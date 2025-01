Még 2025 elejére sem tudták kiheverni a magyarok az EU-rekorder inflációs sokkot

, nemrég publikált felmérésből az derül ki, hogy az EU-ban Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben azoknak az alacsony jövedelmű háztartásoknak az aránya, amelyek megélhetési problémákról számoltak be. Ez hozzájárulhat ahhoz is, hogy még 2025 elején is ennyire sokan látják borúsan a jövőt pénzügyi szempontból.