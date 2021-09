Előválasztási offshore-ügy: a DK-s politikus benzinkútja hozhatta a milliárdokat

A politikus cégének tulajdonában lévő benzinkút

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nagyrészt üzemanyag-értékesítésből származhatott az előválasztási offshore-botrány központi cégének a bevétele az elmúlt években. Bár a vállalat az Alba Autómosó Kft. nevet viseli, a piacot ismerő szakértő szerint csak autómosással nem lehet évi 3 milliárdos árbevételt összehozni. Egy ilyen szolgáltató forgalma – függetlenül attól, hogy gépi, kézi vagy önkiszolgáló – legfeljebb évi néhány 100 millió forint lehet. Ez pedig az időközben előkerült – szintén a céghez tartozó – szórakozóhely bevételével sem adja ki a 3 milliárd forintot.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElőválasztási offshore-ügy: hárommillióért cserélt gazdát egy félmilliárdot érő cégAz előválasztás hitelességét is alá áshatja, hogy az OEVB a jelek szerint nem vizsgálta ki elég alaposan a múlt hétvégén kirobbant offshore-ügyet.

A magyarázat az, hogy a néhány hónapja még a helyi DK-s jelölthöz, Ráczné Földi Judithoz köthető offshore cég tulajdonában lévő Alba Autómosó nemcsak egy mosót, hanem benzinkutat is üzemeltetett. A társaság 2020-as beszámolójában szó szerint az szerepel, hogy a

a kft. főtevékenysége gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem.

Méghozzá minden bizonnyal a fehérvári Greco Petrol kutakon végzett üzemanyag-kiskereskedelem. A vállalat már több mint hét éve is üzemeltette a jelenleg elvileg két töltőállomásból álló hálózatot, és a legutóbbi beszámolójában is kapcsolt vállalatként tüntette fel azt a céget, amely birtokolja az M7-es közelében található egyik benzinkutat.

Utóbbi vállalat az Olajkút Fehérvár Kft. nevet viseli, és történetesen teljes egészében Ráczné Földi Judit tulajdonában áll. A politikus ráadásul pont ugyanattól az offshore cégtől vásárolta meg ezt a vállalatot is, amelytől az Alba Automosó Kft. is a hozzá köthető másik offshore-céghez került. Az Olajkút Fehérvár Kft. két részletben lett Ráczné Földi Judité, először még 2019 nyarán a 80 százalékát vette meg, majd 2020 elején a maradék 20-at is. A teljes vételár 3 millió forint volt, miközben utóbbi tranzakció idején az említett benzinkút már biztosan a vállalat tulajdonában állt.

Ha röviden össze akarjuk foglalni az eddigi története, akkor

egy, az iratok szerint Földi Judit tulajdonában álló offshore cég megvásárolt egy olyan milliárdos forgalmú magyar vállalatot (az Alba Autómosót), amely minden jel szerint egy Földi Judit tulajdonában álló másik cég (az Olajkút Fehérvár Kft.) benzinkútját üzemeltette.

Ráadásul a kutat tulajdonló és üzemeltető vállalat eladója mindkét esetben egy másik offshore-cég volt, amelynek akkori tulajdonosa jelenleg is egy lakásba van bejelentve Ráczné Földi Judittal.

Egyébként az érintett fehérvári benzinkút és azt üzemeltető cégek több mint egy évtizede ugyanannak a görög nevű családnak az érdekeltségei (vélhetően innen ered a Greco Petrol név is). Akad a hálózatban bedőlt vállalkozás is, amely ellen másfél tucat végrehajtást indítottak különböző pénzt követelő szervezetek, köztük az adóhatóság, és amely végül felszámolással szűnt meg.

Ráczné Földi Judit a céghálóban cégvezetőként már 2012 óta jelen van, tulajdonosi szerepkörbe azonban csak nagyjából két éve került, amikor megszerezte az Olajkút Fehérvár Kft-t.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA panellakó magyar milliárdos, aki bagóért megvált szinte a teljes vagyonátólFurcsa ügyletek zajlottak a Kerekes Kft-nél, a kereskedőcég tulajdonrészeit néhány millió forintért adták-vették, miközben értéke több milliárd forint lehetett.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkK. Ferenc milliárdos átlátszó módon nem fizetett adót, mégsem volt könnyű észrevenniGyönyörűen ledokumentálta, hogyan próbálta kikerülni az adófizetést. Egyelőre csak félmilliárd forintot keres rajta a NAV, de a végösszeg a háromszorosa is lehet.

Közélet előválasztás offshore Ráczné Földi Judit Olvasson tovább a kategóriában