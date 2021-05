Budapest megkérdezi a vállalkozóktól, hogy miben akarnak vele együttműködni

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) Smart Budapest Ötletverseny címmel pályázatot hirdet. Elsősorban nem arra gondolnak, hogy kitesznek egy virtuális öltetládát, amibe mindenki beleteheti a vágyálmait, sokkal inkább üzleti alapú együttműködésre hívják a cégeket, a kisvállalkozókat vagy akár a magánszemélyeket is.

A város lényegében arra kíváncsi, hogy vannak-e olyan üzleti alapú innovációs ötletek, amihez segítséget tud adni. Ez lehet ugyan BVK mikrohitel is, de nem feltétlenül csak pénzügyi együttműködésről lenne szó, Budapestnek számos olyan nem pénzügyi forrása van, amelyet be tud(na) vonni egy ilyen együttműködésbe. Ha egy magáncéges innovációhoz segítséget jelent mondjuk a városi légszennyezési adatok elemzése, akkor jó ötlet esetén megosztják ezeket az adatokat. Ha van olyan alapinfrastruktúra, amely egy innovatív ötlet teszteléséhez jól jönne, elképzelhető, hogy a város ezt biztosítja.

Amennyiben magánszemély a pályázó, első körben vele kezd együtt dolgozni a város, de valószínű, hogy a BVK segítségével vállalkozóvá kell majd válnia ahhoz, hogy az adott projektet közösen végig lehessen vinni.

A beérkező ötletek közül a nyár végéig választják ki a nyerteseket, vagyis azokat, amelyeket közösen megpróbálnak megvalósítani, ezután kötik meg az együttműködési keretszerződéseket.

A pályázat mögött állnak a legnagyobb fővárosi tulajdonban lévő cégek (például BKK, Budapest Közút, Budapest Vízmű, Főtáv, BDK), és csatlakozott a kezdeményezéshez a főváros környezet- és klímapolitikai főosztálya, valamint Budapest főépítésze is. A BVK arra buzdít, hogy olyan ötleteket is nyugodtan adjanak be a pályázók, amelyekhez ezek szakmai együttműködése szükséges.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA nyomasztó járvány leginkább felemelő része, hogy az emberek újfajta együttműködésekbe kezdtekA járvány tapasztalatai lendületet adhatnak a civil kezdeményezéseknek. A Harvard professzora, James E. Austin a G7-nek arról beszélt, hogy a céges-civil együttműködések fellendülésére számít Magyarországon is.

