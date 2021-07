Sok kicsi sokra megy: így gyűjthetünk milliókat gyermekünk jövőjére

Kép: pixabay

(Lantos Tamás a megtakaritasgyerekeknek.hu pénzügyi szakértője.)

Amikor gyermeket vállalunk, akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az új családtag boldogságban és biztonságban nőjön fel, és a lehetőségeinkhez mérten támogatjuk, amíg csak tudjuk – érzelmileg és anyagilag is. Az utóbbira sajnos nem mindenki készül fel kellő időben, pedig a biztos pénzügyi háttér megteremtése nem olyan nehéz feladat, mint elsőre tűnik.

Egy gyermek érkezése a családok életének egyik legfontosabb és legboldogabb pillanata, azonban sok felelősséggel is jár. A baba megszületése előtt hónapokig készülünk a szülővé válásra és arra, hogy minden tőlünk telhetőt megadhassunk a kis jövevénynek. A gyerekszoba berendezésével és a babaápolási eszközök beszerzésével viszont még korántsem ér véget a feladatunk, sőt: a „munka” ezután kezdődik csak igazán.

A gyermek részére történő megtakarítás fontossága

Egy gyermek felnevelése nem kevés kiadással jár. Az első években csak a pelenkára és a babaápolási szerekre több százezer forintot költünk, és akkor az étkezésről, a ruhákról és a játékokról még nem is beszéltünk.

Sok szülő ezen kiadások egy részére már a gyermek születése előtt felkészül, azonban fiunk vagy lányunk 18 éves kora után is jelentős költségekkel kell számolnunk, ha támogatni szeretnénk a továbbtanulást és az önálló életkezdést.

Szakértőink kalkulációi szerint például egy 3 éves egyetemi képzés – a tankönyvek és egyéb járulékos dolgok árát is beleszámolva – nagyjából 2,1 millió forintot, míg a megélhetési kiadások – albérlet, étkezés, tömegközlekedés, szórakozás – támogatására mintegy 3,5 millió forintot kell szánnunk. Ha pedig egy lakás megvásárlásához szükséges minimum önerőt szeretnénk biztosítani gyermekünknek, akkor legalább 5 millió forinttal kell számolnunk.

Ezeket az összegeket nem mindenki tudja előrántani a zsebéből. Ha pedig nem szeretnénk sem magunkat, sem gyermekünket hitelekkel terhelni, akkor jobban tesszük, ha már sokkal előbb gondolkodunk, és apránként, kevesebb megszorítással rakosgatjuk össze a szükséges pénzösszeget.

Ehhez nyújthat segítséget egy gyermek részére történő megtakarítás, amelynek egyik típusa a nagy népszerűségnek örvendő babakötvény. A következőkben ezt a lehetőséget ismertetjük részletesebben.

Az életkezdési támogatástól a babakötvényig

2006 óta minden magyar gyermek automatikusan kap egy 42 500 forintos életkezdési támogatást, ami egy Életkezdési letéti számlán pihen gyermekünk 18. életévéig. Ezt az összeget azonban csak a mindenkori infláció értékével megegyező éves kamat növeli, ami egyben azt is jelenti, hogy a támogatás értéke gyakorlatilag egy forintot sem nő a 18 év alatt.

Erre az állami „babaköszöntő ajándékra” tehát érdemes inkább úgy tekinteni, mint egy ösztönzőre, amelynek célja, hogy előtakarékosságra és további összegek összegyűjtésére sarkalljon minket. Ha ugyanis gyermekünket ténylegesen segíteni szeretnénk, akkor nyitnunk kell egy Kincstári Start-értékpapírszámlát (röviden Start-számlát), ahová már bármikor bármekkora összeget befizethetünk, mindenféle elvárás és kötelezettség nélkül.

A Start-számlát a Magyar Államkincstárnál tudjuk elindítani. Az egész folyamat nagyon egyszerű: csak be kell mennünk a hozzánk legközelebb eső kincstári ügyfélszolgálatra, kérvényezni a számla megnyitását, aláírni a szerződést, és készen is vagyunk. Az ügyintézés tovább gyorsítható, ha előzetesen időpontot foglalunk, vagy ha az egészet online, az ügyfélkapun keresztül intézzük.

A megnyitást követően már fizethetjük is a megtakarítani szánt pénzt gyermekünk Start-számlájára, de nemcsak mi, hanem a nagyszülők, keresztszülők és további rokonok is hozzájárulhatnak egy-egy utalással a tervek megvalósításához. A befolyt összegeket egy speciális értékpapírba, az úgynevezett babakötvénybe fektetik, amelynek lejárati ideje 19 év. A befektetés az infláció feletti +3 százalékos kamatot garantál, emellett pedig állami támogatás is jár rá – erről mindjárt bővebben is lesz szó.

A babakötvény előnyei és hátrányai

Szakértőink szerint a babakötvény egy remek megtakarítási forma, amely azok számára is lehetővé teszi a megtakarítást, akik csak egy kisebb összeget tudnak félretenni, és azt sem biztos, hogy havi rendszerességgel. Ezzel együtt viszont nem biztos, hogy mindenkinek ez a legmegfelelőbb választás gyermeke jövőjének megalapozásához.

Ahhoz, hogy tisztábban lássuk, nekünk megéri-e ezt a megoldást választanunk, ismernünk kell a megtakarítási forma előnyeit és hátrányait. Az alábbi felsorolással ebben próbálunk segíteni.

A babakötvény előnyei:

nincs semmiféle költsége,

egyszerű elindítani,

inflációkövető,

egy bankszámlánál jobb kamatot biztosít,

rugalmas megtakarítás, mert nem feltétlenül kell havonta befizetnünk pénzt,

nincs minimum befizetési összeg,

állami támogatást is kapunk rá.

A babakötvény hátrányai:

a rugalmasság hátrány is lehet: ha nem kötelező rendszeresen fizetnünk, könnyebben megfeledkezünk róla;

az állami támogatás csak egy jelképes összeg: elméletileg az éves befizetéseink 10 százalékát kapjuk meg, a gyakorlatban viszont ez évente maximum 6 ezer forint lehet;

havi 5 ezer forintnál nagyobb havi befizetést már nem éri meg bevállalni az állami támogatás kimaxolása miatt;

más megtakarításokhoz képest alacsony kamatot biztosít;

vészhelyzet esetén sem nyúlhatunk hozzá a pénzhez;

kizárólag gyermekünk férhet hozzá, ha betöltötte a 18. életévét;

gyermekünk 18 éves kora után már nem gyűjthetünk neki ilyen formában;

a kedvezményezett egyben kapja meg az összegyűlt vagyont;

a pénz elköltésének módjáról egyedül fiunk vagy lányunk dönthet, nincs szülői kontroll;

a befektetési mód is kötött, ugyanis kizárólag magyar állampapírba – azon belül is babakötvénye – fektethetjük a pénzünket.

Átgondolt döntés = boldog gyermek

Ha gyermekünk születésétől kezdve havi 5 ezer forintot befizetünk a Start-számlára, akkor az egyszeri 42 500 forintos életkezdési támogatást a 18 éven keresztül összesen 1,08 millió forinttal egészíthetjük ki, amelyre rájön még 108 ezer forintnyi állami támogatás, plusz a kamat. Óriási összegeket tehát ezzel a módszerrel nem valószínű, hogy összegyűjthetünk, de a semminél mindenképpen jobb, főleg akkor, ha ennél többet nem tudunk kihozni anyagi helyzetünkből.

Összességében tehát a babakötvény egy egyszerű és biztonságos megoldás arra, hogy egy kisebb kezdőtőkét biztosíthassunk gyermekünknek. Azonban közel sem ez az egyetlen járható út ahhoz, hogy támogathassuk fiunk vagy lányunk továbbtanulását, illetve megakadályozhassuk, hogy egyetem mellett dolgoznia is kelljen, vagy a nyakába vegyen egy diákhitelt, hogy eltarthassa magát.

Választhatunk például banki vagy biztosítói megtakarítási számlát, lakástakarékpénztárat vagy akár tartós befektetési számlát is. Azonban ezeknek is megvannak a maguk előnyei és hátrányai, amelyeket ajánlott alaposan áttanulmányozni és mérlegelni, mielőtt meghoznánk a végső döntést.

Azt se felejtsük el, hogy nem muszáj egyetlen megoldás mellett letennünk a voksunkat, ugyanis – ha anyagi helyzetünk megengedi – akár többféle megtakarítási formában is gyűjthetünk párhuzamosan.

Jó tudni továbbá, hogy ezt a nagy döntést nem kell feltétlenül egyedül meghoznunk: kérjük bátran egy független megtakarítási tanácsadó segítségét, aki kizárólag a mi igényeinket szem előtt tartva, ingyenesen eligazít minket az előtakarékosság labirintusában, hogy biztosan célba érjünk, és a lehető legjobbat nyújthassuk imádott gyermekünknek.

