Márki-Zay Péter: Sok kiábrándult fideszes támogat, a többi jelöltnél ilyet nem látok

Szentkirályi Balázs: Most is dühös?

Márki-Zay Péter: Miért is kellene az legyek?

A hét végén még Jakab Péter és pártja, a Jobbik DK-hoz történő közeledése miatt volt az. Most meg gondolom Magyar Györgyre lehet legalább ugyanennyire dühös, aki a Civil Választási Bizottság elnökeként talán elsőként fúrta meg, hogy Karácsony Gergely és ön együtt induljanak a jelöltségért Dobrev Klárával szemben.

Dühös nem vagyok, hanem inkább szomorú, mert természetesen nem értek egyet ezzel az állásponttal.

Pedig gondolom számított némi hátszélre, mert Magyar György az ön mögött álló mozgalom (MMM) elnökségi tagja is.

Erre viszont a magam részéről sokkal inkább nagyon büszke vagyok. Magyar György ugyanis nem az MMM-es egyesületi tagságát hanem a saját jogi álláspontját képviseli, autonóm módon.

Innen is nézhetjük persze, de bennem azért felmerült, hogy mennyire hatékony miniszterelnök lenne önből, ha a saját mozgalmának a legismertebb vezetője sem támogatja az ön céljait vagy érdekeit a politikai térben.

Én nem egy vezérelvű Magyarországban hiszek. Nálunk Hódmezővásárhelyen engem többször leszavazott az általam vezetett gyűlés, és igazuk volt, és a mozgalmam alapítói is bármikor nyíltan kritizálnak engem – és erre büszke is vagyok. Hozzá kell szokni, hogy nem az a modell a követendő Magyarország számára, ami akár a Fideszben, akár éppenséggel a DK-ban van, ahol nem lehet kritikát megfogalmazni belülről. Ez a kritikátlanság vitte Magyarországot és a világot rossz irányba. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy mi egy más kultúrát képviselünk, és a Mindenki Magyarországa Mozgalomban tényleg demokrácia van.

Nem ezzel vitázom, de azért elgondolkodtató látni, hogy egy olyan politikus kerülhet adott esetben a következő kormány élére, vagy a vezető mögötti második helyre, aki a politikai akaratát vagy céljait a legszűkebb környezetében sem tudja érvényesíteni.

Egy olyan politikus kerülhet vezető szerepbe, aki nem diktátor.

Egy politikai célkitűzés hatékony elérése máris diktatúra?

A mi politikai közösségünk nem hatalmi és erőszempontok mentén halad előre, mi a demokráciában hiszünk és ezt én tényleg komolyan is gondolom, befelé is. Magyar Györgynek joga van saját jogi álláspontját nyilvánosan is megfogalmazni, és örülök, hogy ezt megteszi, akkor is, ha ezzel én nem értek egyet.

De a következő fordulóban akkor nem az lenne a demokratikus, hogy hárman külön induljanak, hogy a választók dönthessék el, a három jelölt közül kit támogatnak? Erről szólt a megállapodás az összefogásban résztvevő pártok között, és ezt az ígéretet fogalmazták meg a választóik felé. Értem, hogy a politikai logika most mást diktál, de a szabály az mégiscsak ez.

Ezt a legnagyobb ostobaságnak tartom. Az a demokráciának a része a világon mindenhol, hogy adott esetben egy szövetséggel lehet győzni a legnagyobb rossz ellen. Ha valaki azt gondolja, hogy a külön indulás bármilyen szempontból jobb, mint egy visszalépés, az Orbán Viktor hatalomban maradását támogatja. Innen nézve micsoda ostobaság és felelőtlen gazemberség azt mondani, hogy ne folytassuk együtt, vagy ne lépjünk egymás javára vissza, ha egy ilyen döntéssel megmenthetjük Magyarországot.

Azt ígérték a saját, legelkötelezettebb szavazóiknak, hogy a három legtöbb szavazatot kapott jelölt közül ők dönthetik el, hogy kit jelölnek.

Ez így van, de ebben a szabályrendszerben semmi nem tiltotta azt, hogy akár két ember is lehessen egy sorban a szavazólapon.

A cél szentesíti az eszközt?

Nem. A visszalépést, a közös indulást rendkívül etikusnak, a hazát leginkább szolgáló megoldásnak tartom. A koalícióképzés a világon mindenütt bevett szokás. Akik most ez ellen érvelnek, mondjuk ki, hogy a Jobbik és a DK..

.. És az ön párttársa, Magyar György..

… ők ellenkező esetben, ha az lenne a politikai érdekük, teljesen mást képviselnének. Magyar György jogi érvelését elfogadom, de a pártelnökök nem jogi okokból, hanem politikai okokból zárkóztak el attól, hogy Gergővel egymás mellett szerepeljünk a szavazólapon. Ezt az OEVB döntötte el amúgy a Momentum, a Párbeszéd és az MSZP is támogatta. A DK és a Jobbik vétózott, és az összefogást úgy tudtuk annak idején összehozni, hogy a tagok 100%-ban egyet kell értsenek. Ez van.

Dobrev Klárát kérdezte arról, hogy miért gondolja magát esélyesnek Orbánnal szemben?

A választás előtt, amikor Hódmezővásárhelyen kampányolt, találkoztam vele és ezt is megkérdeztem. Azt válaszolta, hogy ő úgy gondolja, hogy az ellenzéki választók bárkire leszavaznak Orbán ellenében. Ezt azonban minden kutatás cáfolja. Nincs olyan kutatás, ami egyértelművé tenné, hogy a bizonytalanok Dobrev Klárára szavaznának.

Akkor Dobrev Klára is Orbánnak dolgozik, hiszen az ő hatalomban maradását támogatja, ahogy a Jobbik is, nem gondolja?

Nem, természetesen Dobrev nem Orbánnak dolgozik, de sajnálatos módon az ő jelöltségével Orbánnak sokkal nagyobb esélye van a hatalomban maradni. Klára jelöltsége az igazi lottóötös a miniszterelnöknek.

A Medián keddi számai szerint ön jócskán Karácsony Gergely előtt van a második forduló esélyeit illetően. Ez gondolom perdöntő lehet annak az eldöntésében, hogy végül is kinek a nevét húzzák le a szavazólapról. Még mindig azt gondolja, hogy Karácsonynak Dobrev Klárával, önnek pedig Orbánnal szemben van nagyobb esélye?

Orbánnal szemben hármunk közül nekem van a legnagyobb esélyem. Dobrevvel szemben most szerintem egyenlő az esélyünk, bármelyikünk is lépjen vissza.

Mit gondol, mivel előzte be Karácsonyt a legutóbbi mérésben?

A dinamika a meghatározó szerintem. Sokan látják, hogy hátrányból, pártháttér nélkül, kisebb pénzekből kerültem a legutolsó helyről a másodikra. Ez reményt adhat azoknak, akik kormányváltást akarnak. A hétvégi budapesti kampányrendezvényen nagyon sok kiábrándult fideszes szavazó jött oda hozzám támogatásáról biztosítani, és én ilyet a többi jelöltnél nem látok.

Másrészt, Gergőnek szerintem határozottabbnak és aktívabbnak kellett volna lennie a kampányban, persze ő vezeti Budapestet is, ami neki sok más feladatot is jelent. Gergő habitusából is adódhat a lassulása, Dobrev és én radikálisabbak vagyunk.

Eddig azt hittem, hogy maga a konzervatív.

Világnézetemben valóban az vagyok, társadalmi kérdésekben konzervatív, gazdasági kérdésekben, ha úgy tetszik, inkább liberális álláspontot képviselek. A radikalizmus csak a módszert jelenti, egy konzervatív ilyen értelemben lehet nagyon is radikális. A világon a legradikálisabb forradalmár talán Jézus Krisztus volt. Tehát a radikális és a konzervatív nem ellentétek, nem zárják ki egymást.

A választási programja alapján ön a DK-hoz egyébként közelebb áll (elszámoltatás, alkotmányozás, euró), miközben politikailag próbálja letolni a pályáról és az ellenzéki szavazóbázisról a DK-t. Ezt nagyon nehéz befogadni, lássa be és segítsen, hogy oldjuk fel ezt az ellentmondást?

Dobrev Klárának semmi probléma nincsen a tudásával, a szorgalmával, a képességeivel, sőt azokban a kérdésekben, amiket említ, én maximálisan támogatom, amit ő is képvisel. Az euró bevezetése, az EU-felé történő elköteleződés ilyen természetű kérdések.

Ötven százalékkal kétharmados módosítókat átvinni vagy újra alkotmányozni állandósuló polgárháborús állapotokhoz, vagy választásonkénti rendszerváltások sorához vezethet. Ennél nem jobb egy a parlamentarizmust ugyan teljességgel felszámoló, de konszolidálódott, gazdasági értelemben nem leszakadó vezérdemokrácia, ami legalább stabil és egyre kiszámíthatóbb?

Dehogy, sőt, ezért kell radikálisnak lenni, mert ez egy diktatúra, és a dolgok nem mehetnek így tovább. Egyetértés van abban, hogy Polt Péter, a médiatanács, vagy az egyetemi kuratóriumok semmiképp nem maradhatnak meg. A DK és én is érvénytelennek tartjuk ezeket az intézményeket és az intézmények élén álló kinevezetteket. Ugyanúgy, ahogy teljesen alkotmányellenesnek és érvénytelennek tartanánk azt, ha most Orbán Viktor megszavaztatná, hogy 130 évig nem lesz választás Magyarországon. A parlamenti kétharmaddal egyébként ezt megtehetné.

Úgy tűnik nekem, hogy a sikerének a hátterében nem az ellenzéken belüli ellenzékisége, hanem a DK-jellegű radikalizmusa áll. Az ellenzéki törzsszavazók, akiket most az előválasztás során kell megszólítsanak, sokkal fogékonyabbak az igen kemény, Orbánt elszámoltató, börtönben láttató üzenetekre, mint Karácsony puha, konszenzusos stílusára.

Én a hitelességet tartom ennél sokkal fontosabbnak. Az emberek azért nem annyira rövidlátóak, hogy arra szavazzanak, aki Orbán Viktort börtönben akarja látni, és nem is annyira rövid emlékezetűek, hogy arra szavazzanak, aki esetleg most elszámoltatást kér, de aki 2010 előtt sem számoltatott el, és 2002 után sem számoltatott el.

Emlékeztetném, hogy vidéken a DK lett a legsikeresebb párt. Ennyit az emlékezetről. De ha már elszámoltatás: a 2010 előtti események morális feldolgozatlansága és relativizálása miatt ön komolyan közös kormányba menne a Dobrev/Gyurcsány párossal? Ennek van bármilyen erkölcsi bázisa?

Hát én nem csak erkölcsi alapon vagyok szkeptikus. Inkább azt mondom, hogy a magyar társadalomnak körülbelül a háromnegyede semmiképpen nem támogatna egy ilyen kormányt, ezért hogyha Orbán Viktort le akarjuk váltani, akkor semmiképpen nem ezzel a modellel kell próbálkozni.

Ahogy a mostani, úgy egy ilyen kormány is egy újabb zsákutcás kitörési kísérlet lenne, nem gondolja?

A magyar társadalom döntő része egy olyan kormányt szeretne, ami a 2010 utáni korrupció eltávolításáért nem fogja visszahozni a 2010 előtti korrupciót sem.

Ez lesz a NER utáni kormányzás előtt álló legnagyobb kihívás, nem csak morális, hanem gyakorlati alapon is: a 2010 előtti hatalmi elit emberei mindenképpen ott fognak ülni (Karácsony mellett is), és a legerősebb frakció a DK-é lesz. Számomra feloldhatatlan az, hogy miként lehet egyszerre egy ilyen felállás mellett 2010 előtti és 2010 utáni elszámoltatást ígérni? Ön ezt hogy kezeli?

Én úgy gondolom, hogy a jövendő képviselők nem tehetik meg azt, hogy egy elszámoltatást leszavazzanak, mert akkor politikailag végük.

De nem csak Orbánékkal kellene szembe menni, ha őszintén képviseli, amit állít. A DK frakció majd jól elzavarja Gyurcsányt?

Egyáltalán nem kívánom, hogy a 2010 előtti kormányzásnak a hibái visszatérjenek, de azt nem látom, hogy személyesen Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként meggazdagodott volna, hogy az ő gázszerelőjéből Magyarország leggazdagabb embere lett, hogy a veje néhány év alatt az ország harmincötödik leggazdagabb embere lett. Gyurcsány sokat hibázott, de nem a személyes gazdagodására használta a kormányzást, és ez egy minőségi különbség Orbán Viktorral szemben. Elszámoltatni csak jogszabályok alapján, gazdasági bűncselekményeket lehet, politikaikat nem.

Záró kérdésemben oda kanyarodnék vissza, hogy utalt rá, Ön gazdasági értelemben liberális. Röviden elmondaná, hogy mit tervez tenni a magyar vállalati versenyképesség javítása érdekében? Ebben a témában, és úgy általában a gazdaságiakban rettentő felszínes „programokat” látok, tele semmitmondó általánosításokkal. Az euró bevezetése ugyan kézzel fogható, de elég nagy butaságnak tűnik.

Hát ez egy hosszú téma, nyilván egy egyperces válaszban nem összefoglalható. Én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb ígéret a jogbiztonság és a kiszámítható környezet megteremtése, aminek a keretei között újraindulhat a verseny, és vége lesz a kivételezettek előnyben részesítésének. A legfontosabb, ami a versenyképességet is javíthatja, hogy ne előre lezsírozott pályázatok legyenek, hogy az EU-forrásokat a gazdaság fellendítésére fordítsuk, hogy ne pár méteres kilátókba folyassuk a pénzeket a haveri cégeken keresztül.

