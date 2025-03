Mi lesz a nyugdíjrendszerrel, ha a súlycsökkentő csodaszer miatt tovább élnek az emberek?

Fotó: AFP/Europress

Elkezdték komolyan vizsgálni a biztosítók, hogy a piacukra milyen hatással lesz az Ozempic és hasonló, a korábbiaknál jóval hatásosabb gyógyszerek széleskörű elterjedése.

Előzmények: a 2-es típusú cukorbetegek kezelésére kifejlesztett szemaglutid nevű hatóanyag, amelyet leginkább Ozempic és Wegovy márkanéven forgalmaznak, váratlanul sikeresnek bizonyult általában a kóros elhízás ellen is.

A készítményt a legtöbb esetben csak receptre lehet megvenni, és Magyarországon például még cukorbetegek is csak indokolt esetben kapják meg, a globális értékesítés mégis tömeges lett.

Számokban: a legnagyobb piacnak számító Egyesült Államokban a lakosság közel 40 százaléka túlsúlyos, de a szemaglutidot már a teljes felnőtt népesség 6 százaléka használja.

A biztosítók a termékeik árazásánál rutinszerűen évi 1,5 százalékos várható élettartam-emelkedéssel szoktak számolni, csakhogy a szemaglutid elterjedése ezt hamar tarthatatlanná teheti.

Miért fontos ez? A nyugdíj- és életbiztosítók nincsenek felkészülve arra, hogy a fejlett világban a 60 év feletti népesség jelentős része nagyon gyorsan, akár hónapok vagy pár év alatt normalizálja a testsúlyát, ezzel radikálisan javítja az életkilátásait, és megnöveli a várható élettartamát. A korábbi befizetések nem fogják fedezni a hosszabb élettartam következtében növekvő kiadásokat.

A várható élettartam ettől független növekedését a magyar adatok is jól mutatják, pedig hazánk uniós viszonylatban egyáltalán nem áll jól ezen a téren.

Felülnézet: nem a változással, hanem annak sebességével van a probléma. Amikor például a dohányzás Amerikában 42 százalékról 12-re esett vissza, annak hasonlóan kedvező egészségügyi következményei lettek, de mivel ehhez majdnem 50 évre volt szükség, a piac alkalmazkodni tudott hozzá.

Tágabb kontextus: az egyéni szint pozitívumai (egészségesebb, teljesebb, hosszabb élet) mellett természetesen az egészségbiztosítási rendszerek is nagyon jól járnak, hosszú távon rengeteg költségtől mentesülnek, ha csökken a népességen belül a kóros elhízás, és a munkaerőpiacnak is előnyös, ha minél kevesebben esnek ki korán akár részlegesen is a munkából.

Össztársadalmi szinten azonban figyelni kell a nyugdíjrendszer egyébként is nehéz fenntarthatóságára, illetve pénzügyi megközelítésben az életbiztosítások piacát is gyorsan hozzá kell igazítani az új helyzethez – hívja fel a figyelmet a Financial Times írása.

Mi várható? A szemaglutid tényleges hosszabb távú társadalmi hatásait ma még nagyon nehéz megjósolni, de szakértők szerint körülbelül ahhoz hasonlítható a helyzet, mintha egy gyakran előforduló rákbetegségre találtuk volna meg a gyógymódot.

