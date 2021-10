15 éves a Hotel Lycium**** – Debrecen – Kölcsey Központ

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az elmúlt másfél évtizedben bebizonyosodott, hogy Debrecen okos várossá válásának egyik első alapköve volt a 2006-ban felépült Hotel Lycium – Kölcsey Központ – Modern Művészetek Múzeuma (MODEM) épületegyüttese. A Kováts András, Ybl-díjas építész és Dr. Balogh Balázs, Ybl-, Széchenyi- és Prima díjas belsőépítész tervei alapján megvalósított beruházás által a város – nagyobb léptékben Kelet-Magyarország -, üzleti- és kulturális élete méltó befogadóterekkel gazdagodott. Az új infrastrukturális impulzusnak köszönhetően a nyitás óta csak az üzleti célú rendezvényekből több mint 7000 esemény valósult meg a Kölcsey Központban, ráadásul mindez közel háromszázezer vendégéjszakával társult a “sziámi ikertestvér” Hotel Lycium lakóegységeiben.

A régió rendezvényközpontja

Az elmúlt másfél évtized alatt az is számtalanszor bebizonyosodott, hogy a Kölcsey Központ valóban multifunkcionális. Alkalmas arra is, hogy egy időben több, akár teljesen más profilú rendezvényt is lebonyolítsanak benne. Az itt élők számára ma már a legtermészetesebb, hogy ellátogassanak a Kölcseybe egy koncertre, egy színházi előadásra, hogy részt vegyenek egy családi napon.

A kulturális programok mellett számos üzleti és egyéb rendezvénynek, nagy létszámú konferenciának, kiállításnak és vásárnak is otthont adott. Létszámban ezek közül a konferenciák a legnagyobbak, 800-1000 fős eseményt is látott már vendégül a ház. A skála nagyon széles: a 20-30 fős üzleti találkozóktól a 200-300 fős esküvőkön át az 5-6 ezres látogatottságú kiállításokig terjed.

Üzlet – gasztronómia – pihenés

Magyarország egyik legnagyobb konferencia- és rendezvényközpontjának jótékony hatása – különösen az üzleti turizmus szegmensben – természetesen Kelet-Magyarország első üzleti szállodájának, a négycsillagos Hotel Lyciumnak forgalmában is megmutatkozik.

A város és a régió első üzleti szállodája kitűnő adottságaival remekül kiszolgálja az üzleti élet szereplői által elvárt és megfogalmazott igényeket. A debreceni belvárosban üzemelő szálloda 87 kétágyas légkondicionált szobával és 4 apartmannal áll a vendégek rendelkezésére.

Szolgáltatásai mind a hivatásturizmus, mind a szabadidős vendégek által igénybe vehetőek. A hotelben 400 négyzetméteres wellness-részleg, a magyar, valamint a nemzetközi konyha különlegességeit kínáló Átrium étterem, hangulatos drinkbár, business corner, 70 fős befogadóképességű különterem, valamint az azt tökéletesen kiegészítő 4 üvegterem várja a rendezvényre érkezőket és az egyéni vendégeket. Jelentős üzleti előnyökkel jár az épületegyüttes városközponti elhelyezkedése és a kiváló megközelíthetőség.

A hotel üzleti jellegének megfelelően, az elmúlt 15 évben business, konferencia és sport célú vendégek fordultak meg a legnagyobb arányban a szállodában.

A Modern és Kortárs Művészeti Központ

A szintén „tinédzserkorú” Modem nem csupán Debrecen, hanem a régió számára is kiemelkedő lehetőséget nyújt a képzőművészet és a modern művészetek megismerésére. Az intézmény a kapunyitása óta eltelt másfél évtizedben a vizuális kultúra tereit bőven kitágította, számos figyelemreméltó kiállítás és nívós szellemi-, művészeti esemény valósult meg a létesítményben.

Október 2-án, nyílt meg a nemzetközileg is egyedülálló „Párizsi absztraktok – Abstraction-Création” című kiállítás az épületben. A csaknem 100 művet felvonultató tárlaton olyan világhírű alkotók munkái lesznek láthatóak, mint Vaszilij Kandinszkij, Moholy-Nagy László vagy éppen Jean Helion. Az Abstraction-Création az 1930-as években egy közel százfős társaságot jelölt, amelyhez mintegy húsz ország képzőművésze, köztük több magyar alkotó is csatlakozott. A Modemben megnyitott tárlaton a megközelítőleg 100 világhírű avantgard-művész alkotását 2022. január 30-ig lehet megtekinteni.

A fentiekből kitűnik, hogy Debrecenben egyszerre sikerült megvalósítani az üzleti-, és a kulturális élet felpezsdítését valamint a minőségi szabadidő eltöltését, a városban méltán lehetnek büszkék hazánk egyik legnagyobb és legmodernebb konferencia és rendezvényközpontjának „missziós” szerepére.

