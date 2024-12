Nagy József, a 24.hu újságírója nyerte az első Szentkirályi Balázs-díjat

Nagy Józsefnek ítélte a G7 jelenlegi és volt újságíróiból álló zsűri az idén megalapított Szentkirályi Balázs-díjat. A 24.hu újságírója az elismerést a vérplazmabiznisz hátterét feldolgozó riportjáért kapta, amely a témát árnyaltan, sok szempontból bemutatva sokat tett azért, hogy – a díj kiírásának megfelelően – „jobban megértsük, hogyan működik az ország, amelyben élünk”.

A zsűri kiosztott egy-egy elismerést annak a két újságírónak, aki a győztes mellett bekerült a végső döntési körbe. Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője az elitellenesség okait bemutató cikkével érdemelte ezt ki, amely egy könyv alapján boncolgatja a jelenség elmúlt évtizedekben gyökerező okait és következményeit az Egyesült Államokban és Magyarországon.

Benyó Rita, a Szabad Európa riportere több videós anyagával is pályázott, a zsűri ezeket egyben nézve döntött úgy, hogy szintén érdemesek a kiemelésre.

Háttér

A G7 szerkesztősége, volt munkatársai idén alapítottak díjat a tavaly, 41 éves korában elhunyt Szentkirályi Balázs emlékére, aki a G7 2017-es alapítástól súlyos betegségéig a gazdasági portál vezérigazgatója, szerkesztője volt.

Balázs újságírói pályája során a gazdasági folyamatok mellett fontosnak tartotta, hogy ezekkel párhuzamosan a társadalmi folyamatokat is megvilágítsa, erre motiválta kollégáit is. Hitt abban, hogy felül kell emelkedni a napi problémákon, kihívásokon és hosszabb távú trendek alapján, a hosszú távú hatásokat is vizsgálva kell elemezni országunk és társadalmunk működését.

A Szentkirályi Balázs-díjjal szeretnénk emlékezni egykori kollégánkra, barátunkra, de egyben fel is szeretnénk hívni a jövő újságíróinak, médiaszakembereinek figyelmét arra, hogy érdemes a témákat mélyebben megérteni, minél több nézőpontot bemutatni, és keresni a párbeszéd lehetőségét.

