Még a lakásárakat is növelik a közelben lévő közösségi kertek

Munka egy brazil közösségi kertben. Fotó: AFP/Europress

Magyarországon is egyre több közösségi kert van, ezért érdemes megvizsgálni, hogy milyen előnyökkel jár ez azoknak, akik részt vesznek a gondozásában, illetve úgy általában a körülötte élő közösségnek.

Joseph Montoya ezt foglalta össze tanulmányában, amely az amerikai közösségi kertek működéséről és jótékony hatásairól szól. A szerző maga is egy ilyen kert menedzsere volt, így közelről látta a mindennapi működését.

A legkézenfekvőbb előnye az ilyen kerteknek, hogy a résztvevők – ha nem kell védekezni az aszály vagy kártevők ellen – szinte nulla költséggel jutnak hozzá élelemhez, nem számítva a befektetett munka költségét. Ez különösen fontos, ha olyan emberek művelik a kerteket, akik vagyoni szempontból hátrányos helyzetűek. A szerző által felügyelt kertben például bevándorlók voltak a kertészek, és nekik hatalmas segítség volt, hogy ingyen ételhez jutottak, ezen túl az integrációjukat is segítette a közösségi munka.

Ráadásul nemcsak az ingyenessége fontos a megtermelt és elfogyasztott ételnek, hanem a minősége is. Nagyon sok ember nem tartja be az egészségi szempontból fontos előírást, hogy naponta egyen zöldséget vagy gyümölcsöt, lehetőleg öt alkalommal.

Akik közösségi kertekben dolgoznak, azok körében jóval többen vannak, akik napi szinten esznek zöldséget vagy gyümölcsöt, és azok is, akik ezt napi ötször teszik. Ez egyrészt egyéni szinten is kedvező, hiszen javítja az emberek egészségi állapotát. Másrészt társadalmi szinten is csökkenti az egészségügyre helyeződő nyomást és az ilyen kiadásokat.

Ráadásul a zöld környezet szintén rengeteg – a mentális és fizikai egészségre – jótékony hatással bír azokra nézve, akik ezek környékén laknak, vagy gyakran töltenek időt növényesített területen. A közösségi kertek esetében pedig jelentősen kisebb költséggel fenntarthatók ezek a területek.

A parkok vagy egyéb zöldterületek fenntartási költségének jelentős része a gondozók munkabére. Mivel a közösségi kerteknél a kertészek ingyen, vagyis a megtermelt ételért dolgoznak, ezért a fenntartási költségek elenyészőek.

Végül korábbi tanulmányok eredményei alapján az ingatlanok ára is emelkedik a közösségi kertek közelében, így azoknak is nő a vagyona, akik nem is vesznek részt a kertek kialakításában vagy gondozásában.

Összességében tehát a közösségi kertek rengeteg jótékony hatással bírnak, legfőképpen azokra, akik aktívan részt vesznek a gondozásukban, de a körülötte élőkre vagy a gyakran arra járókra is.

