gyermek járhat, amihez mérten irreálisan magas támogatást fizetnek a nem túl keresett képzésre.

A fentiek alapján egyelőre csak annyi látszik, hogy a HUMDA jelentős összegű állami támogatást oszt szét, jól körülhatárolható cél nélkül. A fő feladat a népszerűség növelése lehet: a jövőben a legtöbb nagy (és népszerű) autó-motor sportverseny szervezése hozzájuk kerülhet, biztosítva, hogy a kormány ezzel is népszerűsíthesse magát az ezek iránt érdeklődők körében. Ahogy a friss bejelentés a rali-Eb esetében is mutatja, megpróbálnak minél több versenyszervezést magukhoz vonni, és az eddigi elaprózott állami költéseket egy kézbe venni.

A HUMDA az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) alá tartozik, mégsem egyeduralkodó az ágazatban Palkovics László miniszter: idén augusztusban az ITM-nek át kellett adni a Mager Andrea vagyonkezelési miniszter alá tartozó Beruházási Ügynökségnek a hajdúnánási MotoGP-pálya építésének projektjét. A 65 milliárdos fejlesztés így kikerül a projektet eddig felügyelők kezei közül.

A Szijjártó-Őry családi állami segítséggel gyorsít

Gyorsan ívelt felfelé a Truck Race Promotion Kft. csillaga az elmúlt években. A cég fő tulajdonosa 65 százalékos részesedéssel Őry Tamás, akinek feleség Szijjártó Sarolta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter testvére, aki korábban a cég operatív igazgatójaként jelent meg. A Truck Race Promotion Kft. a magyar autósport megkerülhetetlen szereplője lett. A cég korábban csak a kamion-Eb futamait rendezte, de ma már a raliversenyeken is megjelenik promóterként, amely a versenyrendezői feladatokat takarja leginkább. A céget számos állami megbízás mellett az állami szponzorok is megtalálták.

Ahogy honlapjukon is látszik, a Szerencsejáték Zrt. és a Szijjártó Péter által vezetett Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó Eximbank is a szponzorok közé tartozik. Ez utóbbiról nem tudni, mekkora összegre szerződött, de a Szerencsejáték Zrt. esetében 60,7 milliónyi, a Külgazdasági és Külügyminisztérium estében 65 millió forintnyi állami megbízást sikerült összeszámolnunk. Az állami HUMDA-tól sem áll messze az Őry-család: a Truck Race-tulajdonos fia, Őry Márk az állami cégnél az autó-motor sportok igazgatója.

Az állami támogatással kitömött szervezetek és cégek összefonódást talán az jellemzi a legjobban, hogy a 46 milliárd forint állami beruházásból épült zalaegerszegi autóipari tesztpályán az állami szerződésekkel kitömött Truck Race és az állami milliárdokkal gründolt HUMDA szervezte az 1. ZEG Rally Show-t. Ezen csak hazai versenyzők vettek részt, de végül nem számított bele a magyar bajnokságba.

A Truck Race Promotion 2021 áprilisában átvette a racingline.hu weboldalt, a 2021 áprilisában alapított Racingline Kft.-nek az ügyvezetői feladatait Őry Tamás vállalta magára. Az autó-motor sporthírekkel foglalkozó oldalon azóta megszaporodtak az állami hirdetések, és a HUMDA is rendszeresen jelenik meg reklámokkal. Őry Tamás más feladatokat is vállalt: 2020 júliusa óta a NER kedvenc informatikai-telekommunikációs cégének, a Jászai Gellért vezette 4iG-nak az üzletfejlesztési igazgatója is.

Nyíregyházi kitérő

2018-ban született egy kormányhatározat arról, hogy Nyíregyházán kell felépíteni egy multifunkcionális autó-motor sportarénát. Ekkoriban a nyíregyházi lobbisták voltak erősebbek a kormányban, és el tudták érni, hogy 274 millió forintot kapjanak a tanulmányok elkészítésére. A tervek igen nagyívűek voltak, a rali mellett már ekkor felmerült a MotoGP pálya építése is (amely ugye végül is Hajdúnánás mellett épül meg).

Szabó Tünde államtitkár és Oláh Gyárfás MNASZ-elnök 2018-ban jelentette be, hogy 2019 és 2023 közözött állami támogatással Nyíregyházán rendezik meg a rali-Eb magyar versenyét. Ekkor szóba került egy új versenypálya építése is a városban. A nyíregyházi reményeket éltette, hogy Szabó Tünde a városban született, és a mai napig erős a helyi kötődése. A tanulmányt erről a Nemzeti Sportközpontok megbízására – ami Szabó Tünde államtitkársága alá tartozik – az imént bemutatott Truck Race Promotion írhatta meg partnerével 215 millió forintért. Azóta viszont nincs hír a nyíregyházi pályáról.

A térség egyik legjelentősebb vállalkozója, Révész Bálint is kapcsolódik az autó-motorsporthoz (de állami támogatás nélkül). A Révész Transról ismert vállalkozó Nyíregyházáról indult, ott van logisztikai parkja is. Fia, Levente pedig az olasz Forma-4 bajnokságban versenyez. Ennél valószínűleg többen halottak a Révész Truck Racing Teamről, mivel ebben a csapatban szerepel Kis Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző.

A nyíregyházi pálya az első két hazai rali-Eb-t a Truck Race-szel közösen szervező Kelet-Autósport Kft. számára is fontos lehetett volna. Mára ez a cég szervezi a legtöbb hazai ralifutamot. A céget leginkább Adamovits Márkhoz kötik a ralisportban jártasak, aki gyakran nyilatkozott is a cég nevében, habár a cégadatok szerint se nem tulajdonos, se nem vezető. Több mára felszámolt cégben is volt tulajdonos, illetve 2010 és 2011 között az akkor Hetedhét Kft. nevű cég ügyvezetője és tulajdonosa volt, amit később a Hell-csoport vásárolt meg. Ők a mostani fejlemények miatt a nemzetközi versenyszervezésből kiszorultak.

Hungaroring

A Forma-1 versenyek mellett egy időben a Red Bull Air Race, a kamion-Eb és a WTCR-futamok licencdíjai is a Hungaroring Zrt.-n folytak keresztül. Sőt, a Hungaroringet 2010 szeptembere óta vezető Gyulay Zsoltot megválasztották 2011-ben az MNASZ élére is. Korábban szóba került, hogy az új versenypályákat is a Hungaroring üzemeltesse, 2018-ban még úgy nyilatkozott Gyulay, hogy a Hungaroring felújítása után már tudnának MotoGP-versenyt is rendezni. Ehhez képest jelentősen meggyengültek mind a cég, mind a vezetőjének pozíciói.

Jól illusztrálja ezt, hogy a már 2017-ben tőketartalékként átadott 5 milliárd forintból úgy tud a Hungaroring 1,6 milliárdot a versenypálya átépítésére felhasználni, hogy ehhez a HUMDA-val kötött együttműködési megállapodást – aminek szövege egyébként egyik állami cég honlapján sem elérhető.

A Forma-1 versenyek jogdíjainak törvényben és szerződésben rögzített állami kötelezettségvállalása 2027-ig garantálja a cég fennmaradását. Eddig pedig az sem szúrt senkinek szemet, hogy hiába van állami tulajdonban és gazdálkodik állami forrásokból, nem felel meg a közbeszerzési törvény előírásainak. De talán ennél is érdekesebb, hogy immár évtizedek óta a külföldi jegybevételek nem az állami vállalathoz folynak be, hanem az Ostermann nevű osztrák céghez – amely verseny nélkül kap erre lehetőséget.

