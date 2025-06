Hogyan alakította át egy dán beszédfelismerő az újságírást?

Két évvel ezelőtt Tav Klitgaard, a Zetland dán médiavállalat vezérigazgatója korán érkezett az irodába – írja Lasse Finderup, a Good Tape vezérigazgatója, amikor visszaemlékezett egy sorsfordító pillanatra cége életében. Alig néhány perccel később berontott egy újságíró, láthatóan izgatottan: „Tav, hagyj mindent, és támogasd Steinn projektjét. Ez tiszta varázslat!” Egy házon belül fejlesztett beszédfelismerő szoftver prototípusa ugyanis pontosan leírta a dán nyelvű hanganyagokat, ami korábban szinte lehetetlen volt a meglévő megoldásokkal. A Zetland újságíróira, akik addig végtelennek tűnő órákat töltöttek a hanganyagok leirataival, mindez rendkívüli hatást gyakorolt.

Tav néhány hónappal később felhívott engem és ajánlatot tett. Mivel akkoriban épp egy utazási startup építésével foglalkoztam, így egy beszédfelismerő fejlesztő SaaS cég vezérigazgatói posztja messze kívül esett a terveimen. Ráadásul, rendkívül unalmasnak találtam egy ilyen beszédleíró szoftver ötletét. Tav azonban meggyőzően beszélt arról, hogy ez valami egészen más, különleges dolog, így végül mégis találkoztam vele.

Nem maga a technológia volt, ami felkeltette az érdeklődésemet, hanem a történet, amit Tav elmesélt Zetland egyik fejlesztőjéről. 2022 szeptemberében egy késő esti órán Steinn rábukkant egy új kódtárra egy akkoriban kevésbé ismert cégtől, az OpenAI-tól. Szkeptikusan, de kíváncsian elkészített egy kis prototípust, majd hangmintákat kért újságíró kollégáitól – akkor még nem sejtette, mit indított el. A Zetland napokon belül kiadta Steinn eszközének minimalista verzióját, találóan a „Good Tape” nevet adva neki. A szoftvernek nem várt hatása lett. Három tweet kiküldése után a dán médiaipar gyorsan adaptálta, azonnal érkeztek a lelkes visszajelzések: az újságírók mindenhol megérezték a benne rejlő forradalmi lehetőséget.

Ahogy a hír Dánián kívülre is eljutott, újságírók Finnországtól Portugáliáig, Horvátországtól Görögországig elkezdték tesztelni a Good Tape-et. Ami kezdetben házon belüli projekt volt, hamarosan létfontosságú médiaipari eszközzé vált Európa-szerte és azon túl is. Ezzel a Zetland számára felmerült a kérdés: válhat-e egy belső szükségletből született termék önálló, sikeres vállalkozássá?

Ezen a ponton keresett meg engem Tav. Kezdeti vonakodásom rögtön eltűnt, amikor megosztott velem egy döntő számot: két hónap alatt 15 000 felhasználó kezdte használni a Good Tape-et, különösebb marketingköltés nélkül. Ez nem csak egy szoftver volt, hanem egy olyan megoldás, amely egyértelműen egy fontos szakmai igényt elégített ki.

2023 márciusában csatlakoztam a Zetlandhoz és vettem át a Good Tape vezetését – olyan érzés volt, mintha egy felszálló rakétára ugrottam volna fel menet közben. Az első hónapban elindítottuk a fizetős verziót, amely azonnal 1500 fizető ügyfelet és további 13 000 új felhasználót vonzott több mint 50 országból. Hét hónap alatt elértük az egymilliomodik felhasználót, és jelentős startup-mérföldkőként éves szinten egymillió dolláros visszatérő bevételre tettünk szert. Ami még fontosabb, nyereségessé váltunk, így folyamatos külső támogatás nélkül innoválhatunk és terjeszkedhetünk tovább.

Visszatekintve elképesztő, hogyan formálta át globálisan az újságírást egy kíváncsi, szkeptikus fejlesztő esti felfedezése. A Good Tape nemcsak rengeteg időt takarított meg az újságíróknak, hanem visszaadta nekik munkájuk lényegét: több időt tölthettek a sztorik felkutatásával és kidolgozásával, oknyomozással.

Az újságírók ma óriási nyomás alatt állnak: szoros határidők, erőforráshiány és folyamatos elvárások terhelik őket. A Good Tape-hez hasonló eszközök nem csupán megkönnyítik az életet; alapjaiban formálják át azt, hogyan gazdálkodnak az újságírók legértékesebb erőforrásukkal: az idővel. Egy idézettel zárom, amelyet Tav, jelenlegi elnökünk mondott: „Minden óra, amit a Good Tape megtakarít egy újságírónak, egy óra, amit visszaadunk az emberiségnek – egy óra, amit a közvélemény tájékoztatására, a változás elindítására vagy a valóban számító történetek elmesélésére fordíthatnak. Számomra ez nem csupán hatékonyság; ez az emberiség milliónyi elvesztegetett órájának megmentése.”

