Olyan masszív pusztítást okoztak a gólyák között a magyar villanyoszlopok, hogy még a BBC is eljött forgatni róla

Fehér gólya Szécsényben. Fotó: Komka Péter/MTI

A magyarországi gólyák pusztulásáról jelent meg a napokban egy háromperces videóriport a brit közszolgálati csatorna, a BBC honlapján. A videó szerint környezetvédelemmel foglalkozó civilek több tucat halott fehér gólyát találtak az utóbbi hetekben Magyarország keleti felén. A fokozottan védett madarak halálát áramütés vagy mérgezés okozta.

A videó szerint a villanyoszlopok tíz százaléka szigetelt a környéken, ami miatt évente nagyjából 150 ezer madár pusztul el. „A gólyák, ahogy elrugaszkodnának a póznáról, kitárják a szárnyukat, amely hozzáér a vezetékhez. A lábuk ilyenkor még hozzáér a pózna fém részéhez, és a hatalmas feszültségű elektromos áram átmegy az állat testén” – magyarázta az egyre gyakoribb jelenséget Kiss Balázs, a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság nevű civil szervezet munkatársa.

A BBC a környék áramhálózatát üzemeltető Opus Titász Zrt.-t is megkereste a villanypóznák szigetelésével kapcsolatban. Mészáros Lőrinc érdekeltsége azt közölte, hogy amint tudomást szereztek a problémáról, elkezdtek dolgozni a hálózat biztonságosabbá tételén. Mint írták, a környezetvédelem és a madárvédelem kiemelten fontos a cég számára, és két-három hónapon belül elkészülhetnek a szükséges fejlesztésekkel.



A BBC videója.

A gólyák pusztulásának másik oka a szárazságból következő ivóvíz- és élelemhiány. A riportban olyan felvételek is láthatóak, amelyeken az éhező gólyák szeméttelepeken keresnek táplálékot. A tavak kiszáradása miatt az elpusztult madarak és halak lebomló testéből rengeteg baktérium toxikus anyagokat bocsát ki, Kiss szerint a gólyák ezen idegmérgek hatására fokozatosan lebénulnak.

Nyáron a magyar sajtóban is több helyen megjelentek áramütésről és a szárazságból következő éhezésről és legyengülésről szóló hírek is. Nemcsak Kelet-Magyarországon, hanem például Vas megyében is bizonyíthatóan több gólya halt meg hasonló okok miatt.

