Most dől el, hogy fagyos éjszakák alatt is lejjebb tudjuk-e csavarni a fűtést

Megjött a tél, hétfő reggelre az ország nagy részét néhány centis hótakaró lepte el. Kékestetőn közel 30 centis a hó, és az előrejelzések szerint karácsonyig éjjelente mindig fagyni fog, de többnyire nappal sem lesz pár foknál több. Az időjárást talán még sosem néztük olyan szemmel, mint most, az energiaválság kellős közepén. A gázzal ugyanis annak ellenére is jó lenne spórolni, hogy a tárolók telítettsége – egész Európában – megfelelő.

Több korábbi tanulmány egybehangzó mérése szerint Európában a napi 15-16 fokos középhőmérséklet számít az úgynevezett küszöbértéknek.

Ha a küszöbértéknél melegebb van, akkor nem kell fűteni, és a gázfogyasztás állandó (az ipari üzemek mennek, illetve a gáz egy részéből elektromos áram készül), ez Magyarországon körülbelül napi 20 millió köbméter.

Amint a küszöbérték alá esik a napi középhőmérséklet, a magyar gázfogyasztás minden egyes fokkal körülbelül napi 2 millió köbméterrel nő.

Mivel az összefüggés közel egyenes vonalú, könnyen kiszámítható például, hogy fagypont körüli középhőmérsékletnél 16×2, azaz körülbelül 32 millió köbméterrel nagyobb a napi fogyasztás, mint az alap 20 millió köbméter, a teljes fogyasztás tehát durván 52 millió (vagy annál kicsit több) köbméter.

A minusz 5 fokos (napi átlagos) hideg Magyarországon már elég ritka, ekkor 21×2+20, azaz napi 62 millió köbméter gáz is elfogyhat a tárolókból. A csúcs napi 76 millió köbméter volt, minusz 10 fokos hidegnél.

A magyar tárolókban jelenleg körülbelül 4,9 milliárd köbméter gáz van, ez még akkor is elég lenne március elejéig, ha addig végig nagy fagyok lennének, de erre nyilván nem kell számítanunk.

Hogy állunk eddig? A novemberi adatok szerint minden európai országban sikerült jelentősen csökkenteni a gázfogyasztást, a Bruegel Intézet Magyarországon például éves szinten 21 százalékos csökkenést mért. Ez azonban nem is olyan nagy eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy az idő is melegebb volt a szokásosnál. Az igazi teszt Európa számára most érkezik el. Egy német felmérés szerint ott októberben 4,6 százalékkal kevesebb gáz fogyott ahhoz képest is, ami a szokásosnál enyhébb időjárás közepette várható lett volna, ez jelzi a tényleges fogyasztáscsökkentésre tett erőfeszítések eredményét.

